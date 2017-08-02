 Рассмотрение дела Умерова в суде не стали переносить, идет заседание, - дочь

В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде 2 августа продолжится рассмотрение дела одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
Как сообщила дочь подсудимого Айше Умерова, на прошлом заседании был объявлен месячный перерыв. Но на следующий день позвонила секретарь и сообщила, что заседание пройдет по обычному графику, то есть в среду, 2 августа. Причины изменения решения пока не известны.
Во время предыдущего заседания по "делу Умерова" допросили следователя ФСБ.
В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.
Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход - предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.
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