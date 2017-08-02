 С начала года госбюджет Украины перевыполнен по доходам на 10,3%, - Госказначейство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет за этот период на 48,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В июле госбюджет получил 52,729 миллиарда гривен доходов, что на 4,9% ниже бюджетной росписи за июль.
Как сообщалось, государственный бюджет Украины в январе-июне текущего года получил 394,871 миллиарда гривен доходов, что на 13,1% больше бюджетной росписи на этот период.
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