EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  52  4
Все про:журналистика (2493) Княжицкий (151) премия (268) Луценко Игорь (127) Сергиенко Василий (40)

 Стартовал Всеукраинский конкурс для журналистов на получение премии имени Героя Небесной сотни Сергиенко

сергиенко

Во вторник, 1 августа 2017 стартовал Всеукраинский конкурс на соискание журналистской премии имени Героя Небесной сотни Василия Сергиенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сообщили учредители премии и члены оргкомитета конкурса.

Читайте также: Премию имени убитого журналиста Сергиенко основали в Черкассах

Вдова журналиста Валентина Сергиенко отметила, что ее супруга всегда болела судьба Украины: "Он всегда боролся с несправедливостью, с коррупцией. Эта общественная инициатива - это самое продолжение дела его жизни".

Выдвижение номинантов происходит как самостоятельно журналистами, так и коллективно (от редакций или издательств) или от имени третьего лица..

Член оргкомитета, народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил, что данная премия должна отличаться от других тем, что должна отмечать журналистов с идеалами и ценностями. "Не тех, кто берет деньги за публикации, потому что кому-то хочется уничтожить конкурентов. Не тех, кто хочет уничтожить Украинское государство в пользу агрессора, а тех, кто мечтает об изменениях в Украине".

Другой соучредитель конкурса Александр Аронець рассказал: "Премия имени Василия Сергиенко - общественная инициатива журналистов и общественных деятелей, активистов Революции Достоинства, которая имеет цель почтить журналиста и поэта Василия Сергиенко, который был жестоко убит в Черкасской за его журналистскую и общественную деятельность во время Революции Достоинства. Инициатива ставит целью поддержку талантливых и смелых региональных журналистов-расследователей, популяризацию общественной активности и расследования коррупционных деяний местных элит".

По его словам, значение Василия Сергиенко для журналистики большое, и теперь нужно сделать все, чтобы защитить других региональных журналистов.

Еще один член оргкомитета конкурса, народный депутат Игорь Луценко обратил внимание на важность привлечения к ответственности заказчиков преступления. По его мнению, без общественного давления расследование дела провалится.

Участник война на Донбассе, побратим Василия Сергиенко Олег Собченко уверен, что смерть журналиста из Черкасской области связана с расследованиями, которые разоблачали схемы нардепа Геннадия Бобовая.

"Никто не верил, что будут найдены и привлечены к ответственности исполнители. Полтора года назад были задержаны трое исполнителей, несколько месяцев назад - еще двое. Среди них кум Бобовая, задержан Вадим Мельник, экс-руководитель службы охраны нардепа и его близкий друг, с которым они знакомы более 20 лет. Ему следствие приписывает организацией этого убийства. И нам удалось дожать суд, чтобы его оставили под стражей", - отметил Собченко.

Читайте также: Украина, Беларусь и Польша создадут Фонд защиты памяти Павла Шеремета

Прием конкурсных работ будет длиться до 31 августа 2017 года.

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные с 1 января 2016-го по 31 августа этого года.

Оценивание работ членами экспертного совета продлится 1-7 сентября.

Напомним, премия предусматривает пять номинаций с несколькими подноминациями для региональных и всеукраинских СМИ: лучшее расследование в интернет-СМИ, лучшее расследование в печатном СМИ, лучшее ТВ-расследование, расследование общественными активистами, блоггерами, Гран-при оргкомитета конкурса.

Победителей наградят денежными премиями и дипломами 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов.

Подать заявку на участие в конкурсе можно здесь.
Сайт проекта: serhienko.org
Страница проекта в Facebook: facebook.com/vasylserhienko.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXMTBRemt3V1M5UmRIUkROREJaWWxGMWRFTTBNRXhzT0RCS2RsSm5PVWRITUV4WVVYWmtRell3VERSbk1FcHFVWE01UXlzd1dVUlNha2g2VVc5a1F6RXdXVVJSY3psRE5EQk1XRkYyWkVNMk1FdzBaekJLVEZGelRrZENNRXhxVVhVNVF6UXdUR3QyVERsRE1qQlpVRkpuVGtNNU1FeEVVWFU1UXpRd1dVaFNaM1JETkRCTWNsRnpTSHBSZGpsSFFUQk1XRkYyVGtNME1GazRQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жаль що Бузина та Шарій участі не приймають.... Одного вбили, другого зацькували.
 показать весь комментарий
Ответить
 
приз получит какая-то сраная "смеричка" или "каменяр" ублюдочный. ну или кто там лизнет рошенку глубже..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Премия во имя погибшего? Журналюги совсем офигели от осознания собственной "значимости".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоСтартовал Всеукраинский конкурс для журналистов на получение премии имени Героя Небесной сотни Сергиенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти