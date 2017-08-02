 Стартовал Всеукраинский конкурс для журналистов на получение премии имени Героя Небесной сотни Сергиенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сообщили учредители премии и члены оргкомитета конкурса.
Вдова журналиста Валентина Сергиенко отметила, что ее супруга всегда болела судьба Украины: "Он всегда боролся с несправедливостью, с коррупцией. Эта общественная инициатива - это самое продолжение дела его жизни".
Выдвижение номинантов происходит как самостоятельно журналистами, так и коллективно (от редакций или издательств) или от имени третьего лица..
Член оргкомитета, народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил, что данная премия должна отличаться от других тем, что должна отмечать журналистов с идеалами и ценностями. "Не тех, кто берет деньги за публикации, потому что кому-то хочется уничтожить конкурентов. Не тех, кто хочет уничтожить Украинское государство в пользу агрессора, а тех, кто мечтает об изменениях в Украине".
Другой соучредитель конкурса Александр Аронець рассказал: "Премия имени Василия Сергиенко - общественная инициатива журналистов и общественных деятелей, активистов Революции Достоинства, которая имеет цель почтить журналиста и поэта Василия Сергиенко, который был жестоко убит в Черкасской за его журналистскую и общественную деятельность во время Революции Достоинства. Инициатива ставит целью поддержку талантливых и смелых региональных журналистов-расследователей, популяризацию общественной активности и расследования коррупционных деяний местных элит".
По его словам, значение Василия Сергиенко для журналистики большое, и теперь нужно сделать все, чтобы защитить других региональных журналистов.
Еще один член оргкомитета конкурса, народный депутат Игорь Луценко обратил внимание на важность привлечения к ответственности заказчиков преступления. По его мнению, без общественного давления расследование дела провалится.
Участник война на Донбассе, побратим Василия Сергиенко Олег Собченко уверен, что смерть журналиста из Черкасской области связана с расследованиями, которые разоблачали схемы нардепа Геннадия Бобовая.
"Никто не верил, что будут найдены и привлечены к ответственности исполнители. Полтора года назад были задержаны трое исполнителей, несколько месяцев назад - еще двое. Среди них кум Бобовая, задержан Вадим Мельник, экс-руководитель службы охраны нардепа и его близкий друг, с которым они знакомы более 20 лет. Ему следствие приписывает организацией этого убийства. И нам удалось дожать суд, чтобы его оставили под стражей", - отметил Собченко.
Прием конкурсных работ будет длиться до 31 августа 2017 года.
К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные с 1 января 2016-го по 31 августа этого года.
Оценивание работ членами экспертного совета продлится 1-7 сентября.
Напомним, премия предусматривает пять номинаций с несколькими подноминациями для региональных и всеукраинских СМИ: лучшее расследование в интернет-СМИ, лучшее расследование в печатном СМИ, лучшее ТВ-расследование, расследование общественными активистами, блоггерами, Гран-при оргкомитета конкурса.
Победителей наградят денежными премиями и дипломами 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов.
Подать заявку на участие в конкурсе можно здесь.
Сайт проекта: serhienko.org
Страница проекта в Facebook: facebook.com/vasylserhienko.
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