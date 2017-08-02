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 Политика Украины, Экономика
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Все про:вооружение (3446) Минобороны (5244) техника (682) Тымчук (1488) закупки (97)

 Тымчук: МО не заключает договора с "оборонкой", полностью срывая гособоронзаказ на этот год

дмитрий тымчук

У Министерства обороны Украины достаточно средств, но закупка новой бронетехники оставляет желать лучшего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Вчера Президент П.Порошенко утвердил изменения в бюджет страны на текущий год, существенная часть дополнительных средств пойдет на оборону. Министр обороны С.Полторак назвал утвержденный Президентом Закон очень важным, заметив, что закупка новых вооружений "дает возможность нам добавлять сил нашему военно-промышленному комплексу", - написал он, подчеркнув, что данное утверждение министра вызывает ряд вопросов.

По словам Тымчука, Минобороны с сомнительной эффективностью использовало и имеющиеся до августа с.г. средства.

"Так, гособоронзаказ в части закупки новой бронетехники для армии что месяц назад был в ступоре, что сейчас (вчера я специально еще раз опросил директоров предприятий). Причина все та же - Минобороны не заключает договора с предприятиями "оборонки", полностью срывая (точнее - уже по факту сорвав) выполнение гособоронзаказа на этот год", - сообщил эксперт.

Он подчеркивает, что из-за позиции военных чиновников, т.е. подчиненных министра обороны, "в этой самой "оборонке" не сегодня - завтра тысячи работников отправятся в неоплачиваемые отпуска. Мощности простаивают и за неимением договоров будут простаивать".

При этом Тымчук отмечает, что финансирование гособоронзаказа (госгарантии) были предусмотрены и до сегодняшнего дня.

"Как будто в стране нет войны и армии не нужна новая "броня", - резюмирует он.

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Счас шпорохососы усьо усем растолкуют...
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а чего тут растолковывать? - саботаж рузькечелюстных во всех эшелонах управления при поддержке кошерных...(новых Ватутиных ждут)...
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Хателось бы паслушать пррративную сторону...
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Наказывать, никто из корупционеров и саботажников не наказан, вот они и распоясались, им никто не указ.
Безнаказанность рождает хаос и вседозволенность.
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Лилия Стацкая - не в хаосе дело - это осознанный саботаж и диверсия...
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"Как будто в стране нет войны и армии не нужна новая "броня"

добавить нечего..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТымчук: МО не заключает договора с "оборонкой", полностью срывая гособоронзаказ на этот год
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