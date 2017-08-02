 Россия перебросила к границе с Украиной батальонно-тактическую группу из Чечни, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"С целью усиления (либо ротации) российских оккупационных войск на территории Украины, из Волгоградской области России в приграничный район с Украиной (район н.п. Большая Неклиновка Ростовской области РФ) прибыла батальонная тактическая группа из состава 18 омсбр ВС РФ (в/ч 27777, постоянное место дислокации - г. Ханкала, Чечня)", - написал он.
Также он отметил, что деятельность рекогносцировочной группы данной БТГр на территории Донбасса была зафиксирована в Новоазовском районе Донецкой области.
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Где-то у берегов Новой Гвинеи, в паре миль от берега, стоит эсминец 7-го флота ВМФ США «Стэтхем» в ожидании рандеву с кораблями Австралии, где должны пройти военно-морские учения. Обстановка расслабленная и отдыхающая. Но вот капитану сообщают о том, что у борта корабля скопилось до десятка небольших лодок, выдолбленных из стволов деревьев и с туземцами на борту. Те что-то кричат и метают в борт копья и дротики. Капитан вышел на палубу и попросил найти офицера, имеющего степень доктора философии по филологии и попросил его перевести крики аборигенов.
Тот немного послушал и пояснил, что местные жители считают эсминец подводным чудовищем, с длинным и не переводимым названием, которое раз в тысячу лет выходит из глубин и проглатывает солнце. Капитан попросил перевести аборигенам, что они не чудовище, а корабль УРО и потому не собираются глотать солнце или делать прочие вещи. Филолог так и не смог убедить местных жителей в их заблуждении, а потому им скинули за борт какие-то угощения и немного инструмента, типа топоров и еще чего-то. Это подействовало и вскоре аборигены убрались.
Они вернулись на берег и доложили вождю, что своими отважными действиями до смерти перепугали зверя и тот откупился дарами и обещал уйти, не посягая на солнце. И вождь, и все племя остались довольны отвагой своих мужчин, которые предотвратили неминуемую катастрофу, да и подарки оказались как нельзя кстати. В общем, инцидент был исчерпан, и Третья Мировая Война не началась.
Эта придуманная история вполне могла произойти в указанном месте и в наше время, но нечто подобное происходит регулярно вблизи российских берегов и это уже не так весело, а скорее глупо, ибо аборигены не в курсе, с чем имеют дело, а россияне - отлично представляют, в какие игры играют, но ведут себя точно так, как и папуасы новой Гвинеи. Причем, оценки их действий со стороны российского руководства ровно такие же, как и у вождя папуасов.
Вспомним ряд инцидентов в Черном и Балтийском морях, когда российский боевой самолет пролетал в нескольких метрах от американских эсминцев. Причем, действия россиян американцы снимали на видео. Российские военные поясняют эти выходки тем, что американцы просто не успели среагировать, ибо вот такие умелые летчики у них.
На самом деле, американцы прекрасно все видели и среагировали. Они вышли на палубу с видеокамерами, чтобы снять русского ублюдка, взявшегося за старую игру «Сумасшедший Иван». Причем, летучее корыто не только было засечено километров за 100-200, но даже определено, что на нем нет бортового вооружения. Единственная опасность от этого антиквариата - возможность столкновения, и не больше. То есть, этот самолет был засечен, ушли сообщения командованию флота и оттуда пришло указание - не трогать идиотов. Единственное, что оставалось американским морякам, выйти на палубу и ждать этого слабоумного. То есть, все уже давно были в курсе и просто решили снять этот летучий идиотизм, чтобы потом показывать его дома и подтверждать расхожее мнение, что с этими ушлепками не стоит иметь дела.
По большому счету, если бы на российском самолете и было оружие, то с определённого расстояния пилот уже просто не смог бы им воспользоваться, а если бы даже пульнул, то ракета ушла бы совсем не туда, куда хотелось. Эти же способности имеются и у нового F-35, который вырубает критические системы вооружений россиян просто наглухо. Это касается самолетов, систем ПВО и другого ракетного оружия. Именно поэтому для подобных демаршей россияне отправляют не вооруженные самолеты в надежде на то, что у кого-то сдадут нервы и безоружный самолет будет отправлен крабам на домики. Один такой эсминец может списать всю авиацию РФ в районе Черного моря, особо не напрягаясь, и оставаясь при этом в безопасности.
Но вот в этих фокусах российских папуасов просматривается тотальная полярность к выполнению боевых задач. У россиян летит уже довольно старая, хоть и десять раз модернизированная машина с пилотом на борту, но без оружия. У американцев же, в критических районах одновременно висят в воздухе десятки дронов, хорошо вооруженных и без пилота на борту.
Так, 432-я эскадрилья ударных дронов, только в 2016 году, совершила 1300 боевых вылетов, а машины провели в воздухе около 25 000 часов на боевом дежурстве. В этом году этот показатель уже повышается. Это значит, что пока мы пишем эти строки, где-то в критичных точках висит несколько MQ-1B Predator и MQ-9 Reaper, вооруженные бомбами и ракетами. В одну из недель мая текущего года, только дроны этой эскадрильи 13 раз применили ракеты Hellfire и 250 кг бомбы с лазерным наведением GBW-12 Paveway II. Причем, применение оружия произошло в нескольких местах, хотя операторы, управляющие машинами, находились в одном помещении, но за разными рабочими местами на одной из авиабаз США в пустыне Невада.
Что характерно, аппараты находятся в воздухе в режиме постоянной и многоканальной разведки, а при необходимости, переходят в режим атаки и доносят до противника более чем убедительные аргументы. То есть, никаких понтов, никаких демонстративных пролетов. Только понадобилось, и сразу - работают. Причем, даже в случае неудачи и поражения средствами ПВО противника, экипаж находится в десятке тысяч километров и в полной безопасности. Через пару дней они получат в управление новую машину и все.
То же самое и с эсминцами. Как только пройдет общая команда на повышение боеготовности до максимального уровня, игры кончатся, а бортовые системы ПВО/ПРО просто уйдут в полностью автоматический режим. «Сумасшедший Иван» уже будет играть не с человеком, который может вспомнить такие глупые игры русских, а с машиной, которая самостоятельно рассчитает уровень опасности и примет решение на ликвидацию угрозы. Так что папуасы могут исполнять свои тупые танцы только потому, что им это пока позволяют, а российская публика давит себе пену из разных мест, изнемогая от величия. Точно так же, как и те папуасы, которые не дали подводному монстру сожрать солнце.
http://defence-line.org/2017/08/papuasy-protiv-esminca/comment-page-1/#comment-51896
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значит будет работа нашим хлопчикам)))
а то кацам бошки отбивать скучно
а чичикам в самый раз
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В срандель ранили Хуйла!
Вениками ссаными,
Ишаками зваными!
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