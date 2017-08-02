 С начала года прибыль "Укрзализныци" выросла на 3,9 млрд, а капитальные инвестиции - на 180%, - Бальчун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель "Укрзализныци" Войцех Бальчун написал на странице в Facebook.
"Есть свежие цифры. Так, от начала 2017 года чистая прибыль ПАО "Укрзализныця" улучшилась на 3,9 млрд грн. Инвестиции выросли на 180%", - пишет Бальчун.
По его словам, эти финансовые результаты являются отражением тех успешных реформ, которые были проведены на предприятии. Бальчун подчеркнул, что предприятие в течение первого полугодия 2017 года ведет свою отчетность по международным стандартам бухгалтерского учета.
Он отметил, что общие доходы компании выросли на 5,6 млрд грн и составили 35,3 млрд грн (+17,6%).
Также Бальчун сообщил, что "Укрзализныця" планирует в текущем году приобрести рекордное количество новых вагонов. При этом только на собственных мощностях компания изготовит 2 тысячи единиц подвижного состава.
"Положительные изменения в состоянии компании являются следствием четкой стратегии и тактики развития, последовательного реформирования и изменений в структуре бизнеса, взвешенных управленческих решений, улучшения операционной эффективности, усиления финансовой дисциплины, внедрения оптимизационных изменений в процессе закупок", - подчеркнул глава "Укрзализныци".
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Без повышения цен на грузовые перевозки, которое заблокировал ставленник олигархата Омелян?
За десятки лет ничего неделалось, а за год всё сверкать должно?
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Корму лечи - пробоины по ватерлинии.
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Нацбанк Украины отстранил "дочку" PwC от аудирования банков за то, что те не показали дыру в капитале $5,5 млрд.
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1A610L-ORUBS
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Прибыль на 4 млрд выросла - какая мелочь!
Вот если б человек ставленникак олигархов Омеляна был - был бы убыток, было б всё нормально!
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На грузовые перевозки не дал поднять цены ставленник олигархов Омелян.
И в таких условиях человек получил значительную прибыль.
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Кстати, достопечальные хюндаи ещё ездят ? ☺
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