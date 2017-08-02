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 Политика Украины, Экономика
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Все про:прибыль (75) Укрзализныця (1141) реформы (2759) Бальчун Войцех (102)

 С начала года прибыль "Укрзализныци" выросла на 3,9 млрд, а капитальные инвестиции - на 180%, - Бальчун

укрзализныця

С начала 2017 года чистая прибыль ПАО "Укрзализныця" увеличилась на 3,9 млрд грн, а капитальные инвестиции возросли на 180%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель "Укрзализныци" Войцех Бальчун написал на странице в Facebook.

"Есть свежие цифры. Так, от начала 2017 года чистая прибыль ПАО "Укрзализныця" улучшилась на 3,9 млрд грн. Инвестиции выросли на 180%", - пишет Бальчун.

По его словам, эти финансовые результаты являются отражением тех успешных реформ, которые были проведены на предприятии. Бальчун подчеркнул, что предприятие в течение первого полугодия 2017 года ведет свою отчетность по международным стандартам бухгалтерского учета.

Он отметил, что общие доходы компании выросли на 5,6 млрд грн и составили 35,3 млрд грн (+17,6%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупция в "Укрзализныце" при Бальчуне стала в разы больше, - Омелян

Также Бальчун сообщил, что "Укрзализныця" планирует в текущем году приобрести рекордное количество новых вагонов. При этом только на собственных мощностях компания изготовит 2 тысячи единиц подвижного состава.

"Положительные изменения в состоянии компании являются следствием четкой стратегии и тактики развития, последовательного реформирования и изменений в структуре бизнеса, взвешенных управленческих решений, улучшения операционной эффективности, усиления финансовой дисциплины, внедрения оптимизационных изменений в процессе закупок", - подчеркнул глава "Укрзализныци".

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А вагоны как были грязные, вонючие так и остались
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Я из Киева в Польшу езжу на новом Интерсити.
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Он за год весь подвижной состав и рельсы заменить должен?
Без повышения цен на грузовые перевозки, которое заблокировал ставленник олигархата Омелян?

За десятки лет ничего неделалось, а за год всё сверкать должно?
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Это следует из того, что мне нравятся результаты его работы?

Корму лечи - пробоины по ватерлинии.
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-Уронил пиджак брата твоего булочника в Каспийское море, - писал отец Федор жене, - и в меня на базаре плюнул одногорбый верблюд. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами, тем более что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное -- пощекотал хворостинкой в ноздре.. (с)
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Ща Омелян нарисуется и скажет, что это все фигня. Вот у него планируется....
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Поверь, по бумагам можно и 300% прибыль показать. Проверял же Укрзализныцю Ernst & Young - миллиардные убытки за 2016 год..
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Согласен, поэтому и нужны аудиты калибра Ernst & Young.
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Какого калибра?

Нацбанк Украины отстранил "дочку" PwC от аудирования банков за то, что те не показали дыру в капитале $5,5 млрд.

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1A610L-ORUBS
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И зачем этих иностранцев приглашать.
Прибыль на 4 млрд выросла - какая мелочь!
Вот если б человек ставленникак олигархов Омеляна был - был бы убыток, было б всё нормально!
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А кто подсчеты проводил о прибыли в 4 млрд.?
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Это официальный документ, за недостоверность в котором наступает криминальная ответственность, а не игра в "верю, не верю"
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Смешно - сам то веришь в это? В 2016 году Бульчун насчитал Укрзализныце миллиардную прибыль, а аудит всемирно известной Ernst & Young - миллиардные убытки. Где посадки в тюрьму?
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Ціни ростуть, росте і прибуток. Згадую як Порошенко нахвалював децентралізацію, мов ефективніше податок на землю стали збирати, а те, що цей податок зріс всюди, через що кількість зібраних грошей збільшилась, Порошенко чомусь забув сказати людям....
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Пассажирские перевозки даже после повышения цен - убыточны.
На грузовые перевозки не дал поднять цены ставленник олигархов Омелян.
И в таких условиях человек получил значительную прибыль.
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за счет курса гривны?таможня в Одессе тоже рапартует,но если пересчитать курс ,то 0.
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Повышай стоимость перевозок -и не такие цифры получишь!
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А качество услуг ?
Кстати, достопечальные хюндаи ещё ездят ? ☺
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года прибыль "Укрзализныци" выросла на 3,9 млрд, а капитальные инвестиции - на 180%, - Бальчун
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