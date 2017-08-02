 В доме жителя Советского района Крыма прошел обыск, – активист Джелялов

В Советском районе аннексированного Крыма в доме у жителя села Учь-Къую (Восточное) Куркчи Мамета состоялся обыск, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает активист крымскотатарского движения Нариман Джелялов в Фейсбуке.
По его словам, крымчанина доставили в местное РОВД.
"Сегодня в шесть утра состоялся обыск в доме крымского татарина Куркчи Мамета в с. Учь-Къую (Восточное) Советского района Крыма. На данный момент сотрудники местной полиции доставили его в РОВД. Наши активисты выясняют причины обыска", - написал Джелялов.
Напомним, после аннексии в Крыму систематически проводятся массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.
На международных площадках правозащитники регулярно сообщают о фактах нарушений прав человека в Крыму.
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