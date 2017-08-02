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 Политика Украины
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 В доме жителя Советского района Крыма прошел обыск, – активист Джелялов

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На данный момент активиста задержали и доставили в местное РОВД.

В Советском районе аннексированного Крыма в доме у жителя села Учь-Къую (Восточное) Куркчи Мамета состоялся обыск, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает активист крымскотатарского движения Нариман Джелялов в Фейсбуке.

По его словам, крымчанина доставили в местное РОВД.

"Сегодня в шесть утра состоялся обыск в доме крымского татарина Куркчи Мамета в с. Учь-Къую (Восточное) Советского района Крыма. На данный момент сотрудники местной полиции доставили его в РОВД. Наши активисты выясняют причины обыска", - написал Джелялов.

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Напомним, после аннексии в Крыму систематически проводятся массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

На международных площадках правозащитники регулярно сообщают о фактах нарушений прав человека в Крыму.
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Тю, та мало чого шукали. Може він наркоділер. Що, такого не може бути?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ доме жителя Советского района Крыма прошел обыск, – активист Джелялов
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