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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1990) КС (1151)

 Закон о Конституционном Суде опубликован в "Голосе Украины": с завтрашнего дня он вступит в силу

кс

Закон "О Конституционном суде Украины", призванный повысить уровень защиты конституционных прав граждан, опубликован в среду в парламентском издании "Голос Украины".

Согласно положению данного закона, он вступит в силу на следующий день после его публикации в официальной прессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

13 июля 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Конституционном суде Украины. Данный закон имплементирует изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности КС. Кроме того, закон предусматривает изменение процедуры избрания и назначения уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Теперь омбудсмена парламент будет назначать открытым голосованием, а не путем тайного голосования бюллетенями.

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31 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде Украины".

При этом 1 августа П.Порошенко сообщил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в законодательство в части назначения и увольнения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсмена).

"Вопрос процедуры назначения и увольнения омбудсмена требует отдельного решения, поэтому в ближайшее время президент внесет на рассмотрение парламента предложения о внесении изменений в закон "Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и закон "О регламенте Верховной Рады Украины" в части назначения и увольнения омбудсмена", - сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.

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В тот же вечер председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" в парламенте Артур Герасимов заявил, что фракция поддержит инициированный П.Порошенко проект изменений в законодательство относительно избрания омбудсмена.
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ШыКАЛадный начал Конституцию под себя подсовывать....
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[Суд для Порошенка. Як президент встановив контроль над Конституційним судом]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1501654983-sud-dlya-poroshenka-yak-prezident-vstanoviv-kontrol-nad.html
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