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 Сотрудники ФСБ собирают компромат на командиров террористов, чтобы заменить их офицерами ВС РФ, - ГУР

разведка

Командиры российских наемников будут заменены кадровыми офицерами ВС РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины, коммандиры российских наемников не соответствуют занимаемым должностям.

При проведении проверки Южного Военного округа (Ростов-на-Дону) было выяснено и констатируется в отчетах несоответствие занимаемым должностям офицеров звена "командир батальона - командир взвода "из числа местных наемников по профессиональным, деловым и морально-психологическими качествами. В связи с этим, рекомендуется осуществить замену указанной категории кадровыми офицерами ВС РФ.

С целью подготовки "правовой основы" для реализации указанных мероприятий представителями ФСБ РФ активизирована оперативно-розыскные действия, направленные на подготовку компромата на командиров из числа местных жителей и проведения превентивных действий по недопущению формирования и распространения протестных настроений среди личного состава, связанных с " кадровыми изменениями ".

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По состоянию на 2 августа российским оккупационным командованием уже смещены со своих постов трое командиров батальонов из состава 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк), 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ.
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Шмель, взрывчатка и пули - лучший компромат, которые поменяли не одного смелого комбата малороса!
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да пусть меняются, в рефрижираторах места хватит и тем и этим.
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Морды лица Плотвы и Захера уже компромат....
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Какой смысл заменять на офицеров если нужна видимость что воюют местные, просто нужны рычаги давления.
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Так все ахвицеры расейские, просто приехали в отпуск на долбас, ну и в отпуске занимаются любимым делом!
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Из восточной поэзии, для куриного фюрера:

"Полна цветов таинственных и роща и долина,

Но жаждет шмель неистовый лишь моего жасмина."
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А зачем компромат на смертников?? Если их и так всех уберут
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А просто заменить командиров террористов - никак?? Только с использованием компромата?? Типа любит вышивать крестиком или вяжет на спицах? Какой еще компромат нужен на убийц?
Чесслово, ГУР нам представляют так, будто это группа в кукольном театре, вызывающая восторг детей одним своим существованием.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники ФСБ собирают компромат на командиров террористов, чтобы заменить их офицерами ВС РФ, - ГУР
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