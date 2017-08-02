 Сотрудники ФСБ собирают компромат на командиров террористов, чтобы заменить их офицерами ВС РФ, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины, коммандиры российских наемников не соответствуют занимаемым должностям.
При проведении проверки Южного Военного округа (Ростов-на-Дону) было выяснено и констатируется в отчетах несоответствие занимаемым должностям офицеров звена "командир батальона - командир взвода "из числа местных наемников по профессиональным, деловым и морально-психологическими качествами. В связи с этим, рекомендуется осуществить замену указанной категории кадровыми офицерами ВС РФ.
С целью подготовки "правовой основы" для реализации указанных мероприятий представителями ФСБ РФ активизирована оперативно-розыскные действия, направленные на подготовку компромата на командиров из числа местных жителей и проведения превентивных действий по недопущению формирования и распространения протестных настроений среди личного состава, связанных с " кадровыми изменениями ".
По состоянию на 2 августа российским оккупационным командованием уже смещены со своих постов трое командиров батальонов из состава 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк), 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ.
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"Полна цветов таинственных и роща и долина,
Но жаждет шмель неистовый лишь моего жасмина."
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Чесслово, ГУР нам представляют так, будто это группа в кукольном театре, вызывающая восторг детей одним своим существованием.
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