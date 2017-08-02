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Все про:Лавров (1468) переговоры (3419) Филиппины (15) Тиллерсон (140)

 Тиллерсон проведет встречу с Лавровым на Филиппинах 5-6 августа, - Госдеп США

тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон анонсировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле 5-6 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"В эти выходные я буду встречаться с министром иностранных дел Лавровом - на полях встреч в Маниле. Мы - он и я уже говорили. Я бы сказал, что наш разговор, следующий за действиями, был профессиональным. Нет, не было воинственности. Я думаю, что мы с министром иностранных дел Лавровым понимаем наши роли. Мы понимаем наши обязанности", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон: Снятие санкций с РФ невозможно без выполнения Минска

На сайте Госдепа сообщается, что на Филиппинах Тиллерсон примет участие в Региональном форуме АСЕАН, проведет встречи на высшем уровне с представителями стран Восточной Азии.

"На этих встречах Тиллерсон встретится со своими коллегами и обсудит ряд вопросов, включая денуклеаризацию Корейского полуострова, безопасность на море и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.

Читайте: Лавров рассказал Тиллерсону, что "политика США оказалась в руках русофобских сил"

Напоминаем, ранее Тиллерсон заявил о возможности дальнейшего ухудшения отношений между США и Россией.
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"лавров понимает свою роль и обязанность" - это шутка?
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-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис.(c)
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Почему на Филиппинах? Ааааа, у Лаврушки там наверное дача или там в этом году хороший урожай овса(!!!)
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Значит до 5-го никто ничего не подпишет,будет Буцефал ещё раз фильм Тиллерсону про проституток из московского оттеля крутить
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Аж на Филлипины придется старому одеру...Там климат хороший,девки ,виски,пальмы. Тока найдётся ли для него кобыла? От разговоров- то толку мало,пусть хоть погудит.
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UA Том Джонс
Почему на Филиппинах? Ааааа, у Лаврушки там наверное дача или там в этом году хороший урожай овса(!!!
=======
Там в овёс коноплю добавляют
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Ну, встретятся.... Дальше-то что??? Бомж тоже может встретить миллионера на улице -- но денег у него не прибавится.... Он туда едет по вопросам Восточной Азии - а Мацква там рядом???
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Доктор,пощупает пульс больного,после введения последних процедур.И поговорит о назначении новых
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Тиллерсон потребует вернут 755 послов США в ГоффноРоssiю
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Лавруша,заявит,що дачи и склады,не забирали,а решили им предоставить более лучшие.Например кремль.Въезжайте,чувствуйте себя,як дома
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- Ну что, отец, невесты в вашем городе есть?
- Кому и кобыла невеста.
- Больше вопросов не имею! (с)
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У лошади последняя возможность поучаствовать в секасе по обоюдному согласию ☺
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон проведет встречу с Лавровым на Филиппинах 5-6 августа, - Госдеп США
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