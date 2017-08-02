 Тиллерсон проведет встречу с Лавровым на Филиппинах 5-6 августа, - Госдеп США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"В эти выходные я буду встречаться с министром иностранных дел Лавровом - на полях встреч в Маниле. Мы - он и я уже говорили. Я бы сказал, что наш разговор, следующий за действиями, был профессиональным. Нет, не было воинственности. Я думаю, что мы с министром иностранных дел Лавровым понимаем наши роли. Мы понимаем наши обязанности", - отметил он.
На сайте Госдепа сообщается, что на Филиппинах Тиллерсон примет участие в Региональном форуме АСЕАН, проведет встречи на высшем уровне с представителями стран Восточной Азии.
"На этих встречах Тиллерсон встретится со своими коллегами и обсудит ряд вопросов, включая денуклеаризацию Корейского полуострова, безопасность на море и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее Тиллерсон заявил о возможности дальнейшего ухудшения отношений между США и Россией.
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Почему на Филиппинах? Ааааа, у Лаврушки там наверное дача или там в этом году хороший урожай овса(!!!
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Там в овёс коноплю добавляют
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- Кому и кобыла невеста.
- Больше вопросов не имею! (с)
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