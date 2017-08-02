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 Трагедия на Волыни: грузовик сбил насмерть двух девушек 16 и 17 лет, - полиция

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В ночь на 2 августа в селе Прилесное Маневицкого района грузовик "MAN" вылетел на тротуар и сбил трех подростков. Двое из них погибли на месте, еще один в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Волыни.

Полицейские установили, что за рулем автомобиля находился 42-летний житель райцентра Маневичи. Водитель, вероятно, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов.

"В результате ДТП двое пешеходов, девушки 16 и 17 лет, погибли на месте. Еще одного молодого человека, 16-летнего местного жителя, госпитализировали в отделение хирургии районной больницы", - говорится в сообщении.

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Водитель скрылся с места ДТП, оставив автомобиль на месте происшествия. Правоохранители его разыскивают.

Полицейские просят, если известна какая-либо информация о местонахождении этого человека, сообщить в полицию по телефонам: (03376) 2-15-76, 0687635464, 0969046522 или "102" или по адресу: пгт. Маневичи, ул. Комарова, 29. Конфиденциальность гарантируется.

По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Ночью подросткам желательно спать,а не бродить по селу,тогда меньше будет таких случаев. День сейчас большой, можно нагуляться,а ночью много пьяных за рулем,не даром эта скотина убежала,не хочет,чтобы полиция определила, что он был пьян.
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а потом будет рассказывать сказки что он был в шоке от содеянного и в состоянии эффекта убежал..так как не мог ничего с собой поделать....и судьи после соответствующего вливания....в это искренне поверят
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