 Трагедия на Волыни: грузовик сбил насмерть двух девушек 16 и 17 лет, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Волыни.
Полицейские установили, что за рулем автомобиля находился 42-летний житель райцентра Маневичи. Водитель, вероятно, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов.
"В результате ДТП двое пешеходов, девушки 16 и 17 лет, погибли на месте. Еще одного молодого человека, 16-летнего местного жителя, госпитализировали в отделение хирургии районной больницы", - говорится в сообщении.
Водитель скрылся с места ДТП, оставив автомобиль на месте происшествия. Правоохранители его разыскивают.
Полицейские просят, если известна какая-либо информация о местонахождении этого человека, сообщить в полицию по телефонам: (03376) 2-15-76, 0687635464, 0969046522 или "102" или по адресу: пгт. Маневичи, ул. Комарова, 29. Конфиденциальность гарантируется.
По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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