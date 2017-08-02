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 Террористы продолжают пополнять свои подразделения российскими снайперами, - ИС

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На оккупированную территорию Донбасса прибыла очередная группа российских снайперов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Продолжается доукомплектование снайперских подразделений оккупационных войск выпускниками школы снайперов ГРУ ГШ ВС РФ в Ростовской области, пятеро из которых в конце июля прибыли в "9 ошмсп мп" (Новоазовск)", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование оккупационных войск на Донбассе изымает телефоны у наемников для выявления "агентов СБУ", - Тымчук

Как сообщалось ранее, в оперативных отделах штабов "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" активно готовятся к серии учений, которые ВС РФ проведут в августе-сентябре нынешнего года.


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писали, что они приезжают сюда учится - Сдает братский народец экзамены по укромишеням...
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Угу, только с пересдачами проблема, когда накрывают ЗУшкой или Дашкой!
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да эти ублюдки "миролюбивые" с 91го года "учатся", не переставая - несут "мир и защиту" в Молдову, Таджикистан, Армению, Грузию, Украину...
Правда, уже четверть века не могут объяснить - почему притесняют везде одних только обладателей русскоязычной челюсти! В Грузии полно армян, украинцев, азейбарджанцев - но "протесняют" одних русских мразей, у нас - сотни тысяч беларусов, поляков, мадьяр, армян, греков, болгар, но самые несчастные - опять кацапузики...
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Юный_ Техник c631414e - это нужно у генетиков спрашивать - почему из смеси угро-финов получилось вот такое?
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Шо нам мешает натыкать снайперских групп по всей линии разграничения и пущай тренируются хоть до посинения .
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Линия соприкосновения, это не город, где можно чот натыкать (как ИГИЛ в Мосуле), а для контр снайпинга достаточно одного профи который будет вычислять и давать координаты, ПТУРистам, или минометчикам!
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там скорее всего паритет по всем видам оружия.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы продолжают пополнять свои подразделения российскими снайперами, - ИС
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