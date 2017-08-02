 Террористы продолжают пополнять свои подразделения российскими снайперами, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"Продолжается доукомплектование снайперских подразделений оккупационных войск выпускниками школы снайперов ГРУ ГШ ВС РФ в Ростовской области, пятеро из которых в конце июля прибыли в "9 ошмсп мп" (Новоазовск)", - написал он.
Как сообщалось ранее, в оперативных отделах штабов "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" активно готовятся к серии учений, которые ВС РФ проведут в августе-сентябре нынешнего года.
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Правда, уже четверть века не могут объяснить - почему притесняют везде одних только обладателей русскоязычной челюсти! В Грузии полно армян, украинцев, азейбарджанцев - но "протесняют" одних русских мразей, у нас - сотни тысяч беларусов, поляков, мадьяр, армян, греков, болгар, но самые несчастные - опять кацапузики...
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