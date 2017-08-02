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 Политика Украины
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Все про:адвокат (975) расследование (2269) ГФС (3089) Насиров (567) САП (574)

 "В деле Насирова 250 томов, и ознакомиться с ними придется за 3-4 месяца, - адвокат Дроздовский

насиров

Специальная антикоррупционная прокуратура превысила сроки проведения досудебного расследования по делу отстраненного главы ГФС Романа Насирова, потратив 5 месяцев вместо двух.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Любомир Дроздовский, адвокат Романа Насирова в интервью "Українським новинам ".

"Эпизод, который инкриминируют Насирову, расследуется больше года - с ноября 2016 года. Уведомление о подозрении Насирову вручили 2 марта 2017-го. Если мы будем считать со 2 марта, с момента, когда они считали, что у них уже есть достаточно доказательств для того, чтобы сообщить о подозрении, прошло 5 месяцев. Поэтому они использовали времени намного больше, чем нужно, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс говорит, что досудебное расследование должно быть закончено в течение 2 месяцев с момента вручения уведомления лицу о подозрении", - заявил Дроздовский.

Он также сообщил, что после вручения уведомления о подозрении никаких процессуальных действий, кроме единственного допроса Романа Насирова, следствие не проводило. При этом адвокат настаивает на праве защиты получить больше времени для ознакомления с материалами дела.

"Они (САП. - РЕД.) потратили 5 месяцев на комплектование тех материалов, которые у них уже были собраны за предыдущие 2 года. И заявили, что у стороны защиты неделя на изучение этих 250 томов. Их физически перефотографировать - это 2-3 часа. Если читать тома, получится 2 в день, а просто ознакомиться - три. 250 томов математически разделить на 3 тома в день - 125 рабочих дней. Я понимаю, что они нам не дадут полгода. Они свои 5 месяцев использовали, а нам эти 5 месяцев не дадут. Дадут 3-4", - заявил адвокат. Напоминаем, ранее Соломенский районный суд Киева продлил обязательство отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова носить электронный браслет слежения, не покидать границы Киева и сдать заграничные паспорта до 26 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объем окончательного подозрения Насирову - 480 страниц, - Холодницкий

Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен. Источник: /n449524


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От сідай і "ознакомлівайся". Хто ж тобі винен що твій клієнт крав як не в себе? )))
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как там с бриллиантовыми прокурорами? шел 2057 год....
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Ну, в общем... станет ромке плохо, на крайняк может голодовку объявить, потом браслет и все дела. Ну, на браслет он может и не согласиться-его право.
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- То были жонглеры законами, жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов. (c)
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Намралов забыл азбуку... придьотца со школы начинать -1-го класса...
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"...Любомир Дроздовский, адвокат Романа Насирова,,," - адвокату надо внимательно почитать Стаття 219. Строки досудового розслідування, а не вводить в заблуждение читателей.Источник: https://censor.net.ua/n450045
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Скоро время начинать вешать предвыборную лапшу на уши "быдлу". И по видимому кого то всё таки придётся "закрыть"а после выборов тот подаст апелляцию и её конечно удовлетворят. Возможно этим "терпилой" и назначен Насиров раз уж так получилось что НАБУ его пресануло без ведома гаранта и выдало на гора всю информацию. Пете стало конечно плохо но открыто вмешаться в это дело и "отбить" у Сытника свой "кошелёк" он просто заб..ел,но думается что Насиров уже понял планы шефа и особенно не брыкается. Знает что всё это временные трудности к тому же очень нужные шефу,ведь он будет первым "крупняком" кого гарант с понтом посадит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В деле Насирова 250 томов, и ознакомиться с ними придется за 3-4 месяца, - адвокат Дроздовский
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