 Тиллерсон: Снятие санкций с РФ невозможно без выполнения Минска

Об этом заявил на брифинге государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, информирует Цензор.НЕТ.
"В отношении Украины мы всегда были весьма последовательны в наших посланиях России о том, что Минские соглашения должны быть выполнены. Никаких других вариантов разрешения санкционной ситуации в Украину. Как вы знаете, мы назначили спецпредставителя для Украины, бывшего посла в НАТО Курта Волкера, очень опытного дипломата. Он хорошо ориентируется в этой области, знает Россию, наших партнеров и полностью осознает суть своей миссии, чтобы понять, как мы можем помочь продвинуть процесс (мирного урегулирования, - ред.)", - сказал он, признав, что в войне России против Украины на данном этапе сложилась патовая ситуация.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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гаденько хихикаю, хит харьковчан "Путін Хло" бьет все рекорды, вот это слава
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не понимают убогие, что для нас, путлер, НАВСЕГДА ХУЙЛО, и это отнюдь не фейк!...))))))
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Тому Орда ,дуже влипла.
Чекаємо на підпис Трампа.
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