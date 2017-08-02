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Все про:война (3240) Россия (71661) санкции (6336) минские соглашения (2261) Тиллерсон (140)

 Тиллерсон: Снятие санкций с РФ невозможно без выполнения Минска

санкции

США неоднократно посылали России сигнал о том, что вопрос выполнения Кремлем Минских договоренностей напрямую связан со снятием санкций.

Об этом заявил на брифинге государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, информирует Цензор.НЕТ.

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"В отношении Украины мы всегда были весьма последовательны в наших посланиях России о том, что Минские соглашения должны быть выполнены. Никаких других вариантов разрешения санкционной ситуации в Украину. Как вы знаете, мы назначили спецпредставителя для Украины, бывшего посла в НАТО Курта Волкера, очень опытного дипломата. Он хорошо ориентируется в этой области, знает Россию, наших партнеров и полностью осознает суть своей миссии, чтобы понять, как мы можем помочь продвинуть процесс (мирного урегулирования, - ред.)", - сказал он, признав, что в войне России против Украины на данном этапе сложилась патовая ситуация.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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гаденько хихикаю, хит харьковчан "Путін Хло" бьет все рекорды, вот это слава
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касабы беятся, что украинцы тупые, повелись на фейк...

не понимают убогие, что для нас, путлер, НАВСЕГДА ХУЙЛО, и это отнюдь не фейк!...))))))
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Ты лапшу не вешай,давай новые подписывайте,а не про снятия звиздите
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Мистер Тиллерсон - называйте вещи своими именами -- Раша ОПУПЕЛА,,- как когда-то СССР. Нынешний их бессменный Генсек ничуть не умнее Брежнева в старости... Поэтому - лучшее решение - холодная война № 2 ( эмбарго и прочие ништяки).... Как жратва нефтяная в Раше закончится - сами поразбегаются в разные стороны,,, - не думаю что Вы им " ножки Буша" присылать будете... Путин- это не голова....
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США накладыавет санкции на Россию, в ответ Россия накладывает санкции на Россию, в этом мире что-то не так
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санкції конгресу це надовго. Тому ,що там ,всі питання звели разом, і для відміни санкцій треба все виконати.
Тому Орда ,дуже влипла.
Чекаємо на підпис Трампа.
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Искандеры как обычно ржут ... это уже похоже на нервный смех ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон: Снятие санкций с РФ невозможно без выполнения Минска
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