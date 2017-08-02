 Суд признал недействительными договоры об изъятии "Межигорья" из госсобственности, - Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1.08 принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности. Следующий шаг - судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора", - рассказал Луценко.
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Круговорот дерьма в природе )))))))
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Что, начальство скипидару под хвост налило, что вы так тупо палитесь? ))))))))
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