 Киевский апелляционный хозсуд признал недействительными договоры об изъятии правительственной резиденции "Межигорье" из госсобственности, - Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1.08 принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности. Следующий шаг - судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора", - рассказал Луценко.
704 8
Материалы по теме: Тайны Межигорья
Экс-главе ДУСи Тарасюку объявили о подозрении по делу о завладении "Межигорьем": во время обыска у него нашли 1 млн евро, - Луценко. ФОТО(36)
Суд арестовал 1000 бутылок элитного алкоголя Януковича из Межигорья(35)
Минэкологии подготовило проект Указа Президента Украины о создании национального парка на базе охотничьих угодий Януковича(11)
"Это не раритетные машины, а рабочие лошадки", - из автопарка Януковича в Межигорье исчезло шесть машин. ВИДЕО(38)
Подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого взяли под стражу на два месяца(0)
СБУ задержала экс-директора госкомпании Герасименко, подозреваемого в причастности к завладению резиденцией "Межигорье" Януковичем(10)
Порошенко предложил превратить Межигорье в центр реабилитации воинов АТО(318)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Круговорот дерьма в природе )))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить