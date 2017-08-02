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 Киевский апелляционный хозсуд признал недействительными договоры об изъятии правительственной резиденции "Межигорье" из госсобственности, - Луценко

межигорье

Генпрокурор Луценко уверяет, что следующим шагом должно стать судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за данную незаконную сделку.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1.08 принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности. Следующий шаг - судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора", - рассказал Луценко.

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Шо Януковичу, шо Ставицкому положить с прибором на эти решения. Бабло-то уже на кармане!
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А как на счет тех, кто эти бумажечки выдавал и подписывал? Ну, вся вот эта цепочка.
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Те кто выдавал эти бумажки , сейчас признали недействительными договоры об изъятии из госсобственности.
Круговорот дерьма в природе )))))))
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А Луценко не хочет похвастаться закриттям справи Пашинського прокуратурою?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевский апелляционный хозсуд признал недействительными договоры об изъятии правительственной резиденции "Межигорье" из госсобственности, - Луценко
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