 На сегодняшних переговорах в Минске Украина подтвердит, что готова к компромиссу в вопросе освобождение заложников, - Ирина Геращенко

Как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на сегодняшнем заседании украинская сторона снова будет настаивать на незамедлительном освобождении незаконно удерживаемых заложников и "готова к компромиссу" в этом вопросе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кроме того, Киев потребует от РФ и ОБСЕ реакции на факты пыток заложников и сокрытия информации об их содержании, подчеркнула первый вице-спикер.
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Вот тогда это "показал".
Все остальное - цирк, мишура и бла-бла шоу.
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P.S. Ізраїль не веде переговори з терористами, але був випадок коли за одного свого солдата вони віддали кілька тисяч арабів
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