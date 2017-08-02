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 Политика Украины
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 На сегодняшних переговорах в Минске Украина подтвердит, что готова к компромиссу в вопросе освобождение заложников, - Ирина Геращенко

геращенко

В Минске сегодня состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на сегодняшнем заседании украинская сторона снова будет настаивать на незамедлительном освобождении незаконно удерживаемых заложников и "готова к компромиссу" в этом вопросе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, Киев потребует от РФ и ОБСЕ реакции на факты пыток заложников и сокрытия информации об их содержании, подчеркнула первый вице-спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы согласились исключить из списка на обмен не имеющих отношения к Донбассу уголовных преступников, но продолжают требовать освобождения "беркутовцев", - Ирина Геращенко
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Какие ещё компромиссы? В первую очередь освобождать военных, а не то что вам прикажут.
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какие военные,?? вон судейку высвободили, который год назад САМ в гости к сепарам поехал. вот теперь еще и героя Украины присвоят.
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Жодних компромісів вже не буде! Досить! Влада яка йде на компроміси з терористами - це ідіотська влада! Україна має діяти з позиції сили!
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Порошенке на день независимости нужно что-то показать положительное, а кроме липецкого свечного заводика показать нечего. У украинцев хорошая традиция, давать пинок под зад мудакам. Но есть и плохая - не доводят начатое до конца. Уже третий раз метастазы растут в виде порошенки.
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У сладкого уже такой имидж, что только если он всех "любых друзив" пересажает, начиная с Ахметова, Кононенко, Луциком, Бойко и кончая Трухановым.
Вот тогда это "показал".
Все остальное - цирк, мишура и бла-бла шоу.
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Барыге нужна срочно какая то перемога для красивой речи. Даже если придется отпустить разейских военных которые могут быть свидетелями в Гааге.
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тобто хай наші хлопці і далі по сепарських підвалах сидять? главноє что би в баригі хорошей рєчі нєбило, да?
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По твоему лучше пойти на компромисы, продолжив етим войну отпустить 10 разейских боевиков за одного нашего и потом ети 10 боевиков убьют 10-20 наших солдат?
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по моєму можна віддати навіть 100 каців за одного нашого, "потом ети 10 боевиков убьют 10-20 наших солдат?" - це ти де таке співвідношення вичитав? на русвєснє?
P.S. Ізраїль не веде переговори з терористами, але був випадок коли за одного свого солдата вони віддали кілька тисяч арабів
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Отдать 100 кацапов и получить 100 убитых етими же кацапами наших людей?Походу ты тупой или сепар, если ты считаешь что нужно отдавать 100 кацапов за одного нашего. И не тули сюда Израиль, нам до Израиля как до неба раком. Израиль не ведет договоры с террористами и за одного своего убитого солдата разбомбит всю Палестину. При етом МАССАД потом найдет убийцу где бы тот не был и показательно уничтожит.
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"Походу ты тупой или сепар" - класика жанра, коли в кацапа немає аргументі, він починає хамити
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Просто класс: "Украина готова к компромиссу и Киев потребует от РФ и ОБСЕ реакции", мы вам сделаем, как хотите, а от вас будем ждать реакции, офигеть.
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Давно вже треба питання про звільнення заручників виности з мінського формату, бо так і будуть переливати з пустого в порожнє
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"Украина готова к компромиссу" это звучит примерно так "готова пойти на уступки"
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"хлебное" перемирие накрылось медным тазом, теперь будут пробовать "шоколадное"
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Ета проститутка Геращенко уже компромисы делала, отпустила 15 сепаров в жест доброй воли. В результате боевики отблагодарили артиллерийским обстрелом видимо празднуя освобождения своих и радуясь что киевская хунта таки прогнулась нужно только давить и подождать. Благодаря таким как Барыга и Гераенко война идет и до сих пор так как кремль верит что Барыга в очередной раз рано или поздно опять ради рейтингов пойдет на компромисы...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодняшних переговорах в Минске Украина подтвердит, что готова к компромиссу в вопросе освобождение заложников, - Ирина Геращенко
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