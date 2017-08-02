 Глава Киевской ОГА - чиновникам: Обыски, аресты, заключение под стражу... Привыкайте к этим словам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя обыски, которые вчера, 1 августа, проводились в КОГА.
"Обыски, аресты, заключение под стражу". Привыкайте к этим словам в новостях о Киевской области", - написал он
Он отметил, что вчера в помещении Киевской областной государственной администрации группа следователей прокуратуры Киевской области и сотрудники Службы безопасности Украины проводили процессуальные действия в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 368 ( "Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение"). Изъятые документы по управлению инфраструктуры Киевской ОГА за 2015 -2016 годы касались конкурсов на определение транспортных компаний, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в пределах Киевской области.
"Который раз заявляю - распределение пассажирских маршрутов в области является результатом коррупционных договоренностей ответственных чиновников, владельцев транспортных компаний и криминалитета, контролирующего нелегальных перевозчиков. Именно для установления лиц, причастных к организации схемы и ее прекращения Прокуратура области совместно со Службой безопасности Украины развернула масштабное наступление на "коррупционный беспредел", который отравляет жизнь каждого жителя области, которые вынуждены пользоваться общественным транспортом", - сообщил Горган.
Также он добавил, что досудебное расследование по данному уголовному производству является частью системного взаимодействия Киевской областной государственной администрации и прокуратуры Киевской области о прекращении устоявшихся коррупционных схем. И это взаимодействие касается не только транспортной сферы.
"Совместно с Прокурором области Дмитрием Чибисовым я осуществляю инспекцию объектов капитального строительства. На очереди - учреждения здравоохранения. В поле зрения все сферы государственного регулирования или использования бюджетных средств.
Непримиримое отношение к коррупции руководства облгосадминстрации и тотальная неподкупность прокурора области залог того, что скоро в новостях о Киевщине появятся слова "заключения, конфискация, строгий режим". Без них не будет слов "экономический рост, благосостояние каждой семьи, доверие к власти"", - резюмировал глава Киевской ОГА.
Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры Киевской области совместно со Службой безопасности Украины провели ряд обысков в Киевской государственной областной администрации.
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Там такая же разнузданная вакханалия была : воров не трогали, остальных громили
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Вот если будут привыкать к словам,нары,баланда,параша...тогда будет толк,а не к слову - шухер
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