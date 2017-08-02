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 Командование оккупационных войск на Донбассе изымает телефоны у наемников для выявления "агентов СБУ", - Тымчук

боевики

У наемников на оккупированном российско-террористическими войсками Донбассе изымают телефоны и другие гаджеты для выявления "агентов СБУ и ГУР МО Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Сразу в нескольких "бригадах" "1-го АК ДНР" представители "контрразведки" и командных структур начали массовое изъятие и проверку содержимого мобильных телефонов и др. гаджетов у боевиков. Официальная версия - выявление "агентов СБУ и ГУР МО Украины", - написал он.

Кроме того, по словам Тымчука, сами террористы распространяют слухи, что таким образом, путем изучения смс-переписок и содержимого электронной почты, командование пытается "выявить недовольных и нелояльных в своих рядах".

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тю - я им предлагаю то же рабство - только труд мирный и хозяин я не плохой)))
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А назад возвращают или это зависит от модели мобильника?
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Угу. А еще предложили гражданство ДэНэРы пилоту, аварийно посадившему самолет в Турции
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ну Тымчуку ж новости кто-то сообщает постоянно
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Ну так любой новомалопидороссец за пару гривень и сообщает.
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Тобто, у мирного населення вже всі телефони вилучили (віджали)?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомандование оккупационных войск на Донбассе изымает телефоны у наемников для выявления "агентов СБУ", - Тымчук
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