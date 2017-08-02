 Командование оккупационных войск на Донбассе изымает телефоны у наемников для выявления "агентов СБУ", - Тымчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Сразу в нескольких "бригадах" "1-го АК ДНР" представители "контрразведки" и командных структур начали массовое изъятие и проверку содержимого мобильных телефонов и др. гаджетов у боевиков. Официальная версия - выявление "агентов СБУ и ГУР МО Украины", - написал он.
Кроме того, по словам Тымчука, сами террористы распространяют слухи, что таким образом, путем изучения смс-переписок и содержимого электронной почты, командование пытается "выявить недовольных и нелояльных в своих рядах".
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