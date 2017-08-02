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 Общество
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Все про:жара (327) Закарпатье (1458) Москаль (1877) работа (408) рабочие (53)

 Из-за жары на Закарпатье сократили рабочий день на час

москаль

Жители региона получили разрешение работать на час меньше.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение подписал глава ОГА Геннадий Москаль. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"С сегодняшнего дня (2.08) и до следующего четверга (10.08), согласно моему распоряжению, рабочее время на Закарпатье сокращается на час. В этот период синоптики прогнозируют в области аномально высокую температуру. На большей части Закарпатья - до плюс 36 градусов, а в южных районах - до 38 градусов жары, - пишет Москаль. - Продуктивно работать в таких условиях можно только в оборудованных кондиционерами помещениях, которых немного. Для остальных работников (особенно тех, кто работает под открытым небом), лучше поменять режим работы и сократить рабочее время хотя бы на час. Недоработанные с 2 по 10 августа часы будут перенесены рабочие дни в конце августа и в начале сентября, когда температура воздуха нормализуется".

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Такие рекомендации касаются учреждений и предприятий всех форм собственности. Однако, принуждать к раннему уходу с работы никого не будут.
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в Израиле рабочий день разбит на две части - днем отдых, в Италии тоже есть сиеста.
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Пора днем делать перерыв, как в южных странах. Вот в Греции магазины работают до 1200 и после 1600. Супермаркеты работают без перерывов- но там кондиционеров масса
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не знаю как в Греции, но обычно рабочий день начинается раньше и заканчивается позже.
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Нужно - не на час меньше, ( это идиотизм) -- а в более комфортное время!! Раньше начать работу, позже закончить,, - но жару пересидеть в прохладе...
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Не знаю как там в Греции, а у нас самое пекло начинается с 15 00 до 18 00 - когда стихает ветер и жарит от раскаленного асфальта и с неба.
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Не, ну даже идиотизму должны быть пределы.... - " Жители региона получили разрешение работать на час меньше!!!,,, -это каким дятлом нужно быть - чтобы такое ляпать??? Кто сам себе предприниматель - тот сам себе и решит, ему твоих разрешений ненужно... А кто на гос работе ( допустим - водитель троллейбуса) - так как он уйдёт??? А вот за совет - "поменять режим работы" - спасибо , конечно, но вот как например, сантехнику оставить текущий трубопровод??? На осень, когда похолодает?? И с кем поменять??? - Если с тобой - ТО ЖЕЛАЮЩИЕ НАЙДУТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО......
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