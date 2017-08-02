 Из-за жары на Закарпатье сократили рабочий день на час

Как передает Цензор.НЕТ , соответствующее распоряжение подписал глава ОГА Геннадий Москаль. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"С сегодняшнего дня (2.08) и до следующего четверга (10.08), согласно моему распоряжению, рабочее время на Закарпатье сокращается на час. В этот период синоптики прогнозируют в области аномально высокую температуру. На большей части Закарпатья - до плюс 36 градусов, а в южных районах - до 38 градусов жары, - пишет Москаль. - П родуктивно работать в таких условиях можно только в оборудованных кондиционерами помещениях, которых немного. Для остальных работников (особенно тех, кто работает под открытым небом), лучше поменять режим работы и сократить рабочее время хотя бы на час. Недоработанные с 2 по 10 августа часы будут перенесены рабочие дни в конце августа и в начале сентября, когда температура воздуха нормализуется".