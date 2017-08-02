 Турчинов поздравил воинов с Днем ВДВ: Профессионализм и отвага украинских "крылатых пехотинцев" высоко ценятся во всем мире

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Уважаемые воины-десантники! Примите самые искренние поздравления по случаю профессионального праздника! Десантные войска - это доблесть, сила духа, воля к победе, верность присяге и боевому братству. Профессионализм и отвага украинских "крылатых пехотинцев", которые принимают участие в международных миротворческих военных операциях, высоко ценятся во всем мире. Сейчас аэромобильные бригады с честью противостоят агрессору на Донбассе, одними из первых идя в бой. Почтим память погибших героев-десантников, которые отдали свою жизнь, защищая Украину! Герои-десантники, благодаря своему мужеству и героизму вы приближаете победу нашего государства над врагом! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, стойкости духа и оптимизма! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи! Слава Украине!" - обратился Турчинов к украинским воинам.
Напомним, 2 августа украинские военнослужащие отмечают профессиональный праздник - День высокомобильных десантных войск Украины, установленный Указом Президента Украины № 457/2012 в 2012 году. Ранее, начиная с 1999 года, он отмечался как День аэромобильных войск, согласно Указу Президента Украины № 937/99.
Высокомобильные десантные войска являются отдельным родом войск ВСУ, который предназначен для действий в тылу противника, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения заданий, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами.
Соединения, части и подразделения высокомобильных десантных войск действуют как воздушный десант и ведут десантно-штурмовые (аэромобильные) действия. С начала боевых действий на Донбассе Высокомобильные десантные войска вместе с другими частями и подразделениями ВСУ противостоят российскому агрессору.
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Думаю, всем интересно узнать, сколько и какого оружия мы загнали за бугор в 2016 году.
Знаете, что меня особенно поразило? Две самые нижние строчки.
Оказывается, мы продаем Штатам ПТРК.
Інформація про обсяги міжнародних передач окремих категорій озброєнь, здійснених Україною у 2016 році
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Просто интересно, зачем американцам наши ПТРК?
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Не Джавелины же им давать?
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