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 Турчинов поздравил воинов с Днем ВДВ: Профессионализм и отвага украинских "крылатых пехотинцев" высоко ценятся во всем мире

турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинских воинов с Днем высокомобильных десантных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Уважаемые воины-десантники! Примите самые искренние поздравления по случаю профессионального праздника! Десантные войска - это доблесть, сила духа, воля к победе, верность присяге и боевому братству. Профессионализм и отвага украинских "крылатых пехотинцев", которые принимают участие в международных миротворческих военных операциях, высоко ценятся во всем мире. Сейчас аэромобильные бригады с честью противостоят агрессору на Донбассе, одними из первых идя в бой. Почтим память погибших героев-десантников, которые отдали свою жизнь, защищая Украину! Герои-десантники, благодаря своему мужеству и героизму вы приближаете победу нашего государства над врагом! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, стойкости духа и оптимизма! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи! Слава Украине!" - обратился Турчинов к украинским воинам.

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Напомним, 2 августа украинские военнослужащие отмечают профессиональный праздник - День высокомобильных десантных войск Украины, установленный Указом Президента Украины № 457/2012 в 2012 году. Ранее, начиная с 1999 года, он отмечался как День аэромобильных войск, согласно Указу Президента Украины № 937/99.

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Высокомобильные десантные войска являются отдельным родом войск ВСУ, который предназначен для действий в тылу противника, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения заданий, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами.

Соединения, части и подразделения высокомобильных десантных войск действуют как воздушный десант и ведут десантно-штурмовые (аэромобильные) действия. С начала боевых действий на Донбассе Высокомобильные десантные войска вместе с другими частями и подразделениями ВСУ противостоят российскому агрессору.
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Помнится, как тот же Турчинов требовал расформировать 25-ю бригаду ВДВ весной 2014 года...
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Так. Це за те, що їх в Краматорськ парадним маршем керівництво послало в той час, коли війна набертала обертів. Саме тоді.
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Оффтоп
Думаю, всем интересно узнать, сколько и какого оружия мы загнали за бугор в 2016 году.

Знаете, что меня особенно поразило? Две самые нижние строчки.
Оказывается, мы продаем Штатам ПТРК.


Інформація про обсяги міжнародних передач окремих категорій озброєнь, здійснених Україною у 2016 році
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А ты хочешь чтобы Украина продавала только картоплю ???
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Нет. Тем более, что большинство поставок осуществляется по еще довоенным контрактам, которые как ни крути, а надо выполнять.
Просто интересно, зачем американцам наши ПТРК?
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Подгонят антиасадовской оппозиции в Сирии...
Не Джавелины же им давать?
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Есть такие понятия -- Научные иследования и спецоперации . Все элементарно . А нам валюта -- чтобы тех же десантников кормить и обувать и одевать .
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Согласен. Если с 25 ПТРК и 60 ракетами к ним - оно максимум на исследования какие-то тянет, то 108 "Бардаков" для ОАЭ, у которых вообще-то самое новейшее западное вооружение, это уже явно для каких-то спецопераций.
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В 2001 году Россия продала Вьетнаму 50 комплектов ПЗРК Игла -- только разработанных в то время и выпущенных за 60 млн долларов . А сегодня может эти ПЗРК России в моем Донбассе десантников над Луганском сбивали . Вот так бывает . Шахтер с миллионом долларов в руках , который Иглой называется правдоподобно же ?
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У украинских десантников должен быть свой день,а не ордынский.И кому,как не Кровавому Пастору ,лучше об этом знать .ВДВ кремлёвской вероломной орды не только наши заклятые враги,но и всех цивилизованных стран.
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Это Турчинов -- как вы пишете ПАСТОР -- с Порошенко и Яценюком и украинскими ДЕСАНТНИКАМИ ---не дали российским фашистам десантникам зайти в Украину и не дали летать российским минам и снарядам летьать по всей Украине . Пора это давно понять -- а не постить термины ФСБ России о кровавом пасторе . Или вы враг Украины товарищ ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов поздравил воинов с Днем ВДВ: Профессионализм и отвага украинских "крылатых пехотинцев" высоко ценятся во всем мире
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