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 Политика Украины, Общество
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Все про:коммунальные услуги (271) счетчик (5)

 Закон об обязательной установке счетчиков тепла и воды в жилых домах вступил в силу

счетчик

В Украине вступил в силу закон о коммерческом учете услуг по поставке тепловой энергии и водоснабжения, которым предусматривается обязательство операторов внешних инженерных сетей (теплосети, водоканалы) оборудовать 100% жилых домов подомовыми узлами учета (тепловой энергии, воды).

1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" и вступает в силу на следующий день после опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Українські новини ".

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Согласно положениям документа, оборудование подомовыми узлами учета нежилых помещений должно быть выполнено в течение года с даты вступления закона в силу, то есть до августа 2018 года.

При этом оборудование жилых домов приборами учета теплой и холодной воды должно закончиться через 2 года после вступления закона в силу, то есть до августа 2019 года.

Предусматривается, что затраты на оборудование зданий домовыми узлами учета, понесенные оператором внешних инженерных сетей, возмещаются потребителями соответствующих коммунальных услуг в таком здании путем уплаты взноса за установление домового узла учета.

Кроме того, в многоквартирных домах и других зданиях, где насчитывается более одного потребителя, проект закона предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии), которые используются для распределения показаний домового прибора учета.

Закон запрещает присоединение к внешним инженерным сетям построенных зданий, не оборудованных приборами учета согласно его требованиям.

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Напомним, 22 июня Верховная Рада на заседании приняла в целом закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается установка в домах счетчиков тепла и воды.

За принятие соответствующего законопроекта № 4901 в целом проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226.

28 июля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон.
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а тем, кто ставил за свои деньги - их вернут?
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Предусматривается, что затраты на оборудование зданий домовыми узлами учета, понесенные оператором внешних инженерных сетей, возмещаются потребителями соответствующих коммунальных услуг в таком здании путем уплаты взноса за установление домового узла учета.Источник: https://censor.net.ua/n450036
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ну естественно... В честные тарифы это же не заложено.
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Эти гуси ещё могут заявить, что установленный тобой счётчик не соответствует нормам. Ну и ессно только у них есть соответствующий и почти недорого. А абонент обязан ещё оплатить демонтаж-монтаж. Держи карман шире, ага.
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Предусматривается, что затраты на оборудование зданий домовыми узлами учета, понесенные оператором внешних инженерных сетей, возмещаются потребителями соответствующих коммунальных услуг в таком здании путем уплаты взноса за установление домового узла учета."

То есть цены на комуналку поднимут опять
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их поднимут в любом случае.
Мне вот интересно - если в доме 100% стоят индивидуальные счетчики воды, то на общедомовой все равно надо "скидываться"?
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да, именно так, а если сума домовых расходится с общедомовым, то прав общедомовой счетчик-учетчик
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проголосовали 238 депутатов ПИДАРАСОВ при минимально необходимых 226.
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ну это конкретный грабёж!! т.е. поставщик сам выбирает прибор учёта заранее заложив в цену откаты и ещё услуги по подключению как правило у теплосетей самые дорогие слесаря и всё это перекладывает на потребителей расходы плюс откаты.
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тролля не переживай - у нас не цапия.а Украина - все безвозмездно,то бишь для населения бесплатно - шо называется - почувствуй разницу)))
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бесплатно - это как? Закона не читал, но даже в тексте статьи написано - за счет конечных потребителей, а не за счет поставщика услуги.
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ты знаешь - возможно я не прав - по теплу у меня шо в одной квартире ,шо в другой мы скидывались сами и уже давно,а вот счетчики - день ночь - поменяли 2 недели назад сами и бесплатно,зато в доме за городом мозги компосировали и только за деньги - шо будет сейчас посмотрим
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я вот интересовался - думал себе заменить счетчик на двухтарифный... Суму нарисовали не малую. Пока экономически не вижу оснований. Тем более с таким качеством энергопостачання, которое сейчас есть.
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в квартире согласен - по этому удивили меня сильно( но таки поменяли бесплатно) - а вот в доме реальная экономия
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я интересовался для частного дома. Реальной экономии не высчитал.
К тому же я даже электроплиту подключить не могу - не вытянет мощность внешних линий. И так напряжение скачет - 220 вольт редкость. Заявления, в т.ч. и коллективные пока результата не дали.
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ладно - если на то пошло - у нас у всех был шок - нам в прошлом году поменяли крышу.а в этом поставили в подъезде окна пластик - и так во всем квартале и делают дальше - за дороги молчу - в этом году закончили не основные второстепенные ,до внутридомовых еще не добрались ,но судя по всему и их будут делать - это фантастика какая та ,а еще деревья по пилили,аккуратно по пилили - шо происходить ,сами не понимаем,это при том шо у меня не элитный район )))
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в твоём кацапстане все так платят пойди пожалуйся ху..лу
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А вот если я потратила свои деньги на индивидуальный счётчик, почему я должна буду отплатить ещё и за домовой !? Пусть платят те, кто ничего не ставил .
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Будете платить пропорциональную часть потерь по всему дому. Подвал, парадное.
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тут имелось ввиду вода. Индивидуальных счетчиков тепла почти нет.
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((( у нас не говорят - парадное - штирлиц ядрена вошь))
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в стоимость Гкал. все это учтено т.е. доставка до квартиры со всеми потерями на магистрали.
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Теперь к индивидуальном счету будет приходить еще обще домовой разделенный на всех поровну - коммунизм наступил !
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"проект закона предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии)" -

от цікаво, як це буде реалізовуватись в старих радянських будинках, з наскрізною розводкою тепла - коли кожна батарея може "висіти" на окремому стояку - будуть ставити 3-4 лічильника на квартиру? Чи переробляти систему опалення?
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До речі, питання цікаве - наприклад в хату може заходити 2 стояка (стандарт для однокімнатної хрущівки), людина вже поробила нормальні ремонти, поховала труби опалення в стіни. Тепер все це довбати, виводити дві труби на поверхню щоби поставити два лічильника?
Так там вартість ремонту буде коштувати в три рази дорожче тих сраних лічильників!
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Лічильник тепла встановлюватиметься один на будинок.
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Точно? Бо мене дуже напружує цей абзац - "проект закона предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии)"
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читай внимательно - для новых домов это будет обязательно.
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А можеш цитату де написано що це обов"язково тільки для новобудов?
Дякую.
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И как это будет выглядеть? У меня, к примеру, в квартире четыре стояка отопления. На каждую батарею по счётчику?
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От мене це теж насторожує. Хоча пишуть що, ніби, тільки для новобудов.
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У моего товарища трёшка в 16-эт. новостройке, Киев. У него в доме изначально стоят счётчики в общем коридоре, а разводка идёт в полу. Но как быть со старыми домами, я хз. З.Ы. Про цитату. Проект закона
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это для новых домов, которые будут вводиться в эксплуатацию.
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был на квартире у людей, так у них 6 (!) стояков и да, на каждый был установлен прибор учета.
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Повна дупа. А де це таке?
Ремонт можна не спішити робити...
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Это на самом деле не так страшно - существуют компактные счетчики тепла, которые навешиваются на поверхность батареи отопления. Тут другое бесит: в наших многоэтажках начисто отсутствует возможность регулировать подачу тепла индивидуально, отдельно на каждую батарею. Какой мне смысл в индивидуальном счетчике, если я все равно заплачУ за тепло столько же, сколько и соседи?
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Мені інше цікаво - який принцип роботи тих лічильників? Рахують різницю між тепературою батареї і температурою в кімнаті а потім вираховують петловіддачу з теплоносія?

Бо якщо рахувати по кількості теплоносія певної температури, то для обліку треба ставити ще ї додатковий лічильник який би рахував на скільки впала температура і пов"язувати їх між собою.
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Теперь каждый будет платить не только за то , что израсходовал , но и доплачивать по домовому счетчику , который учитывает и потери . Придется платить и за тех , кто не платит или мухлюет со счетчиками...Мало того - нужно будет заплатить за сами эти домовые счетчики и за их установку - вы же ходите в магазин со своими весами , чтобы купить овощи , сахар ...
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Будем надеяться, что всё таки сделают по разуму. То есть платят только те , кто ещё ничего не устанавливал индивидуально !!!

А счётчики обязательно нужны! Полно таких хитроумных, кто платит только за одного прописаного в квартире. Квартиру сдает для семьи из 3-4 человек.
И таких очень много. Все убытки естественно закладываются вповышение тарифов.
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З водою - згідний. А тепло можна просто ділити від площі квартири і не видумувати всілякої хєрні. Але продавцям лічильників теж треба їсти.
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а некоторые ставят окна, утепляют стены, ставят регуляторы на батарее. Другие форточки открывают...
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Різниця буде дуже незначна, в межах кількох відсотків.
І так, регулятори при центральному опаленні це таке саме самонавіювання як і мідні труби опалення )))
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ну да. Прикрутить кран на батарее или открыть форточку...
Двухкамерный качественный стеклопакет или старые окна, из которых дует, что шторы колыхает.
Утепленная квартира или нет...
Итого всего пару процентов разницы...
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Навіть якщо ти взагалі перекриєш батареї, у тебе в квартирі буде не менше 16 град. навіть в морози - теплопередача через стіни від сусідів. Тому всі ці склопакети дають ефект в межах будинку. А на одну квартиру - це кілька відсотків. Все вже давно пораховано.
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У знайомого з АГВ колись таким бавились. Якщо не останній і не перший поверх - там втрати більші, абсолютно реально.
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А вот тут не согласен, индивидуальные все-таки нужно ставить, особенно в нашей стране, где половина населения на субсидиях. Расскажу пример, в одном подъезде живут молодые семьи и пенсионеры, молодым тепло нужно только утром, вечером и на выходных, в остальное время достаточно 18-20 С (ночью незаметно, а днем на работе) т.е. можно поставить климатическую установку и прилично экономить, а вот пенсионеры всегда кричат, что им холодно и бегают в подвал крутят краны и у себя потом открывают окна, говорят не хватает воздуха, на попытки поговорить они не реагируют, говоришь им имейте совесть, платежки в 3-5 раз выше приходят, знаешь, что они отвечают? "а нам похер на вас! у нас субсидии!" И так почти в каждом подъезде.
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Я тут подумав - ще прикольніше - скручую батареї на ноль і маю в хаті 15-16 град навіть в морози ))) Безкоштовно. За мої 15-16 градусів заплатять сусіди - тепло від суміжних стін.

Так що якщо поставлять лічильник - я перший побіжу вентилі на батареї ставити, бгггг )
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в многоквартирных домах и других зданиях, где насчитывается более одного потребителя, проект закона предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета - газовый счетчик один на семиподъездный дом, когда народ начал возмущаться было сказано на индивидуальные счетчики денег нет а кому не нравиться отключим газ.Дальше колхоз поделили показания между всеми жильцами. И так во всех домах у кого нет газовой колонки. Так что этот проект пусть они скрутят в тугую трубочку и заткнут себе в одно место.
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"чинганчкук"тупой индеец ты хоть текст статьи этой прочти, чукча не читатель а писатель) где там бесплатная установка?
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PL Anderer
Будете платить пропорциональную часть потерь по всему дому. Подвал, парадное
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Ну, это касается только отопления, я так думаю .
Всё остальное коснется только тех , у кого нет никаких приборов учёта.
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я ни на что не намекаю, но Х#йло практически одновременно подписал такой же "закон", а это немного отдает душком... даже не немного, я бы сказал, что несет так, что глаза режет
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Раз оплачивает население, значит этот закон на самом деле обязывает не операторов, а потребителей установить оборудование. Как всегда, игра слов и нае*аловка. В цивилизованном обществе поставщик услуг устанавливает оборудование за свой счет, а уж потом отбивает его стоимость, рассчитывает амортизацию, ремонт, замену и т.д... Приговоренный к повешению сам должен купить веревку и оплатить услуги палача. Разве не так?
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Дык, покупаешь помидоры и платишь продавцу за весы и кассовое обслуживание.
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материнское молоко очень полезно для детей.
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В районе , где я живу , всем желающим устанавливали индивидуальные газовые счлётчики БЕСПЛАТНО . Причём несколько раз за этот год !!!!
Думаете было много желающих?!
НЕТ !!!
Так и продолжают пользоваться газом на халяву (1-прописан, пользуются всеми услугами 3-4). То есть обворовывают нас с вами
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когда народ начал устанавливать инд. счетчики - тарифы счетчикодержателям повысили, так как начали терять бабло, что есть полный бред. так что верить "нашим властям" нельзя.
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Гей, славний ти мій, а ти колись правильність тарифів на газ в Україні перевіряв, знаєш що туди закладено?. Ну наприклад зарплата голови правління "Нафтогазу" Коблєва в декілька мільйонів як тобі до смаку (epravda.com.ua/news/2017/01/26/618807/)? Так що невідомо хто кого більше обкрадає.
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НЕ БРЕШИ , КАК ГИДРАНТ ПОРОШЕНКО, ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧНОЕ БАБЛО !
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Чергове покращання від влади. Головне, що витрати на обладнання будівлі будинковими вузлами обліку, понесені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами, але вузли обліку є власністю власника відповідних зовнішніх інженерних мереж. Клас! Це ідеш в магазин, купляєш товар, а на виході тобі кажуть: користуйся товаром, але пам'ятай, що він є власністю магазину. А далі ще краще: витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку відшкодовуються споживачами. Уявляєте, оператор може щомісяця запідозрювати в тому, що лічильник несправний - і споживачі повинні будуть щомісяця платити за перевірку лічильника або його заміну! І далі, візьмемо, що у всіх квартирах є лічильники, скажемо, води. Кожен власник квартири приблизно знає скільки він витрачає води і може перевірити правильність лічильника експериментально, набравши воду в посудину. Але як можна перевірити правильність загальнобудинкового лічильника, там шляхом 100-200 літрів не перевіриш похибку. От, скажемо, в нашій корумпованій країні, в маленькому містечку оператор домовився з експертними закладами, що ті накручуватимуть 2-5 відсотків додатково. Як споживачі зможуть доказати це і як взагалі вони можуть запідозрити таку махінацію, коли вони не знають об'єми споживання сусідами та точність їх лічильників? От і будуть різницю накрутки сплачувати споживачі по повній програмі.Ну, ще будинок з 5-10 квартирами це зможе перевірити, а що робити тим, у яких 200-300 квартир в будинку, де сусід сусіда в лице не знає?
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І на додачу, на упаковці товару вказана похибка ваги чи об'єму - "плюс-мінус", однак на практиці ця похибка чогось все летить у мінус. Отак буде із загальними лічильниками може бути -тільки у зворотну сторону, похибка буде на "плюс", щоб люди більше платили.
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на многие ваши вопросы уже дали ответ
http://gro-za.org/forum - читайте
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Счетчики необходимы, субсидии отменить.
Зарплаты и пенсии привести к человеческим нормам!
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БАРЫГА И ЕГО ШОБЛА ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
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Во всем мире, во все времена котнроль чего бы то нибыло, обеспечивает контролирующая оргниазация ЗА СВОЙ СЧЕТ!!! Глупо садиться в такси со своим счетчиком, так же не поймут если например наологвая будет требоаять меня самому проверять свою декларацию. Так почему же эти придурки ЗАСТАВЛЯЮТ меня покупать СЕБЕ приборы, без которых я вполне могу обходиться!? Кто будет определять качество и стоимсоть таих приборов? Какой срок их испоьзования и сколько стоит их ремонт? Хорошая кормушка за наш счет. Неужели нужно Госдепу опять тыкать мородй вдерьмо нашего Петю, что бы он начал делать реформы, а не их профанацию!? Нельзя государоству лезть в бизнес таким образорм, НЕ на стороне потребителя!
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Народ, ставьте счётчики, пользуйтесь честно услугами! И тогда вам нечего будет бояться и вы сможете отстаивать свои права.
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