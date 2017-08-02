 Закон об обязательной установке счетчиков тепла и воды в жилых домах вступил в силу

1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" и вступает в силу на следующий день после опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Українські новини ".
Согласно положениям документа, оборудование подомовыми узлами учета нежилых помещений должно быть выполнено в течение года с даты вступления закона в силу, то есть до августа 2018 года.
При этом оборудование жилых домов приборами учета теплой и холодной воды должно закончиться через 2 года после вступления закона в силу, то есть до августа 2019 года.
Предусматривается, что затраты на оборудование зданий домовыми узлами учета, понесенные оператором внешних инженерных сетей, возмещаются потребителями соответствующих коммунальных услуг в таком здании путем уплаты взноса за установление домового узла учета.
Кроме того, в многоквартирных домах и других зданиях, где насчитывается более одного потребителя, проект закона предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии), которые используются для распределения показаний домового прибора учета.
Закон запрещает присоединение к внешним инженерным сетям построенных зданий, не оборудованных приборами учета согласно его требованиям.
Напомним, 22 июня Верховная Рада на заседании приняла в целом закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается установка в домах счетчиков тепла и воды.
За принятие соответствующего законопроекта № 4901 в целом проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226.
28 июля президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон.
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То есть цены на комуналку поднимут опять
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Мне вот интересно - если в доме 100% стоят индивидуальные счетчики воды, то на общедомовой все равно надо "скидываться"?
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депутатовПИДАРАСОВ при минимально необходимых 226.
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К тому же я даже электроплиту подключить не могу - не вытянет мощность внешних линий. И так напряжение скачет - 220 вольт редкость. Заявления, в т.ч. и коллективные пока результата не дали.
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от цікаво, як це буде реалізовуватись в старих радянських будинках, з наскрізною розводкою тепла - коли кожна батарея може "висіти" на окремому стояку - будуть ставити 3-4 лічильника на квартиру? Чи переробляти систему опалення?
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Так там вартість ремонту буде коштувати в три рази дорожче тих сраних лічильників!
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Дякую.
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Ремонт можна не спішити робити...
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Бо якщо рахувати по кількості теплоносія певної температури, то для обліку треба ставити ще ї додатковий лічильник який би рахував на скільки впала температура і пов"язувати їх між собою.
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А счётчики обязательно нужны! Полно таких хитроумных, кто платит только за одного прописаного в квартире. Квартиру сдает для семьи из 3-4 человек.
И таких очень много. Все убытки естественно закладываются вповышение тарифов.
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І так, регулятори при центральному опаленні це таке саме самонавіювання як і мідні труби опалення )))
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Двухкамерный качественный стеклопакет или старые окна, из которых дует, что шторы колыхает.
Утепленная квартира или нет...
Итого всего пару процентов разницы...
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Так що якщо поставлять лічильник - я перший побіжу вентилі на батареї ставити, бгггг )
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Будете платить пропорциональную часть потерь по всему дому. Подвал, парадное
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Ну, это касается только отопления, я так думаю .
Всё остальное коснется только тех , у кого нет никаких приборов учёта.
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Думаете было много желающих?!
НЕТ !!!
Так и продолжают пользоваться газом на халяву (1-прописан, пользуются всеми услугами 3-4). То есть обворовывают нас с вами
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http://gro-za.org/forum - читайте
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Зарплаты и пенсии привести к человеческим нормам!
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