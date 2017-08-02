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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:Канада (959) ЗСТ (498)

 "Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной выгодно обеим нашим странам", - министр торговли Канады Шампань

Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной создает множество возможностей для предпринимателей двух государств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook написал министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Только что завершил разговор с вице-премьер-министром Украины Степаном Кубивым. Горжусь тем, что Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной теперь официально действует!" - написал он.

По словам министра, "связь между канадцами и украинцами еще никогда не был такой крепкой".

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"Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной выгодно обеим нашим странам. Оно будет стимулировать инновации и укрепит средний класс, ведь канадские и украинские предприниматели уже готовы получать выгоду от бесчисленных возможностей, которые создает эта сделка", - отметил он.



Напомним, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу вчера. Канада отменила 98% пошлин на украинские товары, а для канадских товаров сразу отменяется 72% пошлин, и в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок. Отдельные разделы документа защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.





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Приведите пример. Что мы продаём Канаде???
Надоели общие фразы!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной выгодно обеим нашим странам", - министр торговли Канады Шампань
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