 "Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной выгодно обеим нашим странам", - министр торговли Канады Шампань

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook написал министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Только что завершил разговор с вице-премьер-министром Украины Степаном Кубивым. Горжусь тем, что Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной теперь официально действует!" - написал он.
По словам министра, "связь между канадцами и украинцами еще никогда не был такой крепкой".
"Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной выгодно обеим нашим странам. Оно будет стимулировать инновации и укрепит средний класс, ведь канадские и украинские предприниматели уже готовы получать выгоду от бесчисленных возможностей, которые создает эта сделка", - отметил он.
Напомним, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу вчера. Канада отменила 98% пошлин на украинские товары, а для канадских товаров сразу отменяется 72% пошлин, и в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок. Отдельные разделы документа защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.
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