 Задержанный в Киеве австриец, подозреваемый в педофилии, оказался двукратным олимпийским чемпионом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Wiener Zeitung.
57-летнего Петера Зайзенбахера задержали 1 августа на Виноградаре в Киеве.
Он находился в международном розыске по обвинению в совершении актов сексуального характера против несовершеннолетних.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции австрийца.
Как сообщалось ранее, вчера, 1 августа, сотрудники уголовного розыска задержали в Киеве 57-летнего гражданина Австрии, который скрывался от правоохранительных органов своей страны из-за обвинений в растлении малолетних.
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Скільки людей встигло відсидіти за "Пологівського маньяка"? - і статті такі "пальоні" що сиділось їм зовсім не весело.
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там ой как опасно...
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Что, других видов единоборств нету, что ли ?
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Примите закон , как в Америке , где клиент наказывается за обращение к проституткам.
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