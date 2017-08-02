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 Задержанный в Киеве австриец, подозреваемый в педофилии, оказался двукратным олимпийским чемпионом

педофил

Задержанный в Киеве австриец, который находился в международном розыске, оказался двукратным олимпийским чемпионом по дзюдо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Wiener Zeitung.

57-летнего Петера Зайзенбахера задержали 1 августа на Виноградаре в Киеве.

Он находился в международном розыске по обвинению в совершении актов сексуального характера против несовершеннолетних.

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Сейчас решается вопрос об экстрадиции австрийца.

Как сообщалось ранее, вчера, 1 августа, сотрудники уголовного розыска задержали в Киеве 57-летнего гражданина Австрии, который скрывался от правоохранительных органов своей страны из-за обвинений в растлении малолетних.



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Блин. )(уйло тоже ДзюДо практикует (совершенно ничего против ДзюДо не имею), но ботоксное чмо то же замечен в любви к пацанячим пупкам.
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Ну так и Пеця чоколЯдный вЯликий дзюдоист,неужели одна бригадка?
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Как в том анекдоте про кансерваторию - "..видимо в ДзюДо что то не так!"
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В нашей камере он максимум через сутки останется в лучшем случае инвалидом на всю оставшуюся жизнь за подобные *подвиги*
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А потім виявиться що то був наклеп і він не винен! Ахахах.
Скільки людей встигло відсидіти за "Пологівського маньяка"? - і статті такі "пальоні" що сиділось їм зовсім не весело.
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Понемногу складывается мнение, что все спортсмены уроды...
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Не все..спорсменки многие даже очень красивые
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Да нет... Концентрация красивых среди спортсменок ниже, чем в среднем.
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главное, чтобы в тюрьмена лестницу не ходили...
там ой как опасно...
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Зробили із країни бордель для кольорових збочинців!
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Что-то не то с этим дзю-до - кто им занимается - вор и педофил ...
Что, других видов единоборств нету, что ли ?
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А что,олимпийский чемпион не может быть педофилом ?
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Или так: А что, педофил не может быть олимпийским чемпионом?
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В 46 лет мужик в прекрасной форме, что на него ведуться даже малолетки. И что, за это садить надо? Ему просто жирные импотенты люто завидуют, которых даже такие же жирные жены уже брезгуют! Садить за то, что человек просто перепихнулся?! Вы серьезно?!!)) Посмотрите в Перископе, как 10летние малолетки в отсутствии родителей собирают по 3000 зрителей, танцуя стриптиз - и идите ЛЮБИТЕ своих жирных жен! ...
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Давно пора уже было прикрывать секс-туризм в нашей стране. Позор !
Примите закон , как в Америке , где клиент наказывается за обращение к проституткам.
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