 Ситуация в зоне АТО обострилась: за сутки - 34 обстрела, враг бил из 120-мм минометов, зениток, РСЗО и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, больше всего провокаций противника было зафиксировано после 18 часов.
"На донецком направлении враг трижды из гранатометов обстреливал наши укрепления на шахте Бутовка. По южным окраинам Авдеевки боевики несколько раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А около 22 часов преступники применяли миномет калибром 120 миллиметров, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам в Троицком. Кроме того, вражеские минометы работали неподалеку от Майорска, Верхнеторецкого и Зайцево", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на луганском направлении противник в основном использовал стрелковое оружие: "Под вражеским огнем вечером и ночью оказались наши опорные пункты в Новоалександровке, Новотошковском и Станице Луганской".
По данным штаба, меньше всего обстрелов в конце суток было на приморском направлении. Однако и здесь бандформирования из стрелкового оружия обстреливали силы АТО в Лебединском, а из гранатометов били по Талаковке.
"В свою очередь украинские военнослужащие оперативно и часто агрессивно отвечали врагу, заставляя его пресекать провокации", - сообщили в пресс-центре АТО.
Также в штабе добавили, что вчера утром боевики обстреляли дома мирных жителей поселка Водяное из запрещенных минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня: "Пусковую установку этого оружия преступники сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет".
"Почти в то же время, в 8:15, бандиты устроили подрывы инженерных боеприпасов вблизи населенного пункта Старомихайловка, чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ. Таким образом, по нашей оперативной информации, противник пытается дискредитировать украинскую армию накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы, которое вскоре пройдет в Минске.
В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушили перемирие. 10 раз враг применял минометы, 5 - вооружение БМП, 13 раз бил из гранатометов", - подытожили в пресс-центре АТО.
Напомним, 31 июля российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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- Получается, что украинские военнослужащие отвечают по-разному: - чаще агрессивно, а иногда отвечают, не проявляя никакой агрессии.
Второе: - пресекают сами себя? Или, всё же, это украинские военнослужащие пресекают?
Третье: - зачем обстрелы называть провокацией, и параллельно с этим говорить, что ВСУ агрессивно отвечают, - то есть, поддаются на провокации, выходит.
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Ну, если удаление комментария, где про анилингус, как-то оправдано, то по каким причинам удалён ответ на комментарий "Сергей Иванченко", который состоял из одного слова:-"Словоблуддя"?
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