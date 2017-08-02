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 Ситуация в зоне АТО обострилась: за сутки - 34 обстрела, враг бил из 120-мм минометов, зениток, РСЗО и БМП, - штаб

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За прошедшие сутки ситуация в зоне АТО обострилась. Российско-террористические группировки не только существенно активизировали обстрелы позиций сил АТО вдоль линии разграничения, но и применяли вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, больше всего провокаций противника было зафиксировано после 18 часов.

"На донецком направлении враг трижды из гранатометов обстреливал наши укрепления на шахте Бутовка. По южным окраинам Авдеевки боевики несколько раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А около 22 часов преступники применяли миномет калибром 120 миллиметров, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам в Троицком. Кроме того, вражеские минометы работали неподалеку от Майорска, Верхнеторецкого и Зайцево", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении противник в основном использовал стрелковое оружие: "Под вражеским огнем вечером и ночью оказались наши опорные пункты в Новоалександровке, Новотошковском и Станице Луганской".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вчерашних боевых действий один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

По данным штаба, меньше всего обстрелов в конце суток было на приморском направлении. Однако и здесь бандформирования из стрелкового оружия обстреливали силы АТО в Лебединском, а из гранатометов били по Талаковке.

"В свою очередь украинские военнослужащие оперативно и часто агрессивно отвечали врагу, заставляя его пресекать провокации", - сообщили в пресс-центре АТО.

Также в штабе добавили, что вчера утром боевики обстреляли дома мирных жителей поселка Водяное из запрещенных минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня: "Пусковую установку этого оружия преступники сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Борзо себя ведут и не боятся. При обстрелах мины четко ложатся. Профессионалы. Там россиян больше", - бойцы ВСУ в Троицком о противнике. ВИДЕО

"Почти в то же время, в 8:15, бандиты устроили подрывы инженерных боеприпасов вблизи населенного пункта Старомихайловка, чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ. Таким образом, по нашей оперативной информации, противник пытается дискредитировать украинскую армию накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы, которое вскоре пройдет в Минске.

В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушили перемирие. 10 раз враг применял минометы, 5 - вооружение БМП, 13 раз бил из гранатометов", - подытожили в пресс-центре АТО.

Напомним, 31 июля российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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"В свою очередь украинские военнослужащие оперативно и часто агрессивно отвечали врагу, заставляя его пресекать провокации".
- Получается, что украинские военнослужащие отвечают по-разному: - чаще агрессивно, а иногда отвечают, не проявляя никакой агрессии.
Второе: - пресекают сами себя? Или, всё же, это украинские военнослужащие пресекают?
Третье: - зачем обстрелы называть провокацией, и параллельно с этим говорить, что ВСУ агрессивно отвечают, - то есть, поддаются на провокации, выходит.
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Шоб ці кляті расіянські окупанти повиздихали разрм з місцевими зрадниками !!!! А путіну-хуйло зі своїм коблом та лічинками піти до біса.....смерть ворогам України !!!! Маю надію та сподіваюсь,що наші хлопці будуть вести гарну охоту на рогатих !!
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Опять пошли удаления комментариев.
Ну, если удаление комментария, где про анилингус, как-то оправдано, то по каким причинам удалён ответ на комментарий "Сергей Иванченко", который состоял из одного слова:-"Словоблуддя"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация в зоне АТО обострилась: за сутки - 34 обстрела, враг бил из 120-мм минометов, зениток, РСЗО и БМП, - штаб
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