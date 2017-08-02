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Все про:ФБР (128) Сенат США (25)

 Сенат утвердил отказавшегося присягать Трампу Кристофера Рэя главой ФБР

рэй

В США Сенат утвердил на должность нового директора ФБР бывшего служащего министерства юстиции Кристофера Рэя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщают ABC News.

После отставки прошлого директора бюро Джеймса Коми прошло около трех месяцев.

За Рэя проголосовали 92 сенатора, пятеро выступили против.

Ранее Рэй говорил, что "склонен поддерживать" специальное расследование о вмешательстве России в выборы в США. Он не согласился с президентом Трампом, что расследование о возможном вмешательстве РФ - "охота на ведьм".

"Кто думает, что я буду пропускать удары как директор ФБР, плохо меня знает", - отмечал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в директора ФБР Рэй обещает продолжать расследование вмешательства РФ в американские выборы

Отметим также, что 12 июля Рэй заявил, что не будет приносить Трампу клятву верности, уточнив, что "его клятва верности - конституции, власти закона и миссии ФБР".

Напомним также, что 10 мая Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Критики Трампа, в свою очередь, предположили, что увольнение Коми связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Сам Дональд Трамп называл расследование о связях своего штаба с Россией "величайшей охотой на ведьм". Российская сторона отрицает какое-либо вмешательство в избирательный процесс в США.


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Ребята,всех с Праздником !!!!!!

Лишь недавно учились мы в классе десятом
И часы проверяли по школьным звонкам,
А теперь привыкайте, ребята, к десантным,
А теперь привыкайте, ребята, к десантным,
Продуваемым всеми ветрами войскам.

Не пеняйте на то, что сурова погода,
Не считайте, что строг командир без причин.
Предстоит вам всего за каких-то два года
Предстоит вам всего за каких-то два года
Из вчерашних юнцов превратиться в мужчин.

Вам недолго носить эту форму, ребята,
Только будет всегда, до седин на висках,
Та закалка, что вы получили в десантных,
Та закалка, что вы получили в десантных,
Продуваемых всеми ветрами войсках.

Пусть порою команды звучат резковато,
В нашем деле секунды решают успех,
Нужно очень любить свою землю, ребята,
Чтобы падать с небес, как на голову снег!

А солдатские письма летят к адресатам,
И поймут адресаты по этим листкам
Как тепло их сердец помогает десантным,
Продуваемым всеми ветрами войскам!
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А перед вами все цветет
За вами все горит
Не надо думать с вами тот
Кто все за вас решит
Безногие, безрукие вернетесь по домам
Обоссаные паперти наградой будут вам..

Почти по В.Высоцкому.
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Хороший кандидат, судя по его биографии и действиям
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Истеблишмент обставил Трампа красными флажками, и вынуждает его заниматься тем, ради чего его выбрали - а именно - изоляционизмом, за любые же попытки выйти за рамки дозволенного, и наворотить чего нибудь "эдакова" во внешней политике - типа лобызаться с русней в десна - Трамп тут получает по башке.
Но это не отменяет жагу Трампа делать приятное Кремлю - просто свободы ему "делать как я хочу" предусмотрительно не оставляют.
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Во бы Петьку так обложить, стоит только украинцам мечтать.
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Да, только не такой радой как сейчас состоящей из жуликов и воров, они то и без петьки напринимают - нам мало не покажется.
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У нас нет истеблишмента - Созидателей, Элиты, тех, кто "ведет страну вперед", совсем.
Есть - Разрушители, мародеры, шакалы-падальщики, у которых основной девиз " Грабь недограбленное!". Они пришли "взять свое", и они никогда добровольно власть и влияние не отдадут.
Мы слишком инфатильны, чтобы осознать это.
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К сожалению - так.
Америка, впрочем и вся "западная" цивилизация, тем и ВЕЛИКИ, что вся "верхушка", суды и пр. не лижут зад "верховному" ради быть поближе к кормушке.
Судьба же нашей страны с "нашей" быдлоылитой не радужна.....
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Трамп отчасти прав. Ведь он воздержался от преследования Клинтон за распространение секретной информации (или вроде того) после победы на выборах, можно было бы ему пойти на встречу, если он так хочет.
Когда слышу «охота на ведьм», вспоминаю 2004 год в Украине, когда регионалы вопили нечто подобное,
а Ющенко и демократическая власть купилась. А ведь можно было еще тогда посадить Януковича за фальсификацию выборов. Эх-х!..
Хотя, если не изменяет память, регионалы уже на тот момент посваливали к своим хозяевам в Россию и выжидали, поэтому максимум пришлось бы досрочно осуждать, причем тогда и закона такого вроде не было…
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"клятва верности - конституции, власти закона и миссии ФБР"... а кому присягали и присягают украинские министры и т.п. челядь? отож... имеем то, что имеем... а если точнее, то имеют весь украинский народ... а народ ПОКА ВСЕ ЕЩЕ МОЛЧИТ... затишье перед торнадо...
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ну как можно не уважать американцев... везде есть нюансы, но бороться за свои права и свободы, они умеют....
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Додику самое время обидится и написать в своем твитти, что он и этого главу фбр уволит
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Примерив эту ситуацию на наши реалии, думаю такого кандидата даже на собеседование не допустили, не говоря уже о голосовании. Просто прорва лет развития между нами
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Так і є- Україна як демократична держава формується лише останні чотири роки.
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Раз Сенат так жваво утвердил,значит Трамп ещё пожалеет,что уволил Коми
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенат утвердил отказавшегося присягать Трампу Кристофера Рэя главой ФБР
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