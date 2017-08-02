 Сенат утвердил отказавшегося присягать Трампу Кристофера Рэя главой ФБР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщают ABC News.
После отставки прошлого директора бюро Джеймса Коми прошло около трех месяцев.
За Рэя проголосовали 92 сенатора, пятеро выступили против.
Ранее Рэй говорил, что "склонен поддерживать" специальное расследование о вмешательстве России в выборы в США. Он не согласился с президентом Трампом, что расследование о возможном вмешательстве РФ - "охота на ведьм".
"Кто думает, что я буду пропускать удары как директор ФБР, плохо меня знает", - отмечал он.
Отметим также, что 12 июля Рэй заявил, что не будет приносить Трампу клятву верности, уточнив, что "его клятва верности - конституции, власти закона и миссии ФБР".
Напомним также, что 10 мая Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".
Критики Трампа, в свою очередь, предположили, что увольнение Коми связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
Сам Дональд Трамп называл расследование о связях своего штаба с Россией "величайшей охотой на ведьм". Российская сторона отрицает какое-либо вмешательство в избирательный процесс в США.
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Лишь недавно учились мы в классе десятом
И часы проверяли по школьным звонкам,
А теперь привыкайте, ребята, к десантным,
А теперь привыкайте, ребята, к десантным,
Продуваемым всеми ветрами войскам.
Не пеняйте на то, что сурова погода,
Не считайте, что строг командир без причин.
Предстоит вам всего за каких-то два года
Предстоит вам всего за каких-то два года
Из вчерашних юнцов превратиться в мужчин.
Вам недолго носить эту форму, ребята,
Только будет всегда, до седин на висках,
Та закалка, что вы получили в десантных,
Та закалка, что вы получили в десантных,
Продуваемых всеми ветрами войсках.
Пусть порою команды звучат резковато,
В нашем деле секунды решают успех,
Нужно очень любить свою землю, ребята,
Чтобы падать с небес, как на голову снег!
А солдатские письма летят к адресатам,
И поймут адресаты по этим листкам
Как тепло их сердец помогает десантным,
Продуваемым всеми ветрами войскам!
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За вами все горит
Не надо думать с вами тот
Кто все за вас решит
Безногие, безрукие вернетесь по домам
Обоссаные паперти наградой будут вам..
Почти по В.Высоцкому.
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Но это не отменяет жагу Трампа делать приятное Кремлю - просто свободы ему "делать как я хочу" предусмотрительно не оставляют.
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Есть - Разрушители, мародеры, шакалы-падальщики, у которых основной девиз " Грабь недограбленное!". Они пришли "взять свое", и они никогда добровольно власть и влияние не отдадут.
Мы слишком инфатильны, чтобы осознать это.
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Америка, впрочем и вся "западная" цивилизация, тем и ВЕЛИКИ, что вся "верхушка", суды и пр. не лижут зад "верховному" ради быть поближе к кормушке.
Судьба же нашей страны с "нашей" быдлоылитой не радужна.....
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Когда слышу «охота на ведьм», вспоминаю 2004 год в Украине, когда регионалы вопили нечто подобное,
а Ющенко и демократическая власть купилась. А ведь можно было еще тогда посадить Януковича за фальсификацию выборов. Эх-х!..
Хотя, если не изменяет память, регионалы уже на тот момент посваливали к своим хозяевам в Россию и выжидали, поэтому максимум пришлось бы досрочно осуждать, причем тогда и закона такого вроде не было…
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