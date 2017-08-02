 В результате вчерашних боевых действий один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В результате боевых действий один наш военнослужащий погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинский воин получил смертельное пулевое ранение в результате вечернего (около 19:00) обстрела снайпером опорного пункта сил АТО в Новозвановке
Напомним, 31 июля российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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