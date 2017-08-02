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 В результате вчерашних боевых действий один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

свеча

Вчера, 1 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате боевых действий один наш военнослужащий погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинский воин получил смертельное пулевое ранение в результате вечернего (около 19:00) обстрела снайпером опорного пункта сил АТО в Новозвановке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли окрестности Водяного из реактивных систем залпового огня, - украинская сторона СЦКК

Напомним, 31 июля российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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