 Испания решила выдать США российского хакера Лисова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, власти США считают Лисова причастным к распространению компьютерного вируса NeverQuest. По данным американских спецслужб, вирус обеспечивал злоумышленникам доступ через Интернет к компьютерам финансовых учреждений и похищал учетные банковские данные.
Полиция Испании задержала Лисова в аэропорту Барселоны в январе 2017 года. Предварительный суд над подозреваемым россиянином прошел в марте. В июле Лисов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить экстрадиции в США. В США Лисову грозит до 35 лет тюрьмы. Лисов свою вину не признал. Защита считает решение суда об экстрадиции политически мотивированным.
Ранее сообщалось, что всего в Европе по запросу США за последние девять месяцев арестованы не менее пяти предполагаемых хакеров из России. Аресты проходят на фоне американского расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы.
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