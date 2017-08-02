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 Испания решила выдать США российского хакера Лисова

хакер

Испанский суд принял решение об экстрадиции в США российского программиста Станислава Лисова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, власти США считают Лисова причастным к распространению компьютерного вируса NeverQuest. По данным американских спецслужб, вирус обеспечивал злоумышленникам доступ через Интернет к компьютерам финансовых учреждений и похищал учетные банковские данные.

Полиция Испании задержала Лисова в аэропорту Барселоны в январе 2017 года. Предварительный суд над подозреваемым россиянином прошел в марте. В июле Лисов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить экстрадиции в США. В США Лисову грозит до 35 лет тюрьмы. Лисов свою вину не признал. Защита считает решение суда об экстрадиции политически мотивированным.

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Ранее сообщалось, что всего в Европе по запросу США за последние девять месяцев арестованы не менее пяти предполагаемых хакеров из России. Аресты проходят на фоне американского расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы.
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только спокоиствие - волосы отрастёт, можэт быть а можэт и не успеет.
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Говноеды сало не едят
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Месси выдайте ещё, как бандита - футболиста. Кристина ярче все равно )
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