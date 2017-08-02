 На Евровидение запретили отправлять исполнителей, которым запрещен въезд в принимающую страну

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", отныне национальные вещатели не должны включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну - хозяйку конкурса. Кроме того, если принимающая сторона не укладывается в график подготовки, то Европейский вещательный союз имеет право передать организацию конкурса другой стране.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017. Певица давала концерты в оккупированном Крыму.
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одни пищат -"нам пох на этот конкурс геев и лезбиянок",
а другие мычат -"рузафобы проклятые, не наказали Украину потому что их американская крыша прикрыла"
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другие сайты моя психика не выдерживает- там явный сюрреализм и параллельный вата мир)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Скандал вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которая пропустила Евровидение-2017, а также срыв сроков подготовки к проведению мероприятия в Киеве вынудили организаторов внести ряд изменений в регламент. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза.
"Несомненно, конкурс песни Евровидение-2017 в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не вынудили перенести мероприятие за пределы принимающей страны - Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов", - говорится в сообщении организаторов.
В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну - хозяйку Евровидения.
"Самой неприятной проблемой Евровидения в этом году стал запрет на въезд на Украину российского представителя", - считают в Европейском вещательном союзе.Решение было принято в связи с инцидентом вокруг российской конкурсантки Юлии Самойловой, которую СБУ отказалась пускать в страну, проигнорировав требования Европейского вещательного союза. Певице запретили въезд на Украину за то, что она выступила с концертом в Крыму.
Изменения коснулись и графика подготовки к Евровидению после того, как украинская сторона не смогла в него уложиться. Европейский вещательный союз оставляет за собой право в случае задержек передать право организации конкурса другому вещателю.
© РИА Новости / Стрингер
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Украина обжаловала арест своего залога на проведение "Евровидения"Кроме того, организаторы Евровидения требуют, чтобы члены профессионального жюри, которое принимает участие в оценке прозвучавших на конкурсе песен, были абсолютно непредвзятыми.
Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз наложит на Киев штраф в размере 200 тысяч евро за задержки в организации мероприятия и недостаточное взаимодействие с организаторами по вопросу участия Самойловой, которую не впустили на Украину. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник или выбрать другого конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным показывать мероприятие.
РИА Новости https://ria.ru/culture/20170801/1499578524.html
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чуть ли не наказывать нас собирались.
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а хотели оштрафовать за то что "не дали возможности выступить всем конкурсантам"
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ps А эти изменения в регламенте будут действовать только в следующем году
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То Путенбох щось накрутив мені таке.
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...
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клянусь Черноморцем, который Чемпион!!!!
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повторюсь
Черноморец - Чемпион!!!!
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я за Черномрец еще с 80-х болею, помню как наши "Нистру" 8-0 делали, а потом киеву 6-0 проигрывали....
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- пессимист-"наверное все будет плохо"
оптимист
- будет, будет"
без обид, я помню как наши "Спартак" делали и ""Динамо" все сразу, киев , тбилиси, минск и масква, было......
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Сахно, плоскина, пасулько а далее не помнювсе с 80-х
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все это мелочи, я поставил рекорд, четыре раза на море был, в прошлом году толбко три.....
Одесса...
мда....
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Если кому-то запрещено заезжать куда-то, то и Евро
гейвидение против.
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