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 На Евровидение запретили отправлять исполнителей, которым запрещен въезд в принимающую страну

украина евровидение ukraine 2017 eurovision

Европейский вещательный союз - организатор международного песенного конкурса Евровидение - внес изменения в его регламент.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", отныне национальные вещатели не должны включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну - хозяйку конкурса. Кроме того, если принимающая сторона не укладывается в график подготовки, то Европейский вещательный союз имеет право передать организацию конкурса другой стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НОТУ оспорит решение о наложении штрафа EUR198 тыс. из-за недопуска россиянки Самойловой на "Евровидение-2017"

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017. Певица давала концерты в оккупированном Крыму.
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да в опе, потому что 85% Европы в ЕС или ЕЭС, а там санкционныи список тоже интересный
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да, но вата форумы разделились на 2 лагеря :D
одни пищат -"нам пох на этот конкурс геев и лезбиянок",
а другие мычат -"рузафобы проклятые, не наказали Украину потому что их американская крыша прикрыла"
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лично я когда хочу с них посмеяться, то захожу на риа и на рт
другие сайты моя психика не выдерживает- там явный сюрреализм и параллельный вата мир)
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относись к этому как к фантастической литературе и выдержит психика))
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"Евровидение" изменило регламент из-за скандала вокруг Самойловой

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Скандал вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которая пропустила Евровидение-2017, а также срыв сроков подготовки к проведению мероприятия в Киеве вынудили организаторов внести ряд изменений в регламент. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза.
"Несомненно, конкурс песни Евровидение-2017 в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не вынудили перенести мероприятие за пределы принимающей страны - Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов", - говорится в сообщении организаторов.
В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну - хозяйку Евровидения.
"Самой неприятной проблемой Евровидения в этом году стал запрет на въезд на Украину российского представителя", - считают в Европейском вещательном союзе.Решение было принято в связи с инцидентом вокруг российской конкурсантки Юлии Самойловой, которую СБУ отказалась пускать в страну, проигнорировав требования Европейского вещательного союза. Певице запретили въезд на Украину за то, что она выступила с концертом в Крыму.
Изменения коснулись и графика подготовки к Евровидению после того, как украинская сторона не смогла в него уложиться. Европейский вещательный союз оставляет за собой право в случае задержек передать право организации конкурса другому вещателю.




© РИА Новости / Стрингер

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Украина обжаловала арест своего залога на проведение "Евровидения"Кроме того, организаторы Евровидения требуют, чтобы члены профессионального жюри, которое принимает участие в оценке прозвучавших на конкурсе песен, были абсолютно непредвзятыми.
Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз наложит на Киев штраф в размере 200 тысяч евро за задержки в организации мероприятия и недостаточное взаимодействие с организаторами по вопросу участия Самойловой, которую не впустили на Украину. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник или выбрать другого конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным показывать мероприятие.

РИА Новости https://ria.ru/culture/20170801/1499578524.html
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аха ха хаа - так, кто там орал Крым наш - щас запоёте сцуки.
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Правильное решение ! Родоначальники этого изменения - путенообразные приматы....
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ну от, а то столько вони было.
чуть ли не наказывать нас собирались.
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не стоит читать рассеискую информацию - что то, кто то в твитере звизданул, а вы уже - пожар, хочет насиловать.
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Кроме ареста 15 лимонов евро и солидного штрафа, наказаний почти не было!
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Неа .....это воткнутый нож в *опу путенскую .....просто , на спине места не осталось...
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Теперь Португалия должна отказать Самойловой во въездной визе - и дело в шляпе...
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А что Оно уже качает шины своей телеги ? Ныть будет на весь мир как её фашистынепустили ?
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Португалии ей откажет если ей будет запрещен въезд в ЕС
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За то, что вы кацапы, холопы залупенфюрера педофидбного
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пока еще не оштрафовали- наши оспаривают это решение
а хотели оштрафовать за то что "не дали возможности выступить всем конкурсантам"
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Там еще в добавок наложили арест на 15 млн евро...

ps А эти изменения в регламенте будут действовать только в следующем году
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Це я знаю. Дякую за відповідь.
То Путенбох щось накрутив мені таке.
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Я гляжу у х@лоплешивого вся неделька такая...
...
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То есть шо??? Олег Газманов- не приедет, на Евровидение.Я эту х.йню не люблю. Она(х.йня), прибыв, с подачи некоей Королевской , в Мариуполь, за три месяца, до Майдана, заорало:"Привет, Мелитополь!!!"(с) Шоп я сдох! Сам слышал. Потому- по хууую все эти руссотуристо.
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хуже, йоська теперь не сможет выступить на Евровидении)))
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Да... И как теперь жить??? Не думай, о секундах свысока...(с) Чи выпить? С горя...
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вы все не правы, лучше пугачевой и киркорова никого нет.
клянусь Черноморцем, который Чемпион!!!!
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Да? Которого , с разгромным 3:0 счетом, расхерачил сраный Ильичевец/Мариуполь. ну... да... есть чем поклясться. Главное- прокатит... А если серьезно, то в этом плане(футбола нашего) мне- не до смеха. Бо- пиииидец.


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ша, лучше Черноморца команды нет, ну ладно сезоны не удачные, мы "Реал" с "Вердером" делали
повторюсь
Черноморец - Чемпион!!!!
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Не ври! Вердера- сделали! Реалу- влетели. Эх, Плоскина!!! Великолепный Плоскина... Чуть выше въебал!!! А так бы- сделали.. Не свезло... Я сам тогда- верил...
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да ладно. помечтать не даешь. " ВЕРДЕР" УДЕЛАЛИ, а "Реал" ничья дома и 0=1 в Мадриде, знаю.
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А я тогда- в Бильбао стоял... К нам пришли человек 40-50, их бывших испанских детей, семьями. И мы все вместе, болели за "Черноморец"!!! Все!!! Это было нечто... Такого- больше не будет... никогда....
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будет!!!
я за Черномрец еще с 80-х болею, помню как наши "Нистру" 8-0 делали, а потом киеву 6-0 проигрывали....
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Оптимист, сцуко. Без обид ладно? Мы, в Мариуполе, Динамовцам Киевским проигрывали и 8:0. Это- не показатель. Плохо иное... Суркисы. Оба.Пиииидарасы. И, не спорь.
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оптимист вообщето звучит так
- пессимист-"наверное все будет плохо"
оптимист
- будет, будет"
без обид, я помню как наши "Спартак" делали и ""Динамо" все сразу, киев , тбилиси, минск и масква, было......
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Прости, камрад! А кто были эти самые? Ну, которые всех-всех делали. Которые- ваши. Ты тока намекни. А я тебя- обломаю. Легко. И по годам.
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воротарь - Чеботарь

Сахно, плоскина, пасулько а далее не помнювсе с 80-х
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кстати Сахно когда мы играли в Ереване, хет-трик сделал, да!
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инвалидов пустят?
все это мелочи, я поставил рекорд, четыре раза на море был, в прошлом году толбко три.....
Одесса...
мда....
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Спасибо Капитан Очевидность!
Если кому-то запрещено заезжать куда-то, то и Еврогейвидение против.
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Какой витиеватый текст. Честнее было бы сказать "На Евровидение запретили отправлять исполнителей из РФии". Только с этой страной возникли прецеденты
На Евровидение запретили отправлять исполнителей, которым запрещен въезд в принимающую страну - Цензор.НЕТ 5576
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И вообще, РФия должна быть исключена из списка стран, принимающих участие в Евровидении. Там, где присутствует раша - там бардак и нарушение правил.
На Евровидение запретили отправлять исполнителей, которым запрещен въезд в принимающую страну - Цензор.НЕТ 423
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А что кацапам вообще на Евровидении делать? Большая часть козлостана находится в Азии. Вот пускай с китайцами и северными корейцами Азиявидение проводят
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Идет к тому, что из ватников один только Гном будет выездной, да и то транзитом в Алькатрас. Гимн ватникам тоже петь нельзя, турбины не положены, а продукты орки сами истребляют, мумии главного своего истребителя поклоняются в капище и заставляют это делать других. При этом ходят с хоругвями и всех убивают, нагло врут, средства производства и технологии не делают, сейчас им запретят единственное, что они умеют - продавать по спекулятивным ценам краденные у покоренных народов ресурсы. Такого народца еще надо в летописях до нашей эры поискать.
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Хоть что то пидоРАшка сделала хорошего, т.е. на примере Самойловой показала пример, как не нужно делать. Дирекция Евровидения учла этот опыт. Молодцы!
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ну, этот говнопопсоконкурс нам еще лет так 10-15 не светит, ибо все победители (с) Джорж Карлин )
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