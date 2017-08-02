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 Общество
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 Наемник "ДНР" из оккупированного Докучаевска сдался полиции

боевик

Житель оккупированного Докучаевска (Донецкая область), сотрудничавший с террористами "ДНР", сдался украинской полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 24-летний мужчина рассказал, что в сентябре 2015 года приехал в оккупированный Донецк в поисках работы. Случайно он наткнулся на помещение бывшего Куйбышевского военкомата, где в то время базировался "учебно-тренировочный штаб 3-го батальона "Оплот". Новобранца сразу приняли на службу на должность часового в подразделение охраны и пообещали после прохождения испытательного срока платить 6 тыс. рублей.

По словам мужчины, "тренировочный штаб" готовил добровольцев, которых учили обращению с оружием. Также они проходили физическую и медицинскую подготовку.

Он, как другие наемники, жил в казарме и осуществлял контрольно-пропускной режим в штабе. Но еще до завершения испытательного срока новобранец вернулся домой, так как ему предложили должность водителя на одном из предприятий в родном городе.

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Мужчина добровольно обратился в полицию. Сейчас он дает показания и полностью сотрудничает со следствием.

В отношении жителя Докучаевска открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.
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страна-парадокс: на экраны для армии просят скинуться, а сепаров освобождают от уголовной ответственности....
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Охранял типографию, где печатали портреты Захарченко...
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так вся сепарня придет и скажет шо мы не стреляли, мы все часовыми были. и всех отпустят. и начнут внушать шо расия и Украина - братья-сестры
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Чем больше сдадутся по программе "тебя ждут дома", тем быстрее всё закончится.
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Случайно наткнулся на здание военкомата и случайно попал к обдроченцам?!!! А теперь прозрел и решил найти работу в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемник "ДНР" из оккупированного Докучаевска сдался полиции
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