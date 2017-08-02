 С октября 2014 года доходы россиян упали на 19,2%, - мониторинг

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, к такому выводу пришли авторы мониторинга "Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие", подготовленного Институтом социальной политики НИУ Высшей школы экономики.
"Май 2017 года, по сути, стал тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов россиян, и по сравнению с октябрем 2014 года - последним периодом устойчивого роста реальных доходов - падение за прошедшее время составило 19,2%", - говорится в исследовании. "С начала периода экономической нестабильности - ноября 2014 года - прирост потребительских цен к концу мая 2017 года составил 25,7%", - сказано в мониторинге.
Эксперты указывают, что при этом цены на продукты питания выросли на 28,5%, на непродовольственные товары - на 26,%, на услуги - на 21,3%.
В мае 2017 года доля населения, которое оценивает материальное положение своих семей как плохое или очень плохое, составила 20%; доля семей, испытывающих затруднения с приобретением одежды или продуктов питания (бедных по оценке потребительских возможностей) - 38%.
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таку саму новину, але про Україну, розмістили б в розділі "цензор. бізнес"...
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Раза в два упали - это минимум, а то и поболее...
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Надо больше и быстрее.
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