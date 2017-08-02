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 С октября 2014 года доходы россиян упали на 19,2%, - мониторинг

деньги граница контрабанда рубли

Реальные доходы населения России с октября 2014 года по май 2017 года упали на 19,2%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, к такому выводу пришли авторы мониторинга "Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие", подготовленного Институтом социальной политики НИУ Высшей школы экономики.

"Май 2017 года, по сути, стал тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов россиян, и по сравнению с октябрем 2014 года - последним периодом устойчивого роста реальных доходов - падение за прошедшее время составило 19,2%", - говорится в исследовании. "С начала периода экономической нестабильности - ноября 2014 года - прирост потребительских цен к концу мая 2017 года составил 25,7%", - сказано в мониторинге.

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Эксперты указывают, что при этом цены на продукты питания выросли на 28,5%, на непродовольственные товары - на 26,%, на услуги - на 21,3%.

В мае 2017 года доля населения, которое оценивает материальное положение своих семей как плохое или очень плохое, составила 20%; доля семей, испытывающих затруднения с приобретением одежды или продуктов питания (бедных по оценке потребительских возможностей) - 38%.
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дають поржать з кацапів?
таку саму новину, але про Україну, розмістили б в розділі "цензор. бізнес"...
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Да как то пофуй что у запоребриков твариться ,хай хоть говно жрут.У себя порядок наводить надо.
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Наверное доходы у кацапов упали еще больше, потому что мои россиянские знакомые в конце 2014 резко перестали учить меня жизни, а до этого бесновались
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Знайома повернулась з мордору, була у рідних. Злі всі, все дорого у магазинах, продукти не якісні, виробника часто на упаковці взагалі немає. По ТБ, всі новини, майже, про Україну і як ми тут помираємо. Зомбі, млі.....ть. Своїх проблем в них - немає. По всіх каналах - Україна. (І США, Госдеп).
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Ну если бы при этом выросли доходы Украинцев,то было бы вообще хорошо ....
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испытывающих затруднения с приобретением одежды или продуктов питания (бедных по оценке потребительских возможностей) - 38%. - мало?, почти половина, ну ок третяя часть и это в городах, ведь опрос не в сельских местностьях проводили.
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Чушь!
Раза в два упали - это минимум, а то и поболее...
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Просто посчитали урожай закруток рузнявых.....ну то что на огороде выростили путенойды...
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Ну це - як у кого. У пукінських друзів зросли на 40 відсотків, у простих кацапів упали на 80 відсотків, а в середньому виходить, що упали лише на 20 відсотків, про що учені мужі і доповіли.
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«Приходит мужик в бар. Заказывает кружку пива. Бармен: - Двести рублей. - Всегда же по сто было... - Теперь так: сто рублей за пиво, и сто рублей на Крым. Мужик, вздохнув, достает двести рублей. Бармен берет и протягивает ему сто рублей сдачи. - ???????? - Пива нет»
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Откуда анекдот? Если со Сру сайта, то это становится интересным.
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Ми ж не кричимо, що ми ВЯЛІКІЄ, і паставім Амеріку на калєні! Свої проблеми вирішемо, але ж багато консерв прокацапських у владі всіх рівнів..
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Было бы смешно если бы сами в етом же дерьме не болтались.
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Какое социальное самочувствие будет у козломордых, когда грохнется рубль, товаров первой необходимости не будет, цена на брент грохнется, продуктов будет тупо не хватать на всех, а гном с шаманом будут требовать все новых хоругвеносгных воинов при сумасшедних военных расодах без резервного фонда ? Потом добавятся военные неудачи, отрубание свифта и не санкции, а полное торговое эмбарго.
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Йулины подкацапники жопы свои рвут, пытаются обгадить Украину.
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забыл чтоли - ну садисты мы, нет у не все конечно- балтиицы фошизды, а так ну короче, понел, да.
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Да как то начхать . А вот в Украине с 2014 - го года допустим возьмём пенсию = в 2014 - м пенсия минималка была 140 $ то сейчас 40 $ то есть ухудшение на 300 % .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомС октября 2014 года доходы россиян упали на 19,2%, - мониторинг
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