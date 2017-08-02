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Все про:МИД (4219) переговоры (3418) безвизовый режим (1316)

 Украина ведет переговоры о безвизовом режиме с ОАЭ, Таиландом, Южной Кореей, Мексикой и еще 10 странами, - МИД. ДОКУМЕНТ

виза загранпаспорт

Украинские власти ведут переговоры о безвизовом режиме со странами Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Персидского залива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой ответ на запрос "Главкома" предоставило Министерство иностранных дел Украины.

Сейчас вопрос упрощения режима поездок обсуждается с Вануату, Гренадой, Колумбией, Кувейтом, Южной Кореей, Маршалловыми островами, Мексикой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Самоа, Соломоновыми островами, Таиландом, Тринидадом и Тобаго, Тувалу и Уругваем.

По результатам переговоров заключены двусторонние соглашения о безвизовых поездках граждан с Сент-Китс и Невис и Албанией. Одностороннее решение о введении безвизового режима для граждан Украины принято Коста-Рикой и Маврикием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 тыс. граждан Грузии, въехавших в Европу по безвизу, не вернулись назад, - МВД

Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим Евросоюза и стран Шенгенской зоны для граждан Украины.

Украина ведет переговоры о безвизовом режиме с ОАЭ, Таиландом, Южной Кореей, Мексикой и еще 10 странами, - МИД 01

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Да идите вы нах. со своими безвизовыми режимами. Ими только 5% населения Украины может воспользоваться. Остальные думают как выжить...
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Алексей Носов d8330900 - вот зря вы так..., безвизовый режим очень нужен... - украинцы уезжают.., их нужно кем то заменить- сделать мультикультурное окружение (как в Европе).., и вот поэтому - "Сейчас вопрос упрощения режима поездок обсуждается с Вануату, Гренадой, Колумбией, Кувейтом, Южной Кореей, Маршалловыми островами, Мексикой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Самоа, Соломоновыми островами, Таиландом, Тринидадом и Тобаго, Тувалу и Уругваем."
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ты знаешь, сколько составляет население Канады?

Ты Канаду на карте видел?

И не гибнет же ж !!!
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Согласен. Однако, разрешение туркам (и сирийцам, свободно получающих паспорта Турции) ездить по внутренним паспортам в Украину, перевесит решение жителям 1 000 Маршалловых островов ездить сюда без виз.
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у прикольно, значит я попадаю в эти 5% процентов
хотя... судя по тому как вечером все кафешки в центре Днепра забиты народом и на улицах не стало меньше машин, наверное больше чем 5% могут воспользоваться безвизом
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Ты хоть сам понял что написал? Вот как раз те что сидят в рыгаловках все лето ето те кому даже не снится полететь в Испанию или Италию на отдых, где чашка кофе стоит 5 Евро.. Чтобы слетать в Европу нужно зарплату в 2000Евро в месяц иметь. В Украине для етого нужно или кого то убить или обворовать.
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ты хоть сам понял что написал?
у тебя 95% надо выжить- я тебе ответил, что моим наблюдениям это не так
Перечитай мой комент еще раз, только внимательно
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А когда поход в кафе или автомобиль стал признаком достатка?
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Да он из раши - У него сигареты с фильтром признак достатка
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а ты считаешь, со судя по его коментарию, люди которые могут себе позволить отдохнуть в кафешке в центре города и у которых при этом есть автомобиль- они не живут, а выживают????
Да я вижу ребята вы вообще долбанулись))
Речь была не о достатке как таком, а том что 95% выживают, а не живут))
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Ты написал, что сейчас в разгар лета забито народом, который сидит по рыгаловкам а не уехало на отдых за границу. И ты видимо тоже с ними сидишь пиво с завонявшимся ляем с кишками грызешь, мульенер херов. Ну так в чем я тебя не понял?
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судя по твоему посту, ты живешь в каком- то барижнике застранном, если у тебя кафешаки в центре города, это рыгаловки, с завонявшимися кишками)
Ну суди всех по себе и по своему окружению
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Зачем иметь зарплату в 2000 евро чтобы в Испанию или Италию посетить? Это только кацапы деньгами разбрасываются пока камнями не закидают как в Мексике например
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А, ну так бы и сказал что не отдыхать или по бизнессу а остарбайтером яблоки собирать едешь то тебе действительно деньги только на поезд и на баланду нужны.
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Да это нищий кацап здесь завистью брызгает - ведь он не может попасть на гейпарад в ЕС или США вот оно и бесится
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Странно, но ето ты блеешь тут лишней хромосомой при етом пытаешься всех обляпать своим же дерьмом. Гейпарады же Пеця с Аваковым проводят по городам Украины. Видимо надеятся в европейских питерастов выклянчить побольше денег таким образом...
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Не тебе кацапу тут рассуждать как живут украинцы и куда хотят ехать - ты лучше беги очередь к мусорному ящику забей у себя в мухосранске.
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если надо на въезде показывать что у тебя достаточно бабла- то пошел такой безвиз на..Й
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Сейчас вопрос упрощения режима поездок обсуждается с Вануату, Гренадой, Колумбией, Кувейтом, Южной Кореей, Маршалловыми островами, Мексикой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Самоа, Соломоновыми островами, Таиландом, Тринидадом и Тобаго, Тувалу и Уругваем. Источник: https://censor.net.ua/n450019--- Это хорошо, чем больше человек видит тем шире сознание, и до конца ни кто не может знать когда и кому нужно будет туда, это хорошая часть возможностей, если она есть это хорошо, люди и разные культуры - и технологии сближаются а значит вместе более эфективны и пластичны в развитии.....
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Як співав колись Висоцький: "Стамбул открыт, но мне туда не надо..."
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Говорю, как спец, в подобного рода вопросах. То есть, как сам прибывавший в такие вот страны. Прибывавший- без всякой визы. Этот контингент называется: "виза по прибытию". То есть- вас встречают в аэропорту, вы платите какую-то сумму. Более 15 долларов- я не упомню. Вам ставят штампик в паспорте. Это- и фсё. Ели вас не встречают, то платите вы, из своего кармана. Хотя, как правило- платит встречающий. Такое вот. Упростят? Ну и хорошо. Мне это- нравится. Позитив.
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в Южную Корею и ОАЭ нужны визы
а в остальные туристические страны- Тувалу, Вануату и им подобные, да виза по прибытию которую получаешь в аэропорту
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В ОАЭ я прилетал трижды. Вне всякой визы! Это- точно. Меня встречал агент и решал все вопросы. При этом- решал мгновенно.
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Ты точно что-то путаешь!
Единственный вариант в ОАЭ визы по прилету- это транзитная виза на четыре дня!

https://topvisa.com.ua/uae.html
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Вполне вероятно. Бо мой контейнеровоз уходил в тот же день, когда я прилетал.
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Саакашвили против - Он не этого хотел украинцам, он хотел сделать украинцам безвиз в ДЫНЫРЫ, ЛЫНЫРЫ, РАХУ И РЮССКЕ КРЫМ...
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Причем тут Саакашвили? Или у вас в Дыре уже крыша едет от голода?
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он на всех ветках льет грязь на Михо. его заслали аваковские шлюхи.
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Ты его последний шедевр о пятинедельных реформах в Украине смотрел? Одобрить оккупацию Крыма и Донбасса, ликвидация укробонопрома, полная замена состава ВСУ в зоне АТО - Вообщем саакашвилили сказочный долбень
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В ряде городов России, а также в Молдавии, Австрии и Сербии прошли молитвенные стояния против выхода в прокат фильма "Матильда".
Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на организаторов акции, в Москве акция собрала несколько тысяч участников.
Кроме этого молитвенные стояния прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Самаре, Владивостоке, Ростове-на-Дону и др. городах.
В РПЦ ранее назвали стояние противников "Матильды" гражданской акцией.
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САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ДРУЗЬЯ УКРАИНЫ -США И КАНАДА ЛОЖИЛИ БОЛЬШОЙ ХРЕН НА БЕЗВИЗ ДЛЯ ВЫШИВАННОГО ЦИГАНЬЯ
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самое главное что кацапских свиней от нашего безвиза до сих пор бомбит
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УКРАИНА -ЭТО НИЩЕТА -ПРОДАНО И ПРОСРАНО ВСЕ ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ УССР -САМОЙ БОГАТОЙ РЕСПУБЛИКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА -ОСТАЛОСЬ ПРОДАТЬ ЗЕМЛЮ -ПРОСРАЛИ ВЕСЬ ФЛОТ И ВОЕННЫЙ И ТОРГОВЫЙ -ПРОСРАЛИ ВСЕ ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ -ПРОСРАЛИ ВСЮ ОБОРОННУЮ И АВИО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - Я УЖЕ МОЛЧУ О КОСМОСЕ - ПРОСТО ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЗАНЗИБАР -НАБИТЫЙ БУТИКАМИ -СУМЕРМАРКЕТАМИ И ЕВРОКОТЕДЖАМИ ДЛЯ ПРОКУРОРОВ И НАЛОГОВИКОВ - ВОТ И ВСЯ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
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ПУСТИТЕ В ТРАМПОМАНИЮ
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В ОДЕССЕ ЩАС ПОЛНО ИНОСТРАНЦЕВ -ЛАЗАЮТ -БУХАЮТ -ОТДЫХАЮТ В ОТЕЛЯХ И СМОТРЯТ НА НАШИ ОРДЫ НИЩИХ И БОМЖЕЙ -КОТОРЫХ БЫЛО МЕНЬШЕ ДАЖЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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И так:
1) Мексика и так безвизовая)). Всё что надо , написать в инете бумажку и получить электронную визу до 6 месяцев пребывания в стране. О чём переговоры с ней не понятно....!!??
Таиланд - виза покупается по прибытию. Европейцы тоже покупают , даже американцы. Проблем с въездом ноль.

2) Китай предложил безвиз. Украина на морозе. Идиотизм полнейший! Китай мало вообще кому даёт безвиз. Американцы получают визы в Китай , русские тоже. Мы слишком модные чтобы соглашаться). В Китае работают тысячи украинцев. Возможно их кол-во намного меньше чем в Турции , но довольно много. Китайцы получают украинскую визу в аэропорту. мы - получаем максимум транзитную (в нескольких крупных городах Китая) и всё. Поэтому конечно не надо с ними подписывать безвиз. Мы же Европа).
2) В списке множество крутых стран. Единственная страна которая заинтересовала - Южная Корея. Не прошло и 10 лет и начались переговоры о безвизе с ней. Все страны уже давно ездят в неё без визы и Украина захотела. Кстати в ней тоже работает много украинцев.
Остальные страны - в особенности - Вануату, Гренада, Маршалловые острова, Самоа, Соломоновые острова, Тринидад и Тобаго, Тувалу и Уругвай - это мега направления для украинцев.
Ладно уж - ОАЭ , Кувейт, Колумбия ещё можно понять.

А где же Сингапур , Филиппины , Япония , Тунис , Марокко и тд ???? Эти страны уже вроде всем раздали кроме нас.

Ну Канада уже нас отшила вежливо. США - никогда не даст , это понятно. Австралия туда же.

Может Япония когда нибудь сжалиться....
Статья писалась для 69% населения , которые никогда не выезжали за границу и ничего не знают о ней.
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со временем и сша дадут. главное кацапов разбить и стать на ноги. спорим.
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ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ИСТОРИЮ -УКРАИНА ВСЕГДА ОТГРЕБАЛА У РОССИИ -ОТГРЕБАЕТ И БУДЕТ ОТГРЕБАТЬ - ЭТО ЗАКОН ПРИРОДЫ -КАЦАПЫ СИЛЬНЕЕ -ЗЛЕЕ - ДУХОВИТЕЕ -И НАСТЫРНЕЕ
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не выдумывай. отгребала и рашка. по разному было.
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ДАВАЙТЕ ВСЕЙ СТРАНОЙ УЕДЕМ В КАНАДУ А ЗДЕСЬ ОСТАВИМ ВСЕХ НАШИХ ЧИНОВНИКОВ -БЮРОКРАТОВ -ДЕПУТАТОВ -ПРОКУРОРОВ -ТАМОЖЕННИКОВ -НАЛОГОВИКОВ -ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ И КАБ.МИНИСТРОВ
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ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ НИЖНИЙ ПОТОЛОК ЗАРПЛАТЫ 7 ДОЛЛАРОВ В ДЕНЬ -СТОЛЬКО ЖЕ ПОЛУЧАЮТ В ИНДИИ ЧИСТИЛЬЩИКИ КОВРОВ
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Почему старший помощник капитана на родном ему, российском торговом флоте, получает 110 тысяч сраных рубликов. А я, украинец, в польской компании, на данном контракте, получаю 7100 американских рублей. Вот как такая подлость возможна...
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Да идите вы нах. со своими безвизовыми режимами. Ими только 5% населения Украины может воспользоваться. Остальные думают как выжить...

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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина ведет переговоры о безвизовом режиме с ОАЭ, Таиландом, Южной Кореей, Мексикой и еще 10 странами, - МИД. ДОКУМЕНТ
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