 Украина ведет переговоры о безвизовом режиме с ОАЭ, Таиландом, Южной Кореей, Мексикой и еще 10 странами, - МИД. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой ответ на запрос "Главкома" предоставило Министерство иностранных дел Украины.
Сейчас вопрос упрощения режима поездок обсуждается с Вануату, Гренадой, Колумбией, Кувейтом, Южной Кореей, Маршалловыми островами, Мексикой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Самоа, Соломоновыми островами, Таиландом, Тринидадом и Тобаго, Тувалу и Уругваем.
По результатам переговоров заключены двусторонние соглашения о безвизовых поездках граждан с Сент-Китс и Невис и Албанией. Одностороннее решение о введении безвизового режима для граждан Украины принято Коста-Рикой и Маврикием.
Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим Евросоюза и стран Шенгенской зоны для граждан Украины.
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хули с неё взять...
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Ты Канаду на карте видел?
И не гибнет же ж !!!
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хотя... судя по тому как вечером все кафешки в центре Днепра забиты народом и на улицах не стало меньше машин, наверное больше чем 5% могут воспользоваться безвизом
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у тебя 95% надо выжить- я тебе ответил, что моим наблюдениям это не так
Перечитай мой комент еще раз, только внимательно
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Да я вижу ребята вы вообще долбанулись))
Речь была не о достатке как таком, а том что 95% выживают, а не живут))
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Ну суди всех по себе и по своему окружению
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а в остальные туристические страны- Тувалу, Вануату и им подобные, да виза по прибытию которую получаешь в аэропорту
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Единственный вариант в ОАЭ визы по прилету- это транзитная виза на четыре дня!
https://topvisa.com.ua/uae.html
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Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на организаторов акции, в Москве акция собрала несколько тысяч участников.
Кроме этого молитвенные стояния прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Самаре, Владивостоке, Ростове-на-Дону и др. городах.
В РПЦ ранее назвали стояние противников "Матильды" гражданской акцией.
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1) Мексика и так безвизовая)). Всё что надо , написать в инете бумажку и получить электронную визу до 6 месяцев пребывания в стране. О чём переговоры с ней не понятно....!!??
Таиланд - виза покупается по прибытию. Европейцы тоже покупают , даже американцы. Проблем с въездом ноль.
2) Китай предложил безвиз. Украина на морозе. Идиотизм полнейший! Китай мало вообще кому даёт безвиз. Американцы получают визы в Китай , русские тоже. Мы слишком модные чтобы соглашаться). В Китае работают тысячи украинцев. Возможно их кол-во намного меньше чем в Турции , но довольно много. Китайцы получают украинскую визу в аэропорту. мы - получаем максимум транзитную (в нескольких крупных городах Китая) и всё. Поэтому конечно не надо с ними подписывать безвиз. Мы же Европа).
2) В списке множество крутых стран. Единственная страна которая заинтересовала - Южная Корея. Не прошло и 10 лет и начались переговоры о безвизе с ней. Все страны уже давно ездят в неё без визы и Украина захотела. Кстати в ней тоже работает много украинцев.
Остальные страны - в особенности - Вануату, Гренада, Маршалловые острова, Самоа, Соломоновые острова, Тринидад и Тобаго, Тувалу и Уругвай - это мега направления для украинцев.
Ладно уж - ОАЭ , Кувейт, Колумбия ещё можно понять.
А где же Сингапур , Филиппины , Япония , Тунис , Марокко и тд ???? Эти страны уже вроде всем раздали кроме нас.
Ну Канада уже нас отшила вежливо. США - никогда не даст , это понятно. Австралия туда же.
Может Япония когда нибудь сжалиться....
Статья писалась для 69% населения , которые никогда не выезжали за границу и ничего не знают о ней.
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