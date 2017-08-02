 С 10 августа Киев переходит на безналичную оплату парковки, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Мэр отметил, что уже два года в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект по упорядочению парковки, но на сегодня он принят только в первом чтении.
"Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто. Тем не менее, порядок надо навести. Поэтому с 10 августа обращения наличных средств в сфере парковки столицы не будет вообще. И парковщиков не будет. Водители могут оплатить парковку через паркоматы, sms или месячные талоны на оплату парковки, которые можно купить в киосках продажи прессы или информационных киосках ", - подчеркнул Кличко.
Мэр отметил, что такой эксперимент продлится до вступления в силу "закона о парковке".
"С 10 августа человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа потребует с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей", - сказал Кличко.
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Спасибо Виталька, но я и так это знал, поэтому всегда посылаю этих парковщиков нах...
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кто считает деньги, как производится учет и сдается касса ?
коррупция продолжает процветать и успешно развиваться
врали. врут и дальше будут врать
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из 10 тебе удастся взять максимум в 1 и то со скрипом
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а почему их там нет, знаешь?
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Чому ? Тут штрафи за парковку впарює і поліція, і місто, навипередки. Авто відтягнуть, як треба. Тоді штраф ще більший.
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