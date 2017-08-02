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 Киевские новости, Общество, Авто
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Все про:КГГА (1996) Киев (17749) Кличко (2715) парковка (241)

 С 10 августа Киев переходит на безналичную оплату парковки, - Кличко

кличко

С 10 августа Киев переходит на безналичную оплату парковки: водители смогут воспользоваться паркоматами, sms или талонами на парковку.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Мэр отметил, что уже два года в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект по упорядочению парковки, но на сегодня он принят только в первом чтении.

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"Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто. Тем не менее, порядок надо навести. Поэтому с 10 августа обращения наличных средств в сфере парковки столицы не будет вообще. И парковщиков не будет. Водители могут оплатить парковку через паркоматы, sms или месячные талоны на оплату парковки, которые можно купить в киосках продажи прессы или информационных киосках ", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что такой эксперимент продлится до вступления в силу "закона о парковке".

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"С 10 августа человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа потребует с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей", - сказал Кличко.
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Как показала практика предыдущих лет - паркоматы будут сломаны и вся армия парковщиков останется на своих местах, поскольку весь кэш идёт в карманы тем кто крышует весь этот бизнес. Виталька здесь явно погорячился! К тому же копы и так не особо выезжающие на ДТП и прочие вызовы, вряд ли будут приезжать на вызовы сотни людей в разных частях города по вопросам парковки.
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Согласен - нет смысла. Паркуйся хоть на зебре - ничего не будет. Так зачем платить? Вот такая у нас новая полиция - толку от нее в этом вопросе - 0.
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"Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто"
Спасибо Виталька, но я и так это знал, поэтому всегда посылаю этих парковщиков нах...
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в маршрутках талонов не видают

кто считает деньги, как производится учет и сдается касса ?
коррупция продолжает процветать и успешно развиваться

врали. врут и дальше будут врать
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Не выдают потому, что пассажиры не требуют. У меня знакомая курьером работает. Целый день по всему городу ездит. Так она для отчетности у маршрутчиков требует талоны, и они дают без проблем. Ей потом с зарплатой эти деньги возвращают
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а ти попробуй потребуй в маршрутке талончик
из 10 тебе удастся взять максимум в 1 и то со скрипом
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Мне это не нужно, а ей дают. Еще не было, чтобы отказали. Бывает, ворчат. Но дают
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еще скажи что видел в маршрутках контролеров
а почему их там нет, знаешь?
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Я тебе описываю ситуацию в Кривом Роге. Может у вас в городе по другому. К стати, у нас есть маршруты, на которых ПАЗики ездят. Так вот в них контролеры есть. Хотя ПАЗики у нас тоже маршрутками называют
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а когда в гепограде введут болт в дупу ворам?
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"Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто. Источник: https://censor.net.ua/n450018

Чому ? Тут штрафи за парковку впарює і поліція, і місто, навипередки. Авто відтягнуть, як треба. Тоді штраф ще більший.
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Это в Канаде, а в Киеве не так! Сотни лямов гривен кэша - это не мелочь по карманам тырить. Такой навар никто не отдаст!
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Ты поосторожней из запоребрика! Или на щи не хватает?
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педалик нае$$$ киевлян, хоть моск и отьит немного
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС 10 августа Киев переходит на безналичную оплату парковки, - Кличко
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