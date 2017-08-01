 "Киевэнерго" было сдано в концессию. Концессия заканчивается на Новый год", - Кличко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "112 Украина".
"Что касается контракта, то действительно, "Киевэнерго" было сдано в концессию. Концессия заканчивается на Новый год. Неправильно заканчивать в середине отопительного сезона контракт с компанией, которая ответственна за это. Мы сделали предложение, чтоб продлить на несколько месяцев, до окончания отопительного сезона", - сказал он.
"На сегодняшний день идут переговоры с иностранными инвесторами, компаниями, которые имеют опыт управления такими активами в других западных странах: Финляндия, Франция, поляки высказывают заинтересованность. И следующий вариант: либо передача, либо мы сможем взять "Киевэнерго" в управление городом", - добавил мэр.
Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила для ПАО "Киевэнерго" тариф на поставку горячей воды и снизила тариф на отопление.
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но рукописи не горят и в любой момент...
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вам хуйло vpn запретил
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ты мне не интересен.
ты тупой.
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навіщо такі складні слова?
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Только не гоняйте опять пере подписывать договора на обслуживание весь Киев. Ваши очереди в печенках уже сидят. И хаос тоже
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