EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Киевские новости
  1552  27
Все про:Киев (17749) Киевэнерго (238) Кличко (2715)

 "Киевэнерго" было сдано в концессию. Концессия заканчивается на Новый год", - Кличко

кличко

Контракт столичных властей с "Киевэнерго" заканчивается на Новый год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "112 Украина".

"Что касается контракта, то действительно, "Киевэнерго" было сдано в концессию. Концессия заканчивается на Новый год. Неправильно заканчивать в середине отопительного сезона контракт с компанией, которая ответственна за это. Мы сделали предложение, чтоб продлить на несколько месяцев, до окончания отопительного сезона", - сказал он.

"На сегодняшний день идут переговоры с иностранными инвесторами, компаниями, которые имеют опыт управления такими активами в других западных странах: Финляндия, Франция, поляки высказывают заинтересованность. И следующий вариант: либо передача, либо мы сможем взять "Киевэнерго" в управление городом", - добавил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем участвовать в предстоящем конкурсе на управление теплосетями столицы, - Киевэнерго

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила для ПАО "Киевэнерго" тариф на поставку горячей воды и снизила тариф на отопление.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да кто бы спорил,
но рукописи не горят и в любой момент...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Концессия! Вот как называется бесконтрольное повышение цен, то за чем должен следить Киевсовет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такими темпами незабаром ми почуємо і від Президента, що до ... року Україна здана в концесію. З цими концесіями просто біда...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що хуйло до нас має, номерний наш письменнику? Ці боти такі нудні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Переводив що, номерний? Валюту? Картинки перевідні?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вуйку, йдіть собі... дорогою! А то вам на картку Ощадбанку зарплату не переведуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
може тобі буде цікаво понюхати мій використаний туалетний папір ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти його зберігаєш? Для повторного застосування? До речі, не я тебе чіпав, так що не напружуйся. Негоже клеїти ярлики людям, яких не знаєш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
послушай, ты по какой-то непонятной мне причине пытаешься что-то мне вякнуть.

ты мне не интересен.

ты тупой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мысль правильная. Но кто такую чушь подписывал? Запасать топливо для нормального прохождения сезона должны с весны! А к октябрю склады должны быть заполнены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
віталька, яка нах концесія??
навіщо такі складні слова?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это перспективней чем смотреть в завтрашний день на своих замов которые лежат))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кличко с фирташем хотят выгнать ахиета из киевэнерго.
Только не гоняйте опять пере подписывать договора на обслуживание весь Киев. Ваши очереди в печенках уже сидят. И хаос тоже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Под конец концессии Ахметка от Киевэнерго только название оставит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ублюдок барыги получил новые указы от фирташающенко?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевэнерго" было сдано в концессию. Концессия заканчивается на Новый год", - Кличко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти