 Отношения между США и Россией могут стать еще хуже, - Тиллерсон

Об этом он заявил во время брифинга во вторник в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Отношения с Россией находятся в глубоком стрессе. Из опыта моего первого визита в Москву и встречи в Кремле с президентом Путиным, наши отношения находятся на исторически низком уровне после завершения Холодной войны и могут еще более ухудшиться", - подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов.
По словам Тиллерсона, в контексте событий последней недели "вопрос заключается в том, могут ли отношения стать еще хуже, или же мы сумеем сохранить определенный уровень стабильности в этих отношениях".
Напоминаем, на прошлой неделе Конгресс США утвердил законопроект с новыми санкциями против России и отправил его на подпись Трампу. Россия в ответ заявила об ограничении доступа на нескольких своих дипломатических объектов в России и выставило требование сократить персонал дипломатических представительств США в РФ на 755 человек.
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Верной дорогой идете, товарищи! :D
Текст плаката, выпущенного (осень, 1961) к XXII съезду КПСС (художник Н. Терещенко). На плакате изображен В. И. Ленин, указывающий вытянутой вперед рукой направление - «верную дорогу».
Возможно, текст к плакату взят из отчета ВЦИК и СНК IX съезду Советов, с которым выступил В. И. Ленин (23 декабря 1921 г.): «А дорога наша - верная. [...] По этой верной дороге мы начали идти».
Цитируется шутливо-иронически.
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смерть русским мразям !!!!
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проваливай на срамблеир к педрилле гундяеву, кацап
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То, что его лишили гражданства, совершенно устраняя политического оппонента, охотно верю. Я слышала аргументацию Венедиктова и я с ней совершенно согласна. Мне его, честно говоря, ужасно жалко (Саакашвили). Он талантливый мужик. Но честно говоря, когда я увидела, как они с Аваковым плескали друг в друга водой на заседании Правительства, я тогда подумала, что я бы, вот, на месте Порошенко уволила бы и того, и другого, потому что это, конечно, истерика. Он склонен к такой истерики.
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блаженные...
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http://saabgroup.com/Media/news-press/news/2017-06/saab-receives-order-for-nlaw/
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в США самое большое количество оружия на душу населения среди всех развитых стран мира. Согласно неофициальной статистике, в США количество оружия и вовсе больше, чем людей в стране. NoNews решил выяснить, как с этим делом обстоят дела в Европе (основываясь на данных газеты The Washington Post).
Как ни странно, больше всех владельцев оружия находится в стране, которая ни разу в своей современной истории не воевала - в Швейцарии. Так, в стране банков и шоколада приходится 0,46 орудий на одного человека. Фактически это означает, что в Швейцарии у каждого второго есть оружие.
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Cтавайте !
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испорченными товарами возле супермаркета. 28.07.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=i_emAls6qrc
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- Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
- Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым - получают за это по ебалу.
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