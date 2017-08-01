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 Отношения между США и Россией могут стать еще хуже, - Тиллерсон

тиллерсон

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон считает, что отношения между США и Россией могут ухудшиться еще больше.

Об этом он заявил во время брифинга во вторник в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отношения с Россией находятся в глубоком стрессе. Из опыта моего первого визита в Москву и встречи в Кремле с президентом Путиным, наши отношения находятся на исторически низком уровне после завершения Холодной войны и могут еще более ухудшиться", - подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ, но сделает это на текущей неделе, - спикер Белого дома Сандерс

По словам Тиллерсона, в контексте событий последней недели "вопрос заключается в том, могут ли отношения стать еще хуже, или же мы сумеем сохранить определенный уровень стабильности в этих отношениях".
Напоминаем, на прошлой неделе Конгресс США утвердил законопроект с новыми санкциями против России и отправил его на подпись Трампу. Россия в ответ заявила об ограничении доступа на нескольких своих дипломатических объектов в России и выставило требование сократить персонал дипломатических представительств США в РФ на 755 человек.

Читайте: В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг"




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да он никто был и останется.Примазался к славе Кахи Бендукидзе,а так полный НОЛЬ
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Верной дорогой идете, товарищи! :D
Текст плаката, выпущенного (осень, 1961) к XXII съезду КПСС (художник Н. Терещенко). На плакате изображен В. И. Ленин, указывающий вытянутой вперед рукой направление - «верную дорогу».
Возможно, текст к плакату взят из отчета ВЦИК и СНК IX съезду Советов, с которым выступил В. И. Ленин (23 декабря 1921 г.): «А дорога наша - верная. [...] По этой верной дороге мы начали идти».
Цитируется шутливо-иронически.
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Грузия после побега саакашвили отошла от ЕС? Нет, а наоборот пододвинулась ближе к ЕС. США и ЕС осуждают Грузию за преследование саакашвили? Нет... Что это значит? Это значит что саакашвили мешал Грузии двигаться в ЕС и то же самое он хочет сделать в Украине, вернее хотел, но его вовремя раскусили.
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Почему у платных троллей всегда заканчиваются аргументы в начале разговора?
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Почему платные тролли всегда в унисон с Хуйлом поют?
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шо ты мелешь? ну шо ты мелешь? при Саакашвили Грузия наиболее приблизилась к западу. весь мир об этом знает, а не ты. это он смел совок. ты знаешь как они жили при шеварнавдзе? поинтересуйся. что бы построить новую Украину надо уничтожить совок. ты мне я тебе. работа не волк ... начальство знает... и ты бы там был и ты бы воровал. все ваши лозунги и иждивенческие принципы мы уже выплюнули и начали забывать...
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Саакашвили сам управлял Грузией или там были другие более значимые для грузинского народа лидеры? Может давай откроем более значительные секреты о времени правления саакашвили в Грузии, вернее о правлении его соратников в то время когда саакашвили тыкал палки в колеса?
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да, и педрилла гундяев тебе в помочь, кацапский ублюдок
смерть русским мразям !!!!
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А Хуйло тогда не имеет никакого значения, поскольку, судя по твоей логике, он не сам управляет расеей. Приоткрой нам других народных лидеров. Или более значимые секреты о правлении Хуйла.
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Фигня и общие фразы какого то дальнобоя из штатов,хай трампу советы дает.
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Во первых саакашвили не мой.Второе с грузинами общаюсь на эту тему часто,работаю в порту грузины сплошь и рядом работают на турецких судах,так вот отзывы прямо противоположные вашим.И третье Украинцев не последние три года,а все 27 лет делают идиотами,пети,юли и тд,одни и те же на арене и никого не пускают.А там и комуняуки с комсомольцами и откровенный криминал с началом не зависимости никуда не делся до сих пор..Я саакашвили не обожествляю и не думаю что все выйдет сразу,но в этом публичном доме в виде всех презов,всех депутатов,и правительств за 27 лет которые все обещали,но просили потерпеть,а сами жирели,нужно что то менять
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Не знаю,но предполагаю,что вся шушара в виде ментов,прокуроров,судей и т.д.с семьями ,ну как у нас пожизненные кланы,отомстили.Кстати почему вы считаете что кого не поставь будут воровать,по себе судите? Я не пытаюсь вас унизить этим,у каждого свое мнение,тем и отличаемся от касабов,может вы тоже желаете процветания Украины,поэтому рогом упираться не стоит,а надо думать что делать далее.В споре истина рождается.
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С грузинами не ты один общаешься. И многие уже жалеют, что позволили хуйловской прокладке иванишвили выиграть выборы.
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Ну обещать нам все всегда обещают. Как там, кстати, трасса Одесса-Рени поживает? Отличная, надеюсь, получилась?
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твой саакашвили скоро станет полноценным нулем для украинцев - народ уже раскусил этого имбицила.
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В чем раскусил то? что может Саакашвили офшоры имеет или предал идею? в чем раскусили? методичку поменяй, раскусили они его... он твердый орешек и его раскусить еще никому не дано. может он миллиардер? и в газпроме бабло поднял? тот пидар дал 80 миллионов на помощь селу, а пришел к власти и высчитал с бюджета. нормальный тип, только к стенке.
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кто главноторгующий, порошенка или Саакашвили ?
проваливай на срамблеир к педрилле гундяеву, кацап
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Альбац Е.Теперь, что касается Саакашвили. В Одессе об этом вообще никто не говорит. Я спрашивала всех, естественно. К сожалению, Михаил Николозович в Одессе такого следа не оставил, у него не было, как мне объяснял один журналист местный, у него не было ни полномочий, ни возможностей, ни ресурсов.
То, что его лишили гражданства, совершенно устраняя политического оппонента, охотно верю. Я слышала аргументацию Венедиктова и я с ней совершенно согласна. Мне его, честно говоря, ужасно жалко (Саакашвили). Он талантливый мужик. Но честно говоря, когда я увидела, как они с Аваковым плескали друг в друга водой на заседании Правительства, я тогда подумала, что я бы, вот, на месте Порошенко уволила бы и того, и другого, потому что это, конечно, истерика. Он склонен к такой истерики.
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Грузию никто из мировых лидеров не осуждает за преследование саакашвили - Правильно? Значит на это у Грузии имеются причины.
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Пора кончать с кацапами. Хороший кацап, мертвый кацап.
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Плешивый педофил работает на Госдеп по развалу РАБссии.
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Супер ! Спасибо конгрессу ! Трампушка и Тиллерсон плачут в подушку !
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Та чого ці американці так носяться з тими кацапами? Вони їм родичі, чи хто, щоб боятися відносини зіпсувати? Ось я боюся зіпсувати відносини тільки з дорогими для мене людьми. Невже кацики для американців становлять емоційну цінність?
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одна великая страна боится другую великую страну
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а тут можно разные варианты предложить: потерять, а может огорчить? Или недооценить и получить ответку? Или переоценить?
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Похоже, что Германия может теперь заткнуться со своим северным потоком 2, а вторую ветку турецкого потока никогда не начнут строить.
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"Отношения между США и Россией могут стать еще хуже, - Тиллерсон..." Запросто могут стать хуже на 100 порядков. Только нужно помнить о тех, кто не в "теме". Не все "лебеди - сизокрылы". Нет плохих народов - изначально. Еимеются некие - ссученые.
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межторговые отношения Белоруси и РАБссии 2 раза больше чем между США и РАБссии...,отношений по факту НОЛЬ.
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Що не день то глибокий чорний стрес в москаликів))))))))))))
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да нет там никакого стресса.
блаженные...
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Тілерсон на фото такий добряк,що бороду з вусами приклеїти і буде класичним Санта Клаусом.Тк що Санта для нас чим гірші ваші відносини, тим для українців краще..
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Так он с такой лучезарной улыбкой ультиматумы в Кремль привозит , жестоко с улыбочкой засаживая хуйлу "нож" ниже спины. "Садист" , ведь. А сейчас вот заявил , что "ножи" могут быть ещё длиннее ... Просто "зверь" ....
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Ухудшение отношений с Россией не означает их улучшение с Украиной, пока что мы видим, что америкосы получают выгоду от продажи угля в 2 раза дороже, чем продает Россия, так американская помощь будет идти и дальше, Украина вернет с лихвой американкому бизнесу каждый доллар, полученный в качестве американской госпомощи.
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А как ты считал стоимость сепарского угля с кровью и бесплатными поставками ресурсов?
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я в восторге!!следуя твоей логике !!то лучше террор окупанта по дешёвке оплатить, чем за инвестиции заплатить?? (дорогие инвестиции это очень плохо!!а вот проплата окупации и террор эт самое то!!)
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Гм, а что такое "плата за инвестиции"? Американская казна инвестициями не занимается, а обеспечивает максимальные доходы своим бизнесменам, финансируя в других странах институции, обеспечивающие прибыли американцев, а не аборигенов. Специфика американской помощи такова, что она обычно обходится дороже ущерба от агрессий и диктаторских режимов. В Гаити америкосы реально правят 100 лет и все время помогают, но такой нищеты и бандитизма нет больше нигде.
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Фукин свободен пока, но потом в итоге ответить придётся...
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Что ото такое на на большую буквы "Р" ты написало? Это сколенвставания так называется в твоём мировоззрении?
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Пепе, тут кроется одна тонкость, о которой вы стыдливо умолчали. Те самые т.н. америкосы свой уголь добывают, а параша крадет его у Украины и пытается продать дешевле
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-Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина? -Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым - получают за это по ебалу.
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Швейцария заказала у шведской Saab противотанковые гранатометы NLAW: "выстрелил-забыл"+атака с верхней полусферы

http://saabgroup.com/Media/news-press/news/2017-06/saab-receives-order-for-nlaw/
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на каждого швейцарца включая младенцев приходится 7 единиц оружия.......
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не нужно врать.....
в США самое большое количество оружия на душу населения среди всех развитых стран мира. Согласно неофициальной статистике, в США количество оружия и вовсе больше, чем людей в стране. NoNews решил выяснить, как с этим делом обстоят дела в Европе (основываясь на данных газеты The Washington Post).
Как ни странно, больше всех владельцев оружия находится в стране, которая ни разу в своей современной истории не воевала - в Швейцарии. Так, в стране банков и шоколада приходится 0,46 орудий на одного человека. Фактически это означает, что в Швейцарии у каждого второго есть оружие.
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Отношения между США и Россией могут стать еще хуже, - Тиллерсон

Cтавайте !
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у Буша старшего ножки закончились..........не говоря о Рузвельта Тушонке для рюсскага быдла
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Не все так печально. Дерьма для их подъездов остается еще приличное количество
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Медалька от пуйла как то влияет на ход мыслей Тилерсона, пара снимать с тормоза санции против рашки) дальше легче будет, республиканцы всегда чмырили совок как это было при Рейгане.
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Чем больше рузнявых будут давить ...... тем чище будет Земля....
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таки будут кремлёвскую крысу в угол загонять, чтоб свои же прибили...
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чем хуже они станут, тем лучше для Украини
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В Самаре жители набросились на мусорный бак с
испорченными товарами возле супермаркета. 28.07.2017г.

https://www.youtube.com/watch?v=i_emAls6qrc
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Роза Анакойхер‏ @Anakoyher

- Изя, а что это за знаменитые двухходовки Путина?
- Это когда первым ходом делают какую-нибудь пакость, а вторым - получают за это по ебалу.
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Что такое отношения? Это отношение к сношению после сношения. Настоящего сношения Омерикой параши еще пока не было
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Холодна війна, санкції, гонка озброєнь, типу будівництва авіаносця «Шторм»(які рашка не може потягнути), війна кацапстан впевненно йде по шляхом покійного сересер
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Обязанность каждого российского коммуниста- гордиться успехам Китая. обязанность каждого украинского патриота- гордиться успехами США.
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И то правда, какой дурак будет радоваться успехам союзника и гаранта безопасности, надо радоваться за интервента и убийцу.
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ТАК должен выглядеть русский мир везде, куда бы он не сунулся…

Отношения между США и Россией могут стать еще хуже, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 5945
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Казламордые, как так?!... в четыре смены капытами по клаве стучале, выборы хакали, выбрале себе тсаря, а оне кидают вас взад, басурмане проклятущщие! Доколе, спрашую?! А ну, теперь ещё маленько поднапрячтесь, чтоб трампушка хоть санкции-то подписал - а то чо: полгода как Абама уволился, а вакансия всеросеянского "чмо" всё ещё слабона нипаряяядок!...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтношения между США и Россией могут стать еще хуже, - Тиллерсон
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