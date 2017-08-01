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 Общество
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Все про:задолженность (171) субсидия (326) финансирование (1255) Розенко (503)

 14 млрд грн на субсидии позволят всем областям вовремя подготовиться к отопительному сезону, - Розенко

розенко

14 млрд грн, выделенные на субсидии в этом году, позволят всем областям вовремя подготовиться к отопительному сезону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "112 Украина".

"Что касается субсидий: по нашим расчетам, сумма 14 млрд грн позволит спокойно закрыть в том числе как долги предыдущего года, так и сумму долгов, о которой мы все время говорим. Она накапливалась за два последних года. Таким образом, эта цифра спокойно позволяет всем областям вовремя подготовиться и без долгов войти в новый отопительный сезон", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монетизация субсидий позволит украинцам получать на руки до 135 грн и до 700 грн за сэкономленные электроэнергию и газ соответственно, - Минсоцполитики

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в госбюджет-2017. "Те, кто экономят электроэнергию, те, кто экономят тепло, будут иметь возможность живыми деньгами получить средства, которые они могут потратить на оплату коммунальных услуг или на энергоэффективность. И эта инициатива получила поддержку в правительстве", - сказал он.
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Да схема с субсидиями приносит барыгам миллиарды а народ загоняет в стойло ....
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Она накапливалась за два последних года. Таким образом, эта цифра спокойно позволяет всем областям вовремя подготовиться и без долгов войти в новый отопительный сезон", - сказал он.
Источник: https://censor.net.ua/n450015
Бред какой то.
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14 млрд грн на субсидии позволят всем областям вовремя подготовиться к отопительному сезону, - 14 млрд грн на субсидии позволят всем областям не экономить энергоресурсы и содержать армию ненужных чиновников
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Немного подправил название статьи.
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та замерзли мы давно еще в 1982 году,перед запуском газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.Замерзаем нах...
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С марта месяца нет никаких субсидий,жирдяй щеколадный.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество14 млрд грн на субсидии позволят всем областям вовремя подготовиться к отопительному сезону, - Розенко
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