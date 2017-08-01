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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2924) Цигикал (1)

 Восточная граница, коррупция, преступность: новый глава Госпогранслужбы Цигикал определил первоочередные задачи

цигикал

Новый глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал приступил к исполнению обязанностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей на должности главы Государственной пограничной службы Украины. Впереди у нас с вами много работы", - пишет он.

"В первую очередь, с учетом частичного изменения тактики российско-террористических войск на востоке нашей страны нужно проверить готовность пограничных подразделений к действиям и уточнить текущие задачи", - заявил чиновник.

"Отдельного внимания требует противодействие коррупционным проявлениям, которые категорически неприемлемыми в правоохранительной структуре страны, подвергающейся гибридной агрессии со стороны России", - подчеркнул он.

"На других участках границы планирую сосредоточиться на повышении эффективности противодействия организованным преступным группировкам. Для этого мы должны нарастить плотность системы охраны границы за счет рационального использования сил и средств и уровня взаимодействия с правоохранительными органами и нашими коллегами из стран-соседей", - добавил Цигикал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый глава погранслужбы Цигикал купил BMW втрое дороже своей годовой зарплаты, - bihus.info. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, 25 июля глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке. Новым руководителем ведомства был назначен Петр Цигикал.

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Да,коррупция для таможенника это задача первостепенная ...
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и уточнить текущие задачи", - заявил чиновник.

Типо кто взятки должен приносить. Тут ещё разбираться и разбираться.....
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Вспомнил как Кучма на волне борьбы с коррупцией избирался в президенты. Все столбы были заклеены "Переможемо коррупцiю". Но в итоге он стал её крестным отцом.
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и так всегда. не то поколение у власти. это испорченное поколение и оно неспособно на прорыв.
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Если коррупцию нельзя победить - ее надо возглавить
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Ну и конечно вилла в Майами. Сначала первоочередной задачей считалось 50 квартир в Киеве но подумали решили что сначала вилла.
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Отдельного внимания требует противодействие коррупционным проявлениям, которые категорически неприемлемыми в правоохранительной структуре страны, подвергающейся гибридной агрессии со стороны России", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net.ua/n450014
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Корупція праівоохоронній системі на даний час навіть дуже приємліма. Ви ж бл...ь, з корупцією боретесь по принципу: «зачєм побєждать, єслі можно возглавіть»
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВосточная граница, коррупция, преступность: новый глава Госпогранслужбы Цигикал определил первоочередные задачи
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