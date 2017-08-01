 Восточная граница, коррупция, преступность: новый глава Госпогранслужбы Цигикал определил первоочередные задачи

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей на должности главы Государственной пограничной службы Украины. Впереди у нас с вами много работы", - пишет он.
"В первую очередь, с учетом частичного изменения тактики российско-террористических войск на востоке нашей страны нужно проверить готовность пограничных подразделений к действиям и уточнить текущие задачи", - заявил чиновник.
"Отдельного внимания требует противодействие коррупционным проявлениям, которые категорически неприемлемыми в правоохранительной структуре страны, подвергающейся гибридной агрессии со стороны России", - подчеркнул он.
"На других участках границы планирую сосредоточиться на повышении эффективности противодействия организованным преступным группировкам. Для этого мы должны нарастить плотность системы охраны границы за счет рационального использования сил и средств и уровня взаимодействия с правоохранительными органами и нашими коллегами из стран-соседей", - добавил Цигикал.
Напомним, 25 июля глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке. Новым руководителем ведомства был назначен Петр Цигикал.
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Типо кто взятки должен приносить. Тут ещё разбираться и разбираться.....
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Корупція праівоохоронній системі на даний час навіть дуже приємліма. Ви ж бл...ь, з корупцією боретесь по принципу: «зачєм побєждать, єслі можно возглавіть»
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