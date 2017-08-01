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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (408) судебная реформа (590) Козьяков (28) ВККСУ (13)

 Президент и парламент больше не влияют на назначения в судебной системе, - глава ВККС Козьяков

вккс

Согласно последним изменениям в законодательстве Украины Президент и парламент больше не влияют на назначение в судебной системе.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с изменениями в Конституцию в части, касающейся правосудия Президент и парламент больше не влияют на карьерные и кадровые движения внутри судебной системы, а следовательно, Президент не может влиять так, как он влиял раньше", - отметил Козьяков.

Также глава ВККС поделился своим мнением о закончившемся недавно отборе кандидатов на должности судей в Верхорном Суде Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественный совет доброчестности просит Порошенко о встрече по обновленному Верховному Суду: "Президент назвал этот конкурс образцовым, но это не так"

"Я считаю, что конкурс не образцовый, и как раз в соответствии с законом может быть до 200 судей в Верховном суде, мы объявили конкурс на 120, понимая, что у нас он впервые проводится и вообще именно в таких масштабах впервые в мире, а потому могут быть нюансы, ошибки и в процедурах, а также в решениях. Поэтому мы не говорим, что конкурс образцовый или список примерный. или образцовый список, нет, мы сможем это сказать, когда мы увидим хотя бы первую тысячу решений нового Верховного суда", - добавил он.

Также читайте: Мы проголосовали за главу Верховного суда Романюка, поддержавшего диктаторские законы, потому что он - не коррупционер, - член ВККСУ Щотка

Напомним, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.
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Ну для такого тупаря,как ты толковый словарь будет бесполезен , :D так шо соя,придётся тебе ,просто верить мне на слово ...
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я в Бога не верю, а какому-то задроту верить придётся? ))))
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Считаешь Бога задротом чудненько,попадёшь на тот свет,так там и заявишь без тени сомнения...
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ну, в принципе, все, кто способен понимать прочитанное.

а ты знаешь способ президенту и парламенту снять судью?
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если я его не знаю,это не значит, что его нет или не может быть в принципе(и не обязательно"законный" способ)
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а зачем же ті пишешь о том, чего не знаешь?
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с другой стороны, ты тоже не знаешь, что не невозможно непрямое влияние, это опровергнуть вряд ли удастся...
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непрямое влияние тебе лично доступно в такой же степени, как и президенту.

похищаешь внучку судьи - вот тебе и влияние.

Речь о том, что правовіх методов влияния нет.
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ну у него все ж возможностей поболее)и не надо даже дочку похищать, а просто собрать компромат с помощью подконтрольного сбу, и вуаля)
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так и у тебя есть возможность собрать компромат
даже без помощи сбу.

это, кстати, исключает утечку информации.
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кстати, судье пох, на какое влияние вестись - на компромат сбу, на выкраденную внучку или на спаленный дом...
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только если наезд будет не от государственной структуры, то с ним можно бороться, а если наезд от сбу, то вряд ли
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странное представление о реалиях...

а с сбу нельзя бороться?
схерали?
там работают обыкновенные клерки и бороться с ними намного проще, чем с дуболомами из полиции
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и кто с ними будет бороться, если там ниточки к руководству ведут?в теории генпрокуратура, но там известно, что за деятель сидит, на назначение которого президент ну никак не повлиял)
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каждый из долгой цепочки от президента до судьи в любой момент может сдать всю цепочку.

чем длиннее цепочка, тем больше риск.
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так кто посадит то сбушную цепочку, если там на самый верх идет?генпрокурор?)не смешите
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ты неально не вдупляешь, что в длинной цепочке между каким-то сраным судьёй президент должен сразу повлиять на генпрокурора, тот на своего зама, тот на прокурора области, тот на прокурора района, тот на начальника райотдела полиции, тот на начальника отдела ОБНОН, тот на опера, тот на наркомана
и только наркоман реально влияет на судью?
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причем тут наркоман вообще?А то что президент влияет прямо или опосредованно(через того же генпрокурора или главы сбу) то тут и к гадалке не ходи
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ну ладно, если ты себе так представляешь государственное устройство, то оставайся при своём мнении.

Кстати, по такой же схеме Обама лифты в Рашке обссыкал...
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абы что ляпнуть...и если президент выбирает чиновников часто личной преданности, вот и думай, зачем он это делает...назначили бы какой конкурс при участии основных политических сил и выбрали незаангажированного профессионала...а не того, кто к прокуратуре не зуб ногой
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Вот смотри,
цепочка между президентом и исполнителем влияния на судью - это несколько десятков человек,
а цепочка между опером ОБНОН и судьёй - это один наркоман.

Так кому проще повлиять на судью?
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вопрос, какая "крыша" у опера, а какая у сбу, и величина цепочки тут не играет значения, все расследования, если нитки наверх идут спустят на тормозах
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ипать ты туповатый !!!

Да не надо наркоману никакой крыши!!!

А каждое звено цепочки в любой момент может слить информацию.
по миллиону причин.
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З,Ы янык тоже вроде говорил, что на судей не влиял)
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Я верю Президент у нас ні на що не впливає - така собі англійська королева.
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І на Рошен, і на дружину, і на сина. І навіть на себе теж.
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Президент не влияет? Верю!
В Украине одна из лучших Конституций? Тоже верю!
Украина одна из самых коррумпированных стран в мире? А вот тут сомневаюсь.
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Теперь их выбирает Высшая квалификационная комиссия коррумпированных судей.
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Закон джунглей? У кого есть сноровка, винтовка и оптический прицел тот и снял?
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"...больше не влияют - глава вккс козьяков. правда, петр алексеевич?"
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Дик уалцмен якби й не може впливати на ЦВК, але має свого Охендовського. Має кишенькового Хєпґокуґоґа, імітатора анти- чогось там в якомусь НАБУ, базарноно борцуна на чолі Кабміну, лєрку-валютчіцу. А, і ще прИзИдент не може позбавити громадянства.
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Набрали судей которые замазаны и расказывают что теперь на них никто не влияет! А с какого? что теперь после избрания судья сможет объяснить откуда у него вилла в испании!!
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Просветите! Это что, 5 анал теперь конкурент Жванецкому?
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5 анал готує країну до другого терміну водинтур
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А вы друзья, как не садитесь... Теперь президенту нести не надо? Судебная система сама определяет кому и сколько?
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Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, передает Цензор.НЕТ

Президент и парламент больше не влияют на назначения в судебной системе, - глава ВККС Козьяков - Цензор.НЕТ 2533
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"ошибки и в процедурах, а также в решениях"
це не помилки, а виконання наказів головноторгуючого оффшорника!

інакше як пояснити наступні моменти:
Вместе с тем, еще один член Совета доброчестности Роман Маселко подчеркнул, что конкурс на должности в новом Верховном суде прошли 30 недоброчестных судей.
"Мы считаем, что все 30 (кандидатов. - Ред.) не должны попасть в новый Верховный суд", - заявил Маселко и озвучил самый кричащие, по его мнению, случаи допуска недоброчестных кандидатов, а именно: судьи выносившие политически мотивированные решения - судья Слинько, Наставный, вынесшие решения по делу Юрия Луценко; судьи проигнорировавшие выводы Европейского суда относительно нарушений прав человека - судья Инна Бердник, причастная к вынесению решению, которое потом привело к решению Европейского суда по делу "Бочан против Украины-2", где указывается о том, что решение Верховного Суда было безосновательным.
Также, по словам Маселко, это касается и имущественных критериев, когда есть факты недекларирования или не соответствия образа жизни задекларированным доходам.
"В частности, судья Ступак, незадекларировавшая право пользования дорогим домом, который зарегистрирован на свекровь, а свекровь не может подтвердить источники происхождения средств на покупку этого дома. Дом она (судья. - Ред.) указывает по явно заниженной стоимости. Он стоит примерно 5-6 млн грн, а они указывают, что якобы купили его за полтора. Сама судья ездит на BMW X5, который стоит, по сути, как ее дом, но при этом она получает служебную квартиру, и выясняется, что она не писала никакое заявление, чтобы получить эту квартиру. Также судья Червинская, сын которой в 20 лет купил дом на 400 кв. м. под Бучей, а когда его спрашивают, откуда такие доходы, говорит, что с 15 лет работает, но подтверждений не дает", - привел примеры Маселко.
Кроме того, по словам Маселко, критерии доброчестности также касаются и своевольных решений относительно мирных собраний, а именно, по его данным, госпожа Сапрыкина вынесла неграмотное решение, которым запретила протесты активистов против застройки Гостинного двора в центре Киева, а также судья Золотников, который во время Евромайдана поддержал на уровне апелляции решение об ограничении мирных собраний в Одессе, и неуказавший этот факт, в своей декларации доброчестности.

Также, по словам еще одного представителя Совета доброчестности Виталия Тытыча, не понятно почему негативные выводы Совета доброчестности относительно 25% кандидатов не были учтены.
01.08.17 12:38

Общественный совет
доброчестности просит Порошенко о встрече по обновленному Верховному Суду:
"Президент назвал этот конкурс образцовым, но это не так"

https://censor.net.ua/news/449917/obschestvennyyi_sovet_dobrochestnosti_prosit_poroshenko_o_vstreche_po_obnovlennomu_verhovnomu_sudu_prezident
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Все система закуклилась. Теперь остается только уничтожение.
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Ці ненажерливі щуроістоти не тільки мародерствують і очолюють корупцію, вони ще й намагаються зробити з нас ідіотів, адже вони хочуть щоб ми їм за це ЩЕ Й ДЯКУВАЛИ!!! Більшого цинізму і лицемірства важко собі уявити.
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Отличная новость! Создана новая страна - судей-коррупционеров. Сами себя назначают, сами увольняют, сами себя судят и сами себя награждают.
Запасаемся поп-корном, ждем когда они создадут себе отдельную полицию и отдельные вооруженные силы, чтобы стояли на страже коррупции!

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не звизди, Козляков
у барыги теперь есть проверенный метод- лишение гражданства несогласных с ним
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент и парламент больше не влияют на назначения в судебной системе, - глава ВККС Козьяков
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