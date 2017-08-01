 Президент и парламент больше не влияют на назначения в судебной системе, - глава ВККС Козьяков

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, передает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с изменениями в Конституцию в части, касающейся правосудия Президент и парламент больше не влияют на карьерные и кадровые движения внутри судебной системы, а следовательно, Президент не может влиять так, как он влиял раньше", - отметил Козьяков.
Также глава ВККС поделился своим мнением о закончившемся недавно отборе кандидатов на должности судей в Верхорном Суде Украины.
"Я считаю, что конкурс не образцовый, и как раз в соответствии с законом может быть до 200 судей в Верховном суде, мы объявили конкурс на 120, понимая, что у нас он впервые проводится и вообще именно в таких масштабах впервые в мире, а потому могут быть нюансы, ошибки и в процедурах, а также в решениях. Поэтому мы не говорим, что конкурс образцовый или список примерный. или образцовый список, нет, мы сможем это сказать, когда мы увидим хотя бы первую тысячу решений нового Верховного суда", - добавил он.
Напомним, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.
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Верховный Суд будет без квот, - Алексей Филатов(10)
Несоответствие кандидатов в новый Верховный Суд критериям добропорядочности касается имущественных вопросов, - Козьяков(14)
Председатель ВККС Козьяков неправильно трактует вывод Консультативного совета европейских судей, - Центр противодействия коррупции(0)
Работы кандидатов в Верховный Суд будут предоставлены только по запросу их авторам во избежание спекуляций во время конкурса, - глава ВККС Козьяков(10)
Вокруг результатов конкурса на должности в Верховный Суд разгорелась дискуссия: активисты заявляют о вмешательстве. Инфографика(19)
Высшая квалифкомиссия объявит результаты конкурса на должности судей нового Верховного Суда между 15 и 20 мая, - Козьяков(5)
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купи толковый словарь
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а ты знаешь способ президенту и парламенту снять судью?
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похищаешь внучку судьи - вот тебе и влияние.
Речь о том, что правовіх методов влияния нет.
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даже без помощи сбу.
это, кстати, исключает утечку информации.
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а с сбу нельзя бороться?
схерали?
там работают обыкновенные клерки и бороться с ними намного проще, чем с дуболомами из полиции
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чем длиннее цепочка, тем больше риск.
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и только наркоман реально влияет на судью?
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Кстати, по такой же схеме Обама лифты в Рашке обссыкал...
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цепочка между президентом и исполнителем влияния на судью - это несколько десятков человек,
а цепочка между опером ОБНОН и судьёй - это один наркоман.
Так кому проще повлиять на судью?
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Да не надо наркоману никакой крыши!!!
А каждое звено цепочки в любой момент может слить информацию.
по миллиону причин.
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В Украине одна из лучших Конституций? Тоже верю!
Украина одна из самых коррумпированных стран в мире? А вот тут сомневаюсь.
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Быть или не быть? ... У. Шекспир.
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це не помилки, а виконання наказів головноторгуючого оффшорника!
інакше як пояснити наступні моменти:
Вместе с тем, еще один член Совета доброчестности Роман Маселко подчеркнул, что конкурс на должности в новом Верховном суде прошли 30 недоброчестных судей.
"Мы считаем, что все 30 (кандидатов. - Ред.) не должны попасть в новый Верховный суд", - заявил Маселко и озвучил самый кричащие, по его мнению, случаи допуска недоброчестных кандидатов, а именно: судьи выносившие политически мотивированные решения - судья Слинько, Наставный, вынесшие решения по делу Юрия Луценко; судьи проигнорировавшие выводы Европейского суда относительно нарушений прав человека - судья Инна Бердник, причастная к вынесению решению, которое потом привело к решению Европейского суда по делу "Бочан против Украины-2", где указывается о том, что решение Верховного Суда было безосновательным.
Также, по словам Маселко, это касается и имущественных критериев, когда есть факты недекларирования или не соответствия образа жизни задекларированным доходам.
"В частности, судья Ступак, незадекларировавшая право пользования дорогим домом, который зарегистрирован на свекровь, а свекровь не может подтвердить источники происхождения средств на покупку этого дома. Дом она (судья. - Ред.) указывает по явно заниженной стоимости. Он стоит примерно 5-6 млн грн, а они указывают, что якобы купили его за полтора. Сама судья ездит на BMW X5, который стоит, по сути, как ее дом, но при этом она получает служебную квартиру, и выясняется, что она не писала никакое заявление, чтобы получить эту квартиру. Также судья Червинская, сын которой в 20 лет купил дом на 400 кв. м. под Бучей, а когда его спрашивают, откуда такие доходы, говорит, что с 15 лет работает, но подтверждений не дает", - привел примеры Маселко.
Кроме того, по словам Маселко, критерии доброчестности также касаются и своевольных решений относительно мирных собраний, а именно, по его данным, госпожа Сапрыкина вынесла неграмотное решение, которым запретила протесты активистов против застройки Гостинного двора в центре Киева, а также судья Золотников, который во время Евромайдана поддержал на уровне апелляции решение об ограничении мирных собраний в Одессе, и неуказавший этот факт, в своей декларации доброчестности.
Также, по словам еще одного представителя Совета доброчестности Виталия Тытыча, не понятно почему негативные выводы Совета доброчестности относительно 25% кандидатов не были учтены.
01.08.17 12:38
Общественный совет
доброчестности просит Порошенко о встрече по обновленному Верховному Суду:
"Президент назвал этот конкурс образцовым, но это не так"
https://censor.net.ua/news/449917/obschestvennyyi_sovet_dobrochestnosti_prosit_poroshenko_o_vstreche_po_obnovlennomu_verhovnomu_sudu_prezident
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Запасаемся поп-корном, ждем когда они создадут себе отдельную полицию и отдельные вооруженные силы, чтобы стояли на страже коррупции!
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у барыги теперь есть проверенный метод- лишение гражданства несогласных с ним
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