 Никакого конфликта между армянской и еврейской общинами Днепра нет. Это все выдумки российских пропагандистов, - раненный в перестрелке Саакян

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейбуке.
Саакян отметил: "Я пишу этот пост, потому что уже накипело, хочу что бы все услышали меня. Провокаторы и боты всех мастей, дружно подхватили раскручиваемый сайтами Вести. ру и Лента. ру провокационный фейк о конфликте армянской и еврейской общины, о участии в этом синагоги, о еврейском ОПГ, о еврейских погромах, о "раввине" Шоломе Нахшоне, которому хватило ума (вернее его отсутствия), в целях своей защиты заявить, что он боится за свою семью!
Ответственно заявляю, что никакого конфликта между общинами нет и предпосылок для него тоже нет, никто не планирует никаких действий в этом направлении, слухи об этом бреде тиражируются вражескими СМИ и российскими специалистами информационной войны, в целях нагнетания напряжённости в прифронтовом городе и сеяния розни между гражданами Украины.
Для провокаторов и прислушивающихся к ним идиотов, хочу напомнить, что:
Лёша Вагнер, которого я считал братом, погиб давая мне возможность добраться до оружия и открыть ответный огонь!
Первым погибшим за Украину в нашем батальоне был Олег Эйсмант, память о котором для меня священна!
Одним из первых в больнице меня посетил мой близкий друг, Юра Ройзин, с вопросом, Как я могу тебе помочь?
Неужели я после этого могу разжигать антисемитизм?
Версия о том, что я могу призывать мстить семьям, настолько идиотична и оскорбительна для меня, что я даже не собираюсь унижать себя её опровержением! Хочу напомнить всем, я солдат!
Когда мы освободили Красногоровку, бойцы нашего батальона, в том числе и я, за свои деньги, кормили и поили семьи всех горожан, не спрашивая о их идеологии, пока не пришла помощь с центра!
Я не сомневаюсь, что в этот пост набегут ольгинские боты и начнут провокации, и призываю: Люди, будьте бдительны!"
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
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только друг друга епоште
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