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 Никакого конфликта между армянской и еврейской общинами Днепра нет. Это все выдумки российских пропагандистов, - раненный в перестрелке Саакян

саакян

Раненный в перестрелке в Днепре бывший участник АТО Эдмон Саакян заявил, что никакого конфликта между еврейской и армянской общинами Днепра нет. Это все выдумки российских пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейбуке.

Саакян отметил: "Я пишу этот пост, потому что уже накипело, хочу что бы все услышали меня. Провокаторы и боты всех мастей, дружно подхватили раскручиваемый сайтами Вести. ру и Лента. ру провокационный фейк о конфликте армянской и еврейской общины, о участии в этом синагоги, о еврейском ОПГ, о еврейских погромах, о "раввине" Шоломе Нахшоне, которому хватило ума (вернее его отсутствия), в целях своей защиты заявить, что он боится за свою семью!

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Ответственно заявляю, что никакого конфликта между общинами нет и предпосылок для него тоже нет, никто не планирует никаких действий в этом направлении, слухи об этом бреде тиражируются вражескими СМИ и российскими специалистами информационной войны, в целях нагнетания напряжённости в прифронтовом городе и сеяния розни между гражданами Украины.

Для провокаторов и прислушивающихся к ним идиотов, хочу напомнить, что:
Лёша Вагнер, которого я считал братом, погиб давая мне возможность добраться до оружия и открыть ответный огонь!
Первым погибшим за Украину в нашем батальоне был Олег Эйсмант, память о котором для меня священна!

Одним из первых в больнице меня посетил мой близкий друг, Юра Ройзин, с вопросом, Как я могу тебе помочь?

Неужели я после этого могу разжигать антисемитизм?

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Версия о том, что я могу призывать мстить семьям, настолько идиотична и оскорбительна для меня, что я даже не собираюсь унижать себя её опровержением! Хочу напомнить всем, я солдат!

Когда мы освободили Красногоровку, бойцы нашего батальона, в том числе и я, за свои деньги, кормили и поили семьи всех горожан, не спрашивая о их идеологии, пока не пришла помощь с центра!

Я не сомневаюсь, что в этот пост набегут ольгинские боты и начнут провокации, и призываю: Люди, будьте бдительны!"

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Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.



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да троллил он тупую вату, он сам признался)ну а вата настолько уверена, что "каратели" расчленовывают и продают на органы "ополченцев",что сразу поверила
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Про конфликт между общинами никогда не было слышно, а вот суть их бизнесовых терок (был ли долг) до сих пор неизвестна.
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Я лично это вполне допускаю, только с маленькой букофки
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Аналитик, честное слово - дали высказаться члену бандитской группировке (атошник не атошник пофиг)... Должны поэтому поводу высказаться авторитетные люди с еврейской и армянской общин... И украинцам слово тоже не помешает дать..., как никак убили двоих из них во время праздника меж-национального единения...
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Он действительно заинтересованное лицо, а нужно мнение незаангажированных людей.
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Имбецил, по твоему Вагнер это украинская фамилия?
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Светлана Саакян - ну пускай один еврей и один украинец (в этой криминальной разборке уже черт ногу сломит)..., а что это меняет не уважаемая Саакян? В следующий раз ваши финансовые дела решайте за городом, а то не дай бог приличные люди могут пострадать...
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Украина, не должна жить - "прибамбасами" об украинцах, русских, евреях, монголах, чучхе и почитателями Ктулху. Жить своей правдой. Тогда и наступит правда - всеобщая, а не порционная.
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Ну конечно нет конфликта. И коррупции нет. И вывезенного из больницы "нефигуранта" нет. И трупов посреди города нет. И полиции нет. И судов нет - там где такие вопросы решаться должны, а не с бандюками на "стрелках". И прокуратуры нет. И СБУ нет. И Президента нет.
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То что он участвовал в АТО не дает ему право заниматся бандитизмом. Его бандитские разборки в центре города наносят огромный вред Украине.
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Никакого конфликта, говоришь, нет? Люди случайно погибли, не так ли? Уже не трус ли этот Саакян?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНикакого конфликта между армянской и еврейской общинами Днепра нет. Это все выдумки российских пропагандистов, - раненный в перестрелке Саакян
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