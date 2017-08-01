 "Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала", - замминистра инфраструктуры Лавренюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
"Эту проблему мы сейчас решаем совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны. Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по ходу судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - сказал он.
Мост через Керченский пролив начали строить в апреле 2015 года. Он соединит оккупированный Крым с Россией автомобильной и железной дорогами. По предварительным оценкам, общая стоимость проекта составит около 228 миллиардов рублей. Правительство РФ отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год - с декабря 2018 на декабрь 2019 года. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.
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Мост который пытается строить русня если будет признан как мешающий судоходству то может быть дистанционно уничтожен, вместе с русней на вполне законных основаниях.
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КЕРЧЕНСКАЯ ПЕРЕПРАВА!
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З ватного криму у вкрай маргігальну кацапську кубань. До кізЯків
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