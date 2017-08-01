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 Политика Украины
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Все про:иск (396) Россия (71657) убытки (164) Керченский мост (47)

 "Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала", - замминистра инфраструктуры Лавренюк

керченский пролив

Украина готовит иски в международные инстанции в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Эту проблему мы сейчас решаем совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны. Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по ходу судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты объясняют высокие цены в Крыму отсутствием Керченского моста и слабой конкуренцией

Мост через Керченский пролив начали строить в апреле 2015 года. Он соединит оккупированный Крым с Россией автомобильной и железной дорогами. По предварительным оценкам, общая стоимость проекта составит около 228 миллиардов рублей. Правительство РФ отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год - с декабря 2018 на декабрь 2019 года. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.

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Чем ближе к выборам,тем больше будем слышать соевых сказок о исках к росии ....
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Хоть с какой-то пользой компьютер свой используй!
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шо за сказки? ведь моста нет,крыма нет-есть только перемоги, и весьмирснами
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Дать тебе ноутом по башке ? Ну это польза сомнительная :D разве,что удовольствие ...
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ну а что ты хотел?надо ж видимость работы создавать
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Это серьезно.
Мост который пытается строить русня если будет признан как мешающий судоходству то может быть дистанционно уничтожен, вместе с русней на вполне законных основаниях.
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Ну если бы тот мост был на Амударье ,то может быть....
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Ша малятка! Хай той місточок добудують, буде кудою з українського Криму в україньку Кубань їздити
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З ватного криму у вкрай маргігальну кацапську кубань. До кізЯків.
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Цей міст недовго простоїть і сам впаде. Його ж рукодупі роблять, та ще в поганому місці.
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І все-таки на мою думку, для успішного вирішення даного питання необхідно залучити новостворені ССО. В разі успішної їхньої роботи шуму у світі піднято не буде, як свого часу не викликало резонансу знищення італійськими бойовими плавцями "Новоросійська", віджатого совєтами в Італії за результатами Другої світової.
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не нужно никакой ссо. Достаточно точки у чтобы прекратились навсегда конвульсии мордвы на крысме.
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По не достроенному мосту придет писец на всю вяликую срусь.
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Иск дело нескорое, а диверсия по подрьіву зимой не помешает.
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сам али-сосун пройдет по тонкой наледи и обосцыт жовтой патриотичной струей ненавистные блакитные опоры моста. и все буде украина
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Хороший шторм, и от этого моста ничего не останется, пожелаем им хорошего шторма.
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Штормов с 2015 года не было?
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Шторм там не поможет, негде волне разогнаться, мелкая она там. Нужен хороший мороз, несколько дней, до 20 градусов. А потом- норд-ост до 20-22 м\с. Дня на 3-4 вот тогда там заторосит! Непременно заторосит. А сотни тысяч тонн льда- страшная сила...
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Результат - даже хлипкий временный мост не пострадал.

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Это всё разговор "в пользу бедных" - генерал мороз разрушит мост. Смешно. На сибирских реках морозы те ещё и ледоходы идут с юга на север, образуя чумовые торосы, но мосты как-то стоят. Не уверен, что какой-то ледоход сможет разрушить вот эту опору.
"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала", - замминистра инфраструктуры Лавренюк - Цензор.НЕТ 7310
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Красивая штуковина. Тока ты меня не понял. Сибирские реки- это не аргумент. Море- это совсем иное. А Азовское море- более оное иных морей. Я за слова- отвечаю. Мне, кстати, эти фотки не нужны, я принимал участие в сооружении этого моста, аж два месяца, волею судьбы и контракта. Так вот, когда к нам прибыл, в 1987-м годе Герой Социалистического Труда, ледокольщик-капитан знатный... На помощь, из Мурманска. Так вот он сбежал через три недели, когда чуть не угробил сразу два судна: болгарский балкер и сам ледокол. Молва морская донесла его слова, перед посадкой в поезд: "Ну вас нах.й, с вашими южными морями!!!"(с) Он- реально опозорился!
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Нормально там платят (я имею ввиду мост, не ледоколы) или обычное ватное разводилово?
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Я не в курсе как платят строителям. Мне- платили поляки. Очень даже нормально. А подходившие ко мне российские сухогрузы... Там так: у старпома: 110 тыс рублей. У меня было 6800-6900 долларов. Зависело от количества перегружаемого гравия.
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Гравий подвозили из Темрюка. Я был в роли матки-перегружателя. С судов типа река-море- на шаланды, которые его высыпали по назначению. На трубопроводы Газпрома и опалубку моста.
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Зима этого года- ничто. Нужна зима а-ля 1987-й год, январь. Когда ледоколы наши друг-дружку спасали, лед окалывая. Я тогда в Азовском море такого(!) насмотрелся!!! Так что- ровно 20 лет прошло, а не забыть...
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именно. Нужен просто хороший мороз, а потом будет видно, что там останется. Думаю, кацапы еще своруют бабла на строительстве, и фиг эта "нитка" простоит там долго.
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OldCat
З ватного криму у вкрай маргігальну кацапську кубань. До кізЯків
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Мост достроят, он разрушится и проблема перекрытия пролива решится сама собой.
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тихо. мордва должна до последнего быть в неведении. пущай строят ... пока.
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Мост не достроят. Открытие запланировано на декабрь 2018-го. До этого времени паРашка распадётся на кучу враждующих княжеств.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала", - замминистра инфраструктуры Лавренюк
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