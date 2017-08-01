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Все про:Грузия (3441) Россия (71654) США (13121) Пенс (43)

 США осуждают оккупацию Россией грузинской земли, - вице-президент Пенс

пенс

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время визита в Тбилиси.

Он осудил "агрессию" и "оккупацию" грузинской территории со стороны России. "Америка стоит с Грузией", - сказал Пенс. "Сегодня Россия по-прежнему занимает пятую часть территории Грузии", - добавил он. По его словам, Соединенные Штаты Америки решительно осуждают оккупацию Россией грузинской земли.

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Кремль признал сепаратистские регионы Грузии Абхазии и Южной Осетии "независимыми странами" после того, как в 2008 году провел пятидневную войну против Тбилиси. Россия размещает большое количество войск в двух сепаратистских регионах.
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Осуждать,это обычное ваше дело а если бы дали тогда вате по рукам ,то глядишь и в Украину бы они не полезли ...
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Так вони і в 2008 році теж засуджували. Питання: що помінялося за 9 років?
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ну нам тоже это не понравилось и украинские буки насбивали 7 кацапских самолётов за 3 дня
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Может уже пора ботоксного стрючка поставить на его место в сортир и прострелить больные мозги.
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Нічосє. А коли залупенфєрер бомбив грузинські міста, то була лиш одна «озабочєность», тооді зі всіх країн лиш Україна допомагала Грузії і озброєнням і боєприпасами. А от тепер коли ЗСУ «с однім ржавим танком», розвіяли міф про «легендарную і нєпабєдімую» армію РФ, то можна і про агресію і окупацію поговорти, а до того ж блін була «міратворчєская апєрация»
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