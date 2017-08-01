 США осуждают оккупацию Россией грузинской земли, - вице-президент Пенс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время визита в Тбилиси.
Он осудил "агрессию" и "оккупацию" грузинской территории со стороны России. "Америка стоит с Грузией", - сказал Пенс. "Сегодня Россия по-прежнему занимает пятую часть территории Грузии", - добавил он. По его словам, Соединенные Штаты Америки решительно осуждают оккупацию Россией грузинской земли.
Кремль признал сепаратистские регионы Грузии Абхазии и Южной Осетии "независимыми странами" после того, как в 2008 году провел пятидневную войну против Тбилиси. Россия размещает большое количество войск в двух сепаратистских регионах.
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