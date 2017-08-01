 Террористы "ДНР" более 7 часов удерживали автомобиль с видеооборудованием ОБСЕ возле Оленовки

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.
"Грузовик с оборудованием для камер ОБСЕ проехал Оленовку после 7,5-час удержания "ДНР" - нарушение Минских соглашений и мандата ОБСЕ", - говорится в сообщении.
"Нужен полный/беспрепятственный доступ для выполнения своей работы - стороны должны защищать свободу передвижения СММ", - отметили в ОБСЕ.
293 5
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Террористы обстреляли окрестности Водяного из реактивных систем залпового огня, - украинская сторона СЦКК(11)
Враг за сутки осуществил 18 обстрелов в зоне АТО. Украинские воины открывали ответный огонь, - штаб(1)
Фотографии погибших бойцов АТО в Херсоне испачкали краской(97)
За минувшие сутки погиб один украинский воин, семь получили ранения, зафиксировано 14 обстрелов, - штаб(11)
Блокада Донбасса расширилась еще больше(0)
Двое военнослужащих с ранениями глаз эвакуированы в Днепр из зоны АТО(3)
70 военнослужащих ССО отдали свою жизнь, защищая Украину, - Полторак(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить