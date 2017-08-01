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 Террористы "ДНР" более 7 часов удерживали автомобиль с видеооборудованием ОБСЕ возле Оленовки

обсе

Во вторник у поселка Оленовка Волновахского района Донецкой области террористы "ДНР" более 7 часов удерживали грузовой автомобиль с видеооборудованием Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Грузовик с оборудованием для камер ОБСЕ проехал Оленовку после 7,5-час удержания "ДНР" - нарушение Минских соглашений и мандата ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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"Нужен полный/беспрепятственный доступ для выполнения своей работы - стороны должны защищать свободу передвижения СММ", - отметили в ОБСЕ.
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слепо-глухонемое обсе, опять щимят ... птчалька .... выражаю озабоченность
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Бачило око відеоапаратуру, а ручки скіздити не могли. І так обдроченці мучились сім годин.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ДНР" более 7 часов удерживали автомобиль с видеооборудованием ОБСЕ возле Оленовки
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