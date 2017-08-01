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Все про:санкции (6335) США (13121) Трамп (1294)

 Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ, но сделает это на текущей неделе, - спикер Белого дома Сандерс

сша

Президент США Дональд Трамп пока не подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, принятый ранее Конгрессом, но намерен это сделать.

Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока нет, но, как мы заявили ранее на этой неделе, он это сделает", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о том, подписал ли президент США этот закон.

По словам С.Сандерс, в настоящее время идет юридический процесс рассмотрения закона. "Когда закон будет подписан, мы вам сообщим", - отметила представитель Белого дома.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что президент Д.Трамп не был в восторге от предложенного Конгрессом законопроекта по санкциям против РФ, но, видимо, готов подписать его.

"Ни я, ни президент не были в восторге от этого, но законопроект поддержало подавляющее большинство конгрессменов. Так что все указывает на то, что президент подпишет этот документ", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США против России, - Пенс (исправлено)
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Смотри,я проверю .....
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Косорилі , запасайтесь шампанським, буде привід наху..тись !!!)))
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Йому ручку в руку всім Конгресом і Сенатом тикають, а вона випадає та випадає - як стакан з рук алкоголіка при ранішньому похмеленні. Ось що захоплення пукіним з нормальними людьми робить.
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А шо в трампа є варіанти? Ну окрім час трошки потягнути, а там або підписуй, або сенат з конгресом заставлять скален вставати))
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А что такое ручку ищет или чернила закончились? Закон принят абсолютным большинством конгресса и сената и тут вариантов нет у Трампа.
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Є, якщо на цьому тижні пуйло скаже - яустал, я мухожук і призначить замість себе молодого Єльцина, а той в свою чергу відразу не відходячи від каси підпише указ про неправомірність прийняття Криму в РФ.
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про найбагатших людей у форбсах не пишуть...та й взагалі вони стараються себе не рекламувати...
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Пуйло в муках ожидания истер пятую точку в кровавое месиво. Американы исчо хузже бандеровцев.
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мхатовская пауза трампнаша доведет кацапов до сказа. их уже штырит как проституток во время облавы
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Всё равно подпишет...
Но это затягивание даёт еще надежду для Х√йла... Пусть надеется...
А все надежды уйдут коту под хвост...
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Вот каким нужно быть "гениальным стратегом, человеком мирового уровня", чтоб подумать, что республиканец будет их меньше дрючить, чем демократ?!
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а хіба в нього є альтернатива- власні бейцалки у лещатах
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Трамп ищет варианты чтобы не подписывать. Ну не может агент гадить против своего куратора. Не хочет Трамп кусать руку которая его кормит.
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Трамп типа задерживает подпись мол смотри вова меня принуждают я дружить хочу а русофоби из Сената и Конгреса меня заставили )))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп пока не подписал закон о санкциях против РФ, но сделает это на текущей неделе, - спикер Белого дома Сандерс
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