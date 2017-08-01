 Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ, но сделает это на текущей неделе, - спикер Белого дома Сандерс

Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пока нет, но, как мы заявили ранее на этой неделе, он это сделает", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о том, подписал ли президент США этот закон.
По словам С.Сандерс, в настоящее время идет юридический процесс рассмотрения закона. "Когда закон будет подписан, мы вам сообщим", - отметила представитель Белого дома.
В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что президент Д.Трамп не был в восторге от предложенного Конгрессом законопроекта по санкциям против РФ, но, видимо, готов подписать его.
"Ни я, ни президент не были в восторге от этого, но законопроект поддержало подавляющее большинство конгрессменов. Так что все указывает на то, что президент подпишет этот документ", - сказал он журналистам в Вашингтоне.
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Но это затягивание даёт еще надежду для Х√йла... Пусть надеется...
А все надежды уйдут коту под хвост...
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