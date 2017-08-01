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Все про:конфликт (739) Рогозин (188) Румыния (503) Twitter (68)

 Рогозин удалил все твиты о конфликте с румынскими властями из-за самолета

рогозин

Вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин удалил все твиты о своем конфликте с румынскими властями, которые не пустили самолет с российским чиновником в свое воздушное пространство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", твит "Ждите ответа, гады" был стерт. Рогозин удалил и другие твиты по этой теме, в частности, обращение к сотруднице "Первого канала" Светлане Колосовой, которую он в споре назвал "пятой колонной". Также стерты все его твиты о планах по поездке в Молдову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Румынии Мелешкану о Рогозине: "Это был преднамеренный акт, чтобы создать проблемы между Румынией и Россией"

Напомним, Рогозин, который находится под санкциями ЕС, в конце июля собирался прилететь в Кишинев на празднование 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье. Перед поездкой российского чиновника предупредили, что он должен прилететь на гражданском, а не на военном самолете. В итоге Рогозин 28 июля полетел рейсом S7. На границе с Румынией самолет развернули: румынские власти отказались пропустить самолет с чиновником, который находится под санкциями. Лайнер сел в Минске. Дмитрий Рогозин после этого написал: "Ждите ответа, гады".
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обкакался чудило, теперя будет из г*овна скульптуру лепить
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дык, такова сущность кацапа - обосраться, устроить истерику на весь мир, а потом орать "ихтамнет")
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Румыны плюют на Рашку,геополитическая многоходовочка
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уже и румыны обсырают кацапов :D
а кацапы сидят забившись в уголок- и тихо себе под нос повторяют "мы вЯликие- это все рузафобы проклятые"
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Кеш гугла пока еще помнит, но скоро и оттуда исчезнет.
Значит запомнит архив: http://archive.is/MbwKH :D


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Слишком широко руки расставил для понтовских распальцовок, пальцы с клавы соскочили. Х*ло, видимо, объяснило, что не время для гавканья.
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грызите проволоку кацапы!...хотя я вам и подигрываю, вы вовсе не медведи, а трусливые КОЙОТЫ))

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лэт ми спик фром май хард)
ес завтра будет Евро Ассосиэйшн))
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это одна нечисть, одного за другим... одного за другим
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видать хуйло наругал его-в быдлокомпании должен быть только один альфагопник...
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А как же мстя моя будет ужасна? Засцал кацапоид
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Ну Шо ж... хуйло твиты не одобрилО пришлось удалить, мля.... А жАлкА такие твиты пАлучились...
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жирное кацапское сцыкло ...хыыыы ... вся сущьность пидорашки
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Теперь вся Румыния в панике - ждать таки сурового ответа или пожелать успехов в колонизации Марса
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румыны вышлют стоп-лист по всему евросоюзу, и будет это ...кацапское гавно, выживальщика копсплеить в рамках пидорашки
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сейчас в Ютубе смотрел видео из Новосибирской облсти.это капец .......полная нищета и разруха......
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Як в тому анекдоті: "Ну что, не дысись?А как дысал! Как дысал!" - произнес трёхлетний Вовочка, заглянув под мамину кровать после прихода отца и обнаружив там не дышащего от страха любовника.
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Фотка классная! На Горбачева он на ней схож. Чи то у меня уже глюки, бо пива уже 75 дней не пил...
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Ну её!!! Сезон дождей миновал. Сейчас убойная липкая жара...
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Андрей, а что там предлагают наши африканские друзья в качестве освежающих напитков?
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Очень классный "Швеппс" Ну, который тоник. Реально классный! Что интересно, при той же емкости- ровно в 2 раза дешевле Кока-Колы, которая тут- сверхдорогая! Банка 0,33 стоит доллар!
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Швеппс, к сожалению пробьовал только тот, что в Украине продаётся. Мне не нравится из-за некоей горьковатости вкуса. Возможно в Африке более швеппсовый швеппс, чем у нас.
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Ага! Ты прав. Значительно швеппсовитей. Я очень удивился. Говорят, от тут самый правильный потому, что некоторое антималярийное действие оказывает. А тут-эпицентр малярии.
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Что ещё раз доказывает, руцкие только против слабых воюют.
А против Наты не попрешь 😀
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Разные сигналы....На вражеской ленте Ру заметно поубавилось пасквилей и про нас и про потенциальных союзников. "Ястребы" притихли.К чему бы это? Ясно,что большая политика делается в тишине...Может фюрер, вытряхнув из штанов браваду,просится у Трампа? Ить случись Трампу подписать пакет новых санкций,у кремлевских гопников возникнут личные финансовые проблемы.А это не в студии языком молоть,тут речь о миллиардах!
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америка четко сказала - 90 дней и вся подноготная счетов кооператива озерки в офшорах всплывет на свет.. Более того, заведены уг.дела.
Тут не до бравады - хйло и Ко обделались и ссуться потерять все.
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А как удалить твитт? Я на своем канале, так и вкурил. Кто в теме, подскажите.
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Как и все расеянские рабы, этот гандон труслив.
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не совсем, его плешивый скальп не прибили на воротах кремля
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Господин... Вам бы к людям лицом повернуться, а то вы, как то не прилично выглядите. К своим людям и нашим. Благодаря, таким как вы? Вас скоро никто пропускать не будет. Никуда. На досуге и "броуновским движением?" Подумайте - "боярин".
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Рогозин начал вспоминать в каких странах бабки спрятал.
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Ні, та в принципі, все правильно.

От тільки ці люди первого сорта про це не знають)))
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Что ж ты, фраер, сдал назад

Не по масти я тебе

Ты смотри в мои глаза,

Брось трепаться о судьбе. © Круг
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на РАБссии народ кормят журажной 4-5 класса пшеницей для скота
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сцыкливое чмо , как и все кагэбэшники мацковские
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Причисавси, прилизавси. В нові штани вбравси.
Як побачив тітку НАТУ, на дорозі вср...вси))
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Ща как дам!!! Шо, не дам? Ну тогда извините.
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Ему забыли сказать, что в инете ничего не исчезает бесследно.
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Пукнул рогатый... То разместил, то удалил, хотя по большому счету - плевать на ублюдка и его телодвижения.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРогозин удалил все твиты о конфликте с румынскими властями из-за самолета
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