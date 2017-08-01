 Рогозин удалил все твиты о конфликте с румынскими властями из-за самолета

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", твит "Ждите ответа, гады" был стерт. Рогозин удалил и другие твиты по этой теме, в частности, обращение к сотруднице "Первого канала" Светлане Колосовой, которую он в споре назвал "пятой колонной". Также стерты все его твиты о планах по поездке в Молдову.
Напомним, Рогозин, который находится под санкциями ЕС, в конце июля собирался прилететь в Кишинев на празднование 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье. Перед поездкой российского чиновника предупредили, что он должен прилететь на гражданском, а не на военном самолете. В итоге Рогозин 28 июля полетел рейсом S7. На границе с Румынией самолет развернули: румынские власти отказались пропустить самолет с чиновником, который находится под санкциями. Лайнер сел в Минске. Дмитрий Рогозин после этого написал: "Ждите ответа, гады".
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а кацапы сидят забившись в уголок- и тихо себе под нос повторяют "мы вЯликие- это все рузафобы проклятые"
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Значит запомнит архив: http://archive.is/MbwKH :D
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ес завтра будет Евро Ассосиэйшн))
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А против Наты не попрешь 😀
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Тут не до бравады - хйло и Ко обделались и ссуться потерять все.
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От тільки ці люди первого сорта про це не знають)))
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Не по масти я тебе
Ты смотри в мои глаза,
Брось трепаться о судьбе. © Круг
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Як побачив тітку НАТУ, на дорозі вср...вси))
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