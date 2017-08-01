 Московский суд арестовал имущество Вороненкова, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его адвокат Андрей Гривцов.
"Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Вороненкова. В постановлении речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки его супруги Максаковой", - сказал защитник.
"Мы только сегодня об этом узнали и обжалуем это решение в ближайшее время, подав соответствующее ходатайство, поскольку арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мертвого человека вынести нельзя", - добавил он.
Гривцов сообщил, что семья Вороненкова не возражает против окончания уголовного преследования в связи со смертью экс-депутата. "Максакова, дети и мама Дениса не возражают о прекращении из-за его смерти, и по закону дело должно было прекращено", - подчеркнул юрист.
При этом срок следствия по делу о мошенничестве уже продлен до 24 октября.
Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.
Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
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Вот же ж козломордые,покойника обокрали!
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