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 Московский суд арестовал имущество Вороненкова, - адвокат

вороненков

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его адвокат Андрей Гривцов.

"Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Вороненкова. В постановлении речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки его супруги Максаковой", - сказал защитник.

"Мы только сегодня об этом узнали и обжалуем это решение в ближайшее время, подав соответствующее ходатайство, поскольку арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мертвого человека вынести нельзя", - добавил он.

Гривцов сообщил, что семья Вороненкова не возражает против окончания уголовного преследования в связи со смертью экс-депутата. "Максакова, дети и мама Дениса не возражают о прекращении из-за его смерти, и по закону дело должно было прекращено", - подчеркнул юрист.

При этом срок следствия по делу о мошенничестве уже продлен до 24 октября.

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Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.


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Московский суд арестовал имущество Вороненкова

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Вот же ж козломордые,покойника обокрали!
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Злодієм також був Вороненков.Просто в свій час лизнув по п'яні когось не так глибоко,або зажравсь..)А зараз рідня в Россії поливають його брудом на камеру і гризуться з одним одним за залишеним баблом і активам..
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Це ще нічого, наступним рішенням мацковскій суд Вороненкова заарештує!
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После отъезда Вороненкова Жириновский у Соловьёва сказал : всё,Вороненков предатель и он труп.
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для косоглазых наследников орды убить и ограбить это также естественно как дышать или есть
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Имущество врага народа не должно достаться членам семьи врага народа...
Все возвращается на круги своя..
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А ложечки не забыли??? Ложечки тырят даже кацапская солдатня. Ну и ковры. Воевать не умеют, а по мородерству они первые.
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Ничего.Єто так,инфа к размішлению совкодрочерам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосковский суд арестовал имущество Вороненкова, - адвокат
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