EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  2809  36
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (15624) Тиллерсон (137)

 "Надеюсь, что удастся добиться какого-то прогресса", - Тиллерсон о ситуации на Донбассе

тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил во вторник надежду на достижение прогресса в урегулировании конфликта на Востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что удастся добиться какого-то прогресса", - сказал он журналистам в Вашингтоне, подчеркнув, что считает важным добиться соблюдения режима прекращения огня.

При этом он вновь подчеркнул, что США не отменят санкции против РФ до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности.

"Минские договоренности должны быть выполнены, иначе ничего нельзя будет сделать с санкциями", - сказал Р.Тиллерсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дэбил Керри три года ждал, когда буряты "прекратят огонь". Не освободят территорию, а прекратят огонь. Но не дождался.
Посмотрим, чего голос Рекса стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеяться это конечно неплохо,но надо бы эту надежду укрепить поставками в Украину оружия,техники и введением против хуйлостана нового пакета санкций ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- одразу , як тільки України сама визнає факт агресії з боку РФ і визнає окупацію нею Донбасу ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там прогресс...тьфу ты...ренресс полным ходом идет..Захерченко уже повешенную Зою Космодемьянскую расстрелять умудрился
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минские договоренности должны быть выполнены, иначе ничего нельзя будет сделать с санкциями", - сказал Р.Тиллерсон. Источник: https://censor.net.ua/n450002
-----------
А так як мінські домовленості «безальтернативні» і ніто там нічого виконувати навіть не збирається, то санкції це надовго
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нагнуть Хуйла - буде прогрес , але покищо захід це зробити не здатний ... от і все .
 показать весь комментарий
Ответить
 
тебя там не хватает руководителем - ты им своё резюме пошли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда, последний кацап, будет утоплен в донецкой речке-вонючке, тогда и будет прогресс... это во первых
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это вряд ли.Хуйло закусило удила,о чём свидетельствует высылка дипломатов.Да и единства особого нет между Европой и США.Как пример,северный поток-2.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подібним методом Каддафі себе вів, -- випендрювався до останнього, поки не відкинув копита. Ті що награбували багато дуже горді, вони не подають вигляду що тонуть, що ідуть на дно, -- поки не втопляться у своєму болоті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы санкции сначала подпишите а уже потом коментируйте
 показать весь комментарий
Ответить
 
видать утром ты был Бухой...Трамп подписал их вчера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не подписал пока, новость вчера была неточной
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Парша СМИ так обосрались от страха что перепутали слова Пенса о санкциях)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прогресс будет когда украинская армия выйдет к своим границам на юго востоке Украины и будет интересно посмотреть как войска московской Орды будут со своей территории бить с танков прямой наводкой по жителям бывшей Малороссии и Новороссии (бывшие братья)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что бы там не говорили-единственный путь решения проблемы это переговоры с сепарами.
переговоры о том сколько жмуров им можно забирать после артналёта,
в каком порядке строится для сдачи в плен,каких главарей им сдавать для гааги а каких заземлять и какие уменшения сроков отсидки за это светят...
в общем тем для переговоров уйма...но есть одна загвоздка-отсутствие яиц у питера пэна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У пітєра пЄна вибори будуть, а йти на них тільки з таким розкладом, як ти написав можна. Прямо передвиборча програма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Грузию поставлены танки НАТО.Майк Пенс сказал коротко : Грузия должна быть надежно защищена.
и это в тоталитарной Грузии,по мнению Сракашвили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блище до виборів прогрес буде по лугандону. По Криму є квантова запутІність. Його прогресувати не можна поки раХа окОнчатільно не загнеться. Так шо кримчани - хорошиго вам настроєнія. Цомки цьомки. Більше їжте, пийте і моста чекайте. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что в его понимании "прогресс"?... Тем более "какой-нибудь"?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше бы Тиллерсон свои надежды подкрепил поставками американского оружия в Украину, а вместо этого только бла бла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина вылечит Климаксную РАБссию.мышибраття
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все пытаются и надеются - удасться. Не удасться. Два мира - два мировоззрения. Два взгляда на жизнь и подходы к этому вопросу. Сильные - плывут сами. Слабых - тащат. Зачем Украине этот груз? Пусть плывут сами и доказывают, что в одной, отдельно взятой "стране" , можно построить... Уже было такое. Постороили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему-то все уверены что прогресса нет,потому что амеры нам оружия не дают,а вот если бы дали...то тогда...А тогда ничего не будет,потому что власти не признают войны,военнопленных,оккупации и весь мир это видит.Не удивлюсь если петя даже против этих поставок,его миф о дипломатычных шляхах деоккупации уже никому даже не смешон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Западе так устроено правосудие, что очевидное на наш взгляд преступление расследуется годами , поэтому и в случае с мацковией амеры три года решали главный для них вопрос - мацковия враг или нет. Лишь только сейчас сделали вывод - враг. Вот поэтому с этого момента судьба хунты капликов предрешена , их просто уберут свои же из-за огромных финансовых потерь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минские договоренности - это морковка перед слепым ослом
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Надеюсь, что удастся добиться какого-то прогресса", - Тиллерсон о ситуации на Донбассе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти