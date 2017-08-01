 "Надеюсь, что удастся добиться какого-то прогресса", - Тиллерсон о ситуации на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Надеюсь, что удастся добиться какого-то прогресса", - сказал он журналистам в Вашингтоне, подчеркнув, что считает важным добиться соблюдения режима прекращения огня.
При этом он вновь подчеркнул, что США не отменят санкции против РФ до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности.
"Минские договоренности должны быть выполнены, иначе ничего нельзя будет сделать с санкциями", - сказал Р.Тиллерсон.
2809 36
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Выпущенный на свободу в РФ убийца украинского школьника Чубенко Погодин связан с террористической атакой на малайзийский Боинг МН17, - "Новая газета"(40)
Враг за сутки осуществил 18 обстрелов в зоне АТО. Украинские воины открывали ответный огонь, - штаб(1)
За прошедшие сутки один украинский воин был ранен, четверо получили боевые травмы, - штаб АТО(6)
Мать убитого школьника Чубенко об освобождении террориста Погодина: Надеюсь, Украина этого так не оставит(32)
Подарок Тиллерсону: почему Украина не может никак оторваться от Империи зла?(0)
Тука о пленных: "У нас в законодательстве не предусмотрена такая процедура, как обмен"(59)
За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала, - Ходжес(77)
Ответить
Посмотрим, чего голос Рекса стоит.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-----------
А так як мінські домовленості «безальтернативні» і ніто там нічого виконувати навіть не збирається, то санкції це надовго
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
переговоры о том сколько жмуров им можно забирать после артналёта,
в каком порядке строится для сдачи в плен,каких главарей им сдавать для гааги а каких заземлять и какие уменшения сроков отсидки за это светят...
в общем тем для переговоров уйма...но есть одна загвоздка-отсутствие яиц у питера пэна.
Ответить
Ответить
и это в тоталитарной Грузии,по мнению Сракашвили?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить