 Террористы обстреляли окрестности Водяного из реактивных систем залпового огня, - украинская сторона СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Пусковую установку этого оружия боевики сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика "КамАЗ". К счастью пострадавших среди местных жителей нет.
Почти в то же время, в 8.15 боевики устроили подрывы инженерных боеприпасов вблизи населенного пункта Старомихайловка, чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ.
31 июля Украинская сторона СЦКК предостерегала, что именно в эти дни, накануне очередного заседания ТКГ в Минске НВФ ОРДЛО прибегнут к подобным провокациям с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины.
Обстрелы мирных населенных пунктов с запрещенного оружия и попытки обвинить в этом ВСУ, свидетельствуют о заинтересованности руководства ОРДО и ОРЛО в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".
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https://youtu.be/40kL_WIBGR4
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По личному приглашению Генштаба Украины, есс-но, устному. А то посадят за измену.
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