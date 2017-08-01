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 Террористы обстреляли окрестности Водяного из реактивных систем залпового огня, - украинская сторона СЦКК

оружие террористы

Украинская сторона СЦКК сообщает, что 1 августа, около 8.00 НВФ ОРДО обстреляли окрестности поселка Водяное вблизи Мариуполя из запрещенных минского договоренностями четырехствольные реактивных систем залпового огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Пусковую установку этого оружия боевики сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика "КамАЗ". К счастью пострадавших среди местных жителей нет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Борзо себя ведут и не боятся. При обстрелах мины четко ложатся. Профессионалы. Там россиян больше", - бойцы ВСУ в Троицком о противнике. ВИДЕО

Почти в то же время, в 8.15 боевики устроили подрывы инженерных боеприпасов вблизи населенного пункта Старомихайловка, чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ.

31 июля Украинская сторона СЦКК предостерегала, что именно в эти дни, накануне очередного заседания ТКГ в Минске НВФ ОРДЛО прибегнут к подобным провокациям с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ, - украинская сторона СЦКК

Обстрелы мирных населенных пунктов с запрещенного оружия и попытки обвинить в этом ВСУ, свидетельствуют о заинтересованности руководства ОРДО и ОРЛО в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".

Смотрите также: Российские наемники начали применять новую систему залпового огня на Донбассе, - украинская сторона СЦКК. ФОТО
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Цікаво, а як виглядала , анансовона Гавнокомандувачем, адекватна відповідь!!!)))
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Торговиє партньори без торгових отношеній з жиру бісяться...
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а самим такое же юзать и говорить "это не мы"?
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Разрушена часть памятника «Ополченца» от паха до шеи.
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кто спрашивает про наши ответы, смотрите хронику противника
https://youtu.be/40kL_WIBGR4
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Глубокие мыслители "АТО" запутались в терминах. Какие могут быть подписанные договорённости с террористами ну это же бред. Терроризм - это систематическая политика запугивания, убийств, уничтожения имущества, сеяние хаоса и паники и т.д. Пора назвать это боевыми действиями,объвить военное положение в 2х областях а не пудрить мозги.
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А руководила российская сторона СЦКК - 80 отборных офицеров Путина, что присутствую на Донбассе вне всяких законов и без никаких письменных регламентов и договоров (вообще нет ни одного письменного документа).
По личному приглашению Генштаба Украины, есс-но, устному. А то посадят за измену.
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Ну обстреляли, как ето делают уже 4 года и что дальше? Кто им запретит?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли окрестности Водяного из реактивных систем залпового огня, - украинская сторона СЦКК
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