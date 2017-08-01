 Расследование в отношении экс-главы Сумщины Чмыря завершено: он подозревается в утаивании паспорта и недекларировании имущества дочери

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, материалы предоставлены стороне защиты для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.
Установлено, что подозреваемый на основании заявления о якобы утере паспорта получил новый документ. В дальнейшем он использовал "потерянный" паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий.
Кроме того, депутат не внес в декларацию имущество дочери, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе. В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух ООО, принадлежащих 20-летней неработающей дочери.
Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (умышленное утаивание официального документа), ч. 1 и 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации). Санкция самой "тяжелой" статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Экс-замглавы АП времен Януковича Чмырю подписано подозрение о подделке документов и декларировании недостоверной информации, - Сарган(26)
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Какие то "космические истории." Каких значимых? Можно узнать? Пачпорт... , а ... Дальше то что? Пачпорт - значимость нотариата... Вот и все? Уныло как то" 9 машин, два парахода, свечной заводик... и все "нажито не посильным трудом" и постоянно повторяемо... Калька одним словом. А Вы? Ищите, да обрящите
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Чмир , за останні 5-10 років непогано піарився в Сумах - то ж і до прізвища його (що чудово відображає його сутність !) всі давно вже звикли ..
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я сразу, без колебаний
рюкзак на плечи
инструмент в руки
и буду брать грех на душу
ибо физика для них самое страшное
а демократия им на руку
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https://antikor.com.ua/articles/182769-spiljnika_janukovicha_eks-gubernatora_cherkashchini_tuluba_vipravdano_jomu_povernuli_vse_majno_ta_zn
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ипическая сила !
страшнее может быть только "...недекларирование паспорта дочери..."
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