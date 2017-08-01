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 Общество
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Все про:прокуратура (3083) расследование (2268) Сумщина (633) Чмырь (48)

 Расследование в отношении экс-главы Сумщины Чмыря завершено: он подозревается в утаивании паспорта и недекларировании имущества дочери

чмырь

Прокуратура Сумской области завершила досудебное расследование в отношении Юрия Чмыря - депутата Сумского областного совета, бывшего главы Сумской обладминистрации, экс-заместителя главы Администрации Президента во времена Виктора Януковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, материалы предоставлены стороне защиты для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

Установлено, что подозреваемый на основании заявления о якобы утере паспорта получил новый документ. В дальнейшем он использовал "потерянный" паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий.

Кроме того, депутат не внес в декларацию имущество дочери, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе. В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух ООО, принадлежащих 20-летней неработающей дочери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У экс-губернатора Сумщины Чмыря обнаружили 14 квартир дочери в Киеве и более $0,5 млн незадекларированных средств, - Луценко. ФОТО

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (умышленное утаивание официального документа), ч. 1 и 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации). Санкция самой "тяжелой" статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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пока еще никому не засунули, вон сегодня ублюдка пашинского сделали лялькой белой, и пушистой...
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соболезную детям - с такой фамилией трудно, ведь дети безжалостно высмеивает.
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"......................он использовал "потерянный" паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий"........................ А як таке можливо?. Адже цей паспорт мав пройти по базах як - недійсний?
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він вирішив всіх обдурити, але оскільки дурний як пробка, то дурня включив у скляному замку. Але тут ще була логіка - поки не судили - то невинний. То може й не судять. Країна ж дебілів.
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Цікаво, чому будь- які дії влади виглядають , як фарс чи циркова вистава??)))
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тому що дебіли - як у психлікарні для малорозумних.
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Самий дороговартністний (для нас) Цирк у світ ...
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"потерянный" паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий..."
Какие то "космические истории." Каких значимых? Можно узнать? Пачпорт... , а ... Дальше то что? Пачпорт - значимость нотариата... Вот и все? Уныло как то" 9 машин, два парахода, свечной заводик... и все "нажито не посильным трудом" и постоянно повторяемо... Калька одним словом. А Вы? Ищите, да обрящите
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і все у кожного балбеса, і всі невинні, і борці з корупцією, і ще й один одного судять.
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- Как можно было избрать депутата с таким фамилийо? Представте себе биг-борд, а на нем: "Голосуй за стабильность - Чмырь".
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Легко - словами гратися взагалі легко ... Навіть страшне слово "зрада" можна (якщо постаратися) перетворити у мем і потім сміятися з нього ...
Чмир , за останні 5-10 років непогано піарився в Сумах - то ж і до прізвища його (що чудово відображає його сутність !) всі давно вже звикли ..
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И що дальше? Чмырь так и будет свободно чмырить в Украине?
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как только появиться сообщество по физустранению таких вот чмырей
я сразу, без колебаний
рюкзак на плечи
инструмент в руки
и буду брать грех на душу
ибо физика для них самое страшное
а демократия им на руку
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Это то же самое, что в 1945 году открыть громкое дело против Гитлера за то, что он перешел дорогу в неположенном месте и бросил окурок мимо урны. И трубить об этом на всю страну, как о победе следственного отдела и прокуратуры. Троекратное "Ура!" нашей реформированной системе МВД, ГПУ и прочих организаций с трехбуквенной аббревиатурой! Я не зря верил, что Украина обретет свое счастье - справедливость восторжествовала - Чмыря накажут за утаенный паспорт.
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Спільника Януковича екс-губернатора Черкащини Тулуба виправдано: йому повернули все майно та зняли з розшуку
https://antikor.com.ua/articles/182769-spiljnika_janukovicha_eks-gubernatora_cherkashchini_tuluba_vipravdano_jomu_povernuli_vse_majno_ta_zn
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...подозревается в утаивании паспорта и недекларировании имущества дочери...

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ипическая сила !
страшнее может быть только "...недекларирование паспорта дочери..."
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Устойчивое привыкание. Тренированное равнодушие. Привычное чмырение народа!
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ОНО точно соответствует своей фамилии-настоящий ЧМЫРЬ!!!...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРасследование в отношении экс-главы Сумщины Чмыря завершено: он подозревается в утаивании паспорта и недекларировании имущества дочери
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