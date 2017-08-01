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 Общество
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Все про:авто (4476) Канада (957) пошлина (255) ввоз (27)

 С 1 августа б/у автомобили, произведенные в Канаде, можно ввозить без пошлины

для автомобили госпогранслужбы

С 1 августа отменена ввозная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Автоцентр", соответствующая норма содержится в Соглашении о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Также уменьшится пошлина на некоторые новые автомобили.

В Государственной фискальной службе рассказали: "Со вступлением в силу Соглашения, согласно тарифному графику Украины, нулевая ввозная пошлина будет применяться на подержанные легковые автомобили происхождением из Канады. На новые легковые автомобили происхождением из Канады предусмотрен переходный период снижения ставок ввозной пошлины сроком на семь лет. В частности, в текущем году ставка пошлины на бензиновые и дизельные авто составит 8,7%, на бензиновые авто с двигателем более 3 л - 4,3%. Исключением являются новые бензиновые авто, которые предназначены для временного проживания, новые бензиновые авто с объемом двигателя от 2,2 л до 3 л, дизельные автомобили с двигателем более 2,5 л. На эти авто нулевую ввозную пошлину введут уже с 1 августа этого года".

"Документом, подтверждающим происхождение авто из Канады, является декларация о происхождении, которая оформляется канадским экспортером на инвойсе или другом коммерческом документе, содержащем описание товара, который происходит из соответствующей стороны, с достаточной для его идентификации детализацией. Существуют три языковые версии (украинская, английская, французская) текста декларации о происхождении товара, указанные в приложении 3-B к Соглашению", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продлили соглашение об отмене экспортной пошлины на трубы из Украины

Ставка ввозной пошлины, которая действовала до 1 августа, составляла 10% от таможенной стоимости машины. При этом на ввезенный автомобиль все еще начисляется акцизный налог (зависит от объема двигателя) и НДС в размере 20%.
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Они в Хабаровске растут миллионами тонн.Туда ближе из Херсона... :D самальотам
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По моей информации сегодня баржа проследовала Днепр.
Не могу понять, как рупор Банковой Павел Нусс уже покупает "хербузы" в киевских лотках?!
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"Литерный" - онлайн.
Докладываю - "литерный" проследовал Днепрогэс.
Состояние экипажа буксира "Козацкий" бодрое.
Все бортовые системы работают нормально.
Можете отслеживать онлайн.

Стежте за запливом легендарної баржі з кавунами онлайн! (+карта)

Херсонська баржа з 250 тоннами кавунів стала мемом буквально за один день.
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Ну почему же? Та много чего интересного. Например - деревообработка, горное оборудование, рыболовство и т.д. Нет, там очень много всего интересного.
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БРЕХНЯ! Страна, в которой брехня на брехне достойна только одного - перерождения в новом виде...
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Давно ожидал такого "мудрого" решения завтра лечу в Канаду и пригоню себе АВТОМОБИЛЬ !
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бери сразу автомобиль- амфибию, дешевле морем океаном. Если доплывешь еще и в книгу рекордов попадешь.
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За рекою телушка-полушка, да привоз-3 рубля.. Как-то так.
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Короче акцизы и ПДВ остались. А так же *переходной период 7 лет на новые авто*. Через 7 лет весь мир уже на електромобилях будет ездить, а много производителей типа вольво к 2025году вообще перестанут производить бензиновые автомобили. Если еще добавить доставку то шкурка не стоит вычинки. Короче иди вы накуй с вашими безвизами и ассоциациями. И вообще нужно возле посольства Канады и ЕС митинговать чтобы для украинских хитровыипаных производителей и чиновников тоже сделали ограничения. Автомобили менее Евро-5 запретить пускать в Европу.
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Иди ты накуй в паРашу матушку, имбицил козломордый...
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на крысьме:
1. Оккупанты потребовали дать 5 лет тюрьмы политзаключённому крымчанину Владимиру Балуху, над которым закончилось судилище за его преданность Родине. 4 августа будет оглашён приговор. Послушайте последнее слово Балуха оккупантам https://ru.krymr.com/a/news/28652806.html (аудио).
2. Украина подготовила для отправки в Европейский суд по правам человека показания 50 свидетелей и около 100 видеоматериалов, касающихся аннексии Крыма россией https://lb.ua/society/2017/08/01/372912_ukraina_podgotovila_espch.html . Кроме того, Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении ещё двух бывших депутатов Верховной Рады Крыма, обвиняемых в государственной измене http://www.sobytiya.info/news/v-sud-ushli-dela-dvuh-byvshih-krymskih-deputatov-obvinyaemyh-v-gosizmene
3. Оккупанты отбирают квартиры в Крыму у выехавших украинских военных. Сейчас известно о десяти случаях незаконного отжатия имущества. Ещё 15 семей военнослужащих сообщили, что им поступают угрозы по поводу того, что они должны выселиться https://ru.krymr.com/a/news/28652774.html
4. В Артеке оккупанты возобновили сносы огородов и домов. Рабочие пилят фруктовые и краснокнижные деревья, выкорчёвывают кустарники, срывают с домиков замки и разрушают их. На месте старых дач компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга построит коттеджный посёлок. Из домов выносят все вещи. Свидетели из числа местных жителей говорят, что происходит грабёж. Ватники уже смирились со сносами, но просят оккупантов сначала выселить их, чтобы не видеть этого ужаса, т.к. здесь они и их родители прожили десятки лет http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/artek_snosit_ogorody_pod_ayu-dagom-_rotenberg_postroit_zdes_kottedzhi/ (фоторепортаж).
5. Оккупанты выстроили высокую бетонную стену между Артеком и Гурзуфом, "украсив" её плакатами взамен прежнего вида на море. Местные жители плакаты порвали - видимо, в знак протеста https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892083461334470657 (фото).
6. Оккупанты подняли ставки аренды на землю в курортных регионах Крыма В ДЕСЯТКИ РАЗ!!! Предприятия в лучшем случае работают в ноль или закрываются с многомилионными убытками http://podpricelom.com.ua/read/economy/stavky-arendy-v-krymu-zemly-vozrosly-v-desyatky-raz.html
7. Оккупанты довели до банкротства "Симферопольскую кондитерскую фабрику", обвинив её в "незаконном использовании товарного знака". Фабрика являлась единственным крупным действующим предприятием по производству кондитерских изделий в Крыму, и просуществовала с 1945 года… Но российской оккупации не пережила http://podpricelom.com.ua/read/economy/kondyterskuyu-fabryku-v-symferopole-pryznaly-bankrotom.html
8. Керченский рыбный порт уже около года работает всего 4 дня в неделю. Людей сокращают. Но замечено много траков/цистерн, вывозящих что-то из порта. Грабёж Крыма продолжается.
9. Севастопольские пропагандоны, бывшие сотрудники закрывшегося "РИА Севастополь", уже полтора года ждут свою зарплату. Теперь решили пожаловаться путину. Готовят обращение. На коленях, надеюсь? http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/eks-sotrudniki_ria_sevastopol_obratyatsya_k_putinu_i_chajke_iz-za_dolgov_po_zarplate/
10. Вчера поздно вечером часть Севастополя на 3 часа осталась без света. Оккупанты никак не прокомментировали очередной блэкаут https://ru.krymr.com/a/news/28652188.html . Кроме того, сегодня днём была обесточена часть центра Ялты.
11. Симферополь. Пациенты Луговской больницы отказываются принимать участие в программе "Умереть в россии". Саботажники: "Это просто УЖАС. Очереди в регистратуру, очереди на приём, врачи до 14:00 принимают каждого человека минут по 20. Обед у них с 12 до 12:30!! Врачи злые, как гиены, никакой помощи - одна писанина в карту!!! Хотелось, чтоб обратили хоть какое-то внимание. Больница районная и очень много людей нуждается в помощи, а не в смерти! Да, именно так!!!! Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/892343741129916417 (скрин).
12. Медобслуживание детей в Крыму - это геноцид. Россия целенаправленно уничтожает юных граждан Украины, пытаясь лишить их будущего. Прочтите сообщение из Алушты https://twitter.com/KrimRt/status/892349734718930945 (скрин).
13. Севастопольская ватница возмущается, что город уничтожают во всех сферах жизни, прикрываясь словами путина, что "Севастополь - форпост будущего россии" https://twitter.com/KrimRt/status/892405354985910272 (прочтите скрин).
14. Гоблин сказал, что сложно найти новых "чиновников" взамен плохих нынешних. Поэтому, по мнению преступника, имеем такой результат http://podpricelom.com.ua/read/politics/v-krymu-nekem-zamenyt-neradyvyh-chynovnykov.html
15. Дочь Пескова Елизавета Пескова, гламурная любительница "загнивающего Запада", приедет в Севастополь "решать проблемы местного судоремонтного завода" - дерибан украинской собственности выходит на новый уровень https://www.znak.com/2017-07-31/elizaveta_peskova_priedet_v_sevastopol_reshat_problemy_mestnogo_sudoremontnogo_zavoda
16. Племянница Рогозина Дарья Филиппова весной три недели работала "замминистра" в Крыму. Конфликт с ней начался после того, как Филиппова якобы не смогла получить помещение для своей команды, после чего уехала в Москву. Новость в СМИ попала только сейчас. Но Филиппова без дела не осталась - её назначили руководить нацпарком в Сочи. Для этого был уволен его многолетний заслуженный руководитель http://fresh.org.ua/novosti/135329/plemyannitsa-rogozina-tri-nedeli-rabotala-zamministra-v-krymu_2017-08-01
17. Феодосия. Башню Константина ублюдки решили угробить окончательно. Вместо родных камней напихали кирпичей, замазали раствором, затянули сеткой https://twitter.com/SectorCrimea/status/892095497061761024 (фото).
18. Феодосии нужно больше буратин: оккупанты вырубили все деревья в районе улицы Симферопольское шоссе https://twitter.com/KrimRt/status/892333808992866304 (фото).
19. Древний прекрасный Бахчисарай погружается в "русский мир": мусор не вывозится от нескольких недель до месяца, количество мусорных баков сведено к минимуму, улицы не подметают и не моют, дороги - в хлам https://twitter.com/KrimRt/status/892380700795699200 (скрин). Кроме того, в городе после оккупации возникли большие проблемы с общественным транспортом, который прекращает работать в 19:00. Ватники даже просили поднять им стоимость проезда в два раза, чтобы транспорт ходил. Но оккупанты отказали. Ватники записали коллективное видеообращение к Гоблину. Говорят, что город превратился "в захолустье", "с каждым днём всё хуже и хуже". Некоторые обращения записаны на фоне портретов путина https://www.youtube.com/watch?v=qmu35f7EILM (видео).
20. Они реально тупые, РЕАЛЬНО: "Ребята, есть ли в Феодосии Сбербанк? Я знаю, что не было, но, может, открыли отделение? Мне нужно денег на карту Сбербанка закинуть. Может, нужно кому снять, так поможем друг другу!" https://twitter.com/KrimRt/status/892064443332517888 (скрин).
21. США накладывают санкции на россию, путин накладывает санкции на россию - россии от этого только лучше. Ок)))
22. ВЦИОМ сообщил, что 84% россиян счастливы. Чего им грустить? С колен встали, на бояру денег хватает, пиндосам за санкции напихали! http://www.aif.ru/society/opros_etim_letom_schastlivymi_sebya_chuvstvuyut_84_rossiyan . Тем временем в соцсетях россияне задаются вопросом, почему крымчане во время войны в Чечне отсиживались "в ненавистной Украине", а их "любовь к россии крепла пропорционально росту цен на нефть"? https://twitter.com/KrimRt/status/892403459873550338 (прочтите скрин).
P.S. Новые санкции ещё в силу не вступили, а курс доллара уже 61! Ох, люблю я этот чёрный август! Хотя, если подумать, белая полоса в россии закончилась с момента вторжения в Украину, поэтому чёрный теперь не только август… Но они, как выше замечено, счастливы.
КРЫМ
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Это ничего что Канада за морями-океанами и корме растаможки доставки есть НДС
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Тем кто тут пораскрывал рты в надежде можите позакрывать их обратно. Самый большой побор с автомобилей ето акциз. Который по всей видимости так и не сняли. А налоговая пошлина и раньше стояла копейки пару сотен долларов. Так что нас Барыга опять обул.
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Любой закон у нас - это хитропридуманный способ содрать с человека последние. Не будет у нас цивилизованных законов пока мы не станем цивилизованным государством. Ну а это нам не грозит в ближайшие 20-30 лет....
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Clyde
БРЕХНЯ! Страна, в которой брехня на брехне достойна только одного - перерождения в новом виде
-----------
Від захерченка зараза перейшла? В малоросію приспічило?
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В Литве налог на штатовские авто 10% и 21% ндс от цены покупки ,доставка от туда до Клайпеды около 1000 баксов
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Спасибо, эти сайты мне известны. Если можно, сообщите пожалуйста, какой процент от цены машины в Литве составляет растаможка?
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"...и пошли, и попиздячили сухогрузы с б/у автомобилями из канады в украину..."
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сказки деда панаса
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А смысл? Там можно всего несколько марок купить а если прикинуть стоимость доставки то проще из Польши пригнать.
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Несколько марок? Откуда такая информация?
Для любопытных могу сообщить что в Канаде производится значительное количество моделей, называемых "американскими машинами", все в "большой тройке" (ГМ. Форд и Крайслер) производят машины в Канаде. Плюс почти все японцы.
Если вам этого мало - покупайте Жигули у кассавов.
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Исключением являются новые бензиновые авто, которые предназначены для временного проживания, новые бензиновые авто с объемом двигателя от 2,2 л до 3 л, дизельные автомобили с двигателем более 2,5 л. На эти авто нулевую ввозную пошлину введут уже с 1 августа этого года".

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Я вообще про БУ не нашел,новая машина из Канады,там же произведенная,это либо что-то огромное и дорогое,либо заводы того же форда или кто там еще делает.В общем нихрена непонятно.
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....по любому НАМ ждать зимы , чтоб ОКЕАН замерз !!!! туда на АЛЕНЯХ , обратно на ДЕВЯТКЕ ))))) говорят мэр ОТТАВЫ ездит на САМАРЕ !!!!
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Ребята, а в Канаде какое движение, как в Англии?
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Намекаете на правый руль)))))?У нас такое управление таки только в Одессе.
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это называется без ПОШЛИНЫ ???))))) 10 % -растаможка , акцизный сбор -20 % и ндс 20 % !!!! итого +50 % от стоимости АВТО !!!! это ГРАБЕЖ !!!!
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.....авто из канаДы - ГОВНО !!!! у них ЗИМА 10 месяцев , дороги ПОЛИВАЮТ реагентами !!!! кузов ч\з три года РЕШЕТО !!!! сейчас УКРАИНСКИЕ канадцы уже МАССОВО шпаклюют КУЗОВА , скоро будут красить ....

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Кузова автомобилей не гниют уже лет как десять. Не знаю, что с ними на заводе делают, но они просто не гниют. Никакие, ни американские, ни немецкие, ни японские.
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Такое чувство что бензин у нас десятка за литр?Когда же вы падлы уберете пошлины и облавы на авто из ЕС,регистрируйте,страхуйте,хоть что-то реальное для народа сделайте.
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Для народа надо завод по сборке в Украине построить. Хотя бы Рено или Шкода. Пару тысяч рабочих мест, налоги, цена для внутреннего рынка. И прибудет счастье!
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Маю знайомих в Канаді так вони собі авто приганяли з США,там дешевше. Тому міф про те що в багатих країнах кожен комах нову машину. Навіть в штатах є перегородки машин бо в різних штатах різна ціна
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Не надейтесь, пока офшорные барыги, правят балом в Украине, они быстрее руку себе отгрызут сами, чем сделают что то для народа .
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Почему не из США? Германии? Любой страны? Заплатил - НОРМАЛЬНЫЙ налог и спи спокойно и езди себе по континентам Земли. В чем суть вопроса? Ах да тачка - мерило состояния - "ззя и низзя" + и здырство з холопа? Холопы и не такое пережывали и такое вынесут. А х.. ле? Так ведь?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 1 августа б/у автомобили, произведенные в Канаде, можно ввозить без пошлины
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