 С 1 августа б/у автомобили, произведенные в Канаде, можно ввозить без пошлины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Автоцентр", соответствующая норма содержится в Соглашении о свободной торговле между Украиной и Канадой.
Также уменьшится пошлина на некоторые новые автомобили.
В Государственной фискальной службе рассказали: "Со вступлением в силу Соглашения, согласно тарифному графику Украины, нулевая ввозная пошлина будет применяться на подержанные легковые автомобили происхождением из Канады. На новые легковые автомобили происхождением из Канады предусмотрен переходный период снижения ставок ввозной пошлины сроком на семь лет. В частности, в текущем году ставка пошлины на бензиновые и дизельные авто составит 8,7%, на бензиновые авто с двигателем более 3 л - 4,3%. Исключением являются новые бензиновые авто, которые предназначены для временного проживания, новые бензиновые авто с объемом двигателя от 2,2 л до 3 л, дизельные автомобили с двигателем более 2,5 л. На эти авто нулевую ввозную пошлину введут уже с 1 августа этого года".
"Документом, подтверждающим происхождение авто из Канады, является декларация о происхождении, которая оформляется канадским экспортером на инвойсе или другом коммерческом документе, содержащем описание товара, который происходит из соответствующей стороны, с достаточной для его идентификации детализацией. Существуют три языковые версии (украинская, английская, французская) текста декларации о происхождении товара, указанные в приложении 3-B к Соглашению", - добавили в ведомстве.
Ставка ввозной пошлины, которая действовала до 1 августа, составляла 10% от таможенной стоимости машины. При этом на ввезенный автомобиль все еще начисляется акцизный налог (зависит от объема двигателя) и НДС в размере 20%.
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Не могу понять, как рупор Банковой Павел Нусс уже покупает "хербузы" в киевских лотках?!
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Докладываю - "литерный" проследовал Днепрогэс.
Состояние экипажа буксира "Козацкий" бодрое.
Все бортовые системы работают нормально.
Можете отслеживать онлайн.
Стежте за запливом легендарної баржі з кавунами онлайн! (+карта)
Херсонська баржа з 250 тоннами кавунів стала мемом буквально за один день.
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океаном. Если доплывешь еще и в книгу рекордов попадешь.
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1. Оккупанты потребовали дать 5 лет тюрьмы политзаключённому крымчанину Владимиру Балуху, над которым закончилось судилище за его преданность Родине. 4 августа будет оглашён приговор. Послушайте последнее слово Балуха оккупантам https://ru.krymr.com/a/news/28652806.html (аудио).
2. Украина подготовила для отправки в Европейский суд по правам человека показания 50 свидетелей и около 100 видеоматериалов, касающихся аннексии Крыма россией https://lb.ua/society/2017/08/01/372912_ukraina_podgotovila_espch.html . Кроме того, Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении ещё двух бывших депутатов Верховной Рады Крыма, обвиняемых в государственной измене http://www.sobytiya.info/news/v-sud-ushli-dela-dvuh-byvshih-krymskih-deputatov-obvinyaemyh-v-gosizmene
3. Оккупанты отбирают квартиры в Крыму у выехавших украинских военных. Сейчас известно о десяти случаях незаконного отжатия имущества. Ещё 15 семей военнослужащих сообщили, что им поступают угрозы по поводу того, что они должны выселиться https://ru.krymr.com/a/news/28652774.html
4. В Артеке оккупанты возобновили сносы огородов и домов. Рабочие пилят фруктовые и краснокнижные деревья, выкорчёвывают кустарники, срывают с домиков замки и разрушают их. На месте старых дач компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга построит коттеджный посёлок. Из домов выносят все вещи. Свидетели из числа местных жителей говорят, что происходит грабёж. Ватники уже смирились со сносами, но просят оккупантов сначала выселить их, чтобы не видеть этого ужаса, т.к. здесь они и их родители прожили десятки лет http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/artek_snosit_ogorody_pod_ayu-dagom-_rotenberg_postroit_zdes_kottedzhi/ (фоторепортаж).
5. Оккупанты выстроили высокую бетонную стену между Артеком и Гурзуфом, "украсив" её плакатами взамен прежнего вида на море. Местные жители плакаты порвали - видимо, в знак протеста https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892083461334470657 (фото).
6. Оккупанты подняли ставки аренды на землю в курортных регионах Крыма В ДЕСЯТКИ РАЗ!!! Предприятия в лучшем случае работают в ноль или закрываются с многомилионными убытками http://podpricelom.com.ua/read/economy/stavky-arendy-v-krymu-zemly-vozrosly-v-desyatky-raz.html
7. Оккупанты довели до банкротства "Симферопольскую кондитерскую фабрику", обвинив её в "незаконном использовании товарного знака". Фабрика являлась единственным крупным действующим предприятием по производству кондитерских изделий в Крыму, и просуществовала с 1945 года… Но российской оккупации не пережила http://podpricelom.com.ua/read/economy/kondyterskuyu-fabryku-v-symferopole-pryznaly-bankrotom.html
8. Керченский рыбный порт уже около года работает всего 4 дня в неделю. Людей сокращают. Но замечено много траков/цистерн, вывозящих что-то из порта. Грабёж Крыма продолжается.
9. Севастопольские пропагандоны, бывшие сотрудники закрывшегося "РИА Севастополь", уже полтора года ждут свою зарплату. Теперь решили пожаловаться путину. Готовят обращение. На коленях, надеюсь? http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/eks-sotrudniki_ria_sevastopol_obratyatsya_k_putinu_i_chajke_iz-za_dolgov_po_zarplate/
10. Вчера поздно вечером часть Севастополя на 3 часа осталась без света. Оккупанты никак не прокомментировали очередной блэкаут https://ru.krymr.com/a/news/28652188.html . Кроме того, сегодня днём была обесточена часть центра Ялты.
11. Симферополь. Пациенты Луговской больницы отказываются принимать участие в программе "Умереть в россии". Саботажники: "Это просто УЖАС. Очереди в регистратуру, очереди на приём, врачи до 14:00 принимают каждого человека минут по 20. Обед у них с 12 до 12:30!! Врачи злые, как гиены, никакой помощи - одна писанина в карту!!! Хотелось, чтоб обратили хоть какое-то внимание. Больница районная и очень много людей нуждается в помощи, а не в смерти! Да, именно так!!!! Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/892343741129916417 (скрин).
12. Медобслуживание детей в Крыму - это геноцид. Россия целенаправленно уничтожает юных граждан Украины, пытаясь лишить их будущего. Прочтите сообщение из Алушты https://twitter.com/KrimRt/status/892349734718930945 (скрин).
13. Севастопольская ватница возмущается, что город уничтожают во всех сферах жизни, прикрываясь словами путина, что "Севастополь - форпост будущего россии" https://twitter.com/KrimRt/status/892405354985910272 (прочтите скрин).
14. Гоблин сказал, что сложно найти новых "чиновников" взамен плохих нынешних. Поэтому, по мнению преступника, имеем такой результат http://podpricelom.com.ua/read/politics/v-krymu-nekem-zamenyt-neradyvyh-chynovnykov.html
15. Дочь Пескова Елизавета Пескова, гламурная любительница "загнивающего Запада", приедет в Севастополь "решать проблемы местного судоремонтного завода" - дерибан украинской собственности выходит на новый уровень https://www.znak.com/2017-07-31/elizaveta_peskova_priedet_v_sevastopol_reshat_problemy_mestnogo_sudoremontnogo_zavoda
16. Племянница Рогозина Дарья Филиппова весной три недели работала "замминистра" в Крыму. Конфликт с ней начался после того, как Филиппова якобы не смогла получить помещение для своей команды, после чего уехала в Москву. Новость в СМИ попала только сейчас. Но Филиппова без дела не осталась - её назначили руководить нацпарком в Сочи. Для этого был уволен его многолетний заслуженный руководитель http://fresh.org.ua/novosti/135329/plemyannitsa-rogozina-tri-nedeli-rabotala-zamministra-v-krymu_2017-08-01
17. Феодосия. Башню Константина ублюдки решили угробить окончательно. Вместо родных камней напихали кирпичей, замазали раствором, затянули сеткой https://twitter.com/SectorCrimea/status/892095497061761024 (фото).
18. Феодосии нужно больше буратин: оккупанты вырубили все деревья в районе улицы Симферопольское шоссе https://twitter.com/KrimRt/status/892333808992866304 (фото).
19. Древний прекрасный Бахчисарай погружается в "русский мир": мусор не вывозится от нескольких недель до месяца, количество мусорных баков сведено к минимуму, улицы не подметают и не моют, дороги - в хлам https://twitter.com/KrimRt/status/892380700795699200 (скрин). Кроме того, в городе после оккупации возникли большие проблемы с общественным транспортом, который прекращает работать в 19:00. Ватники даже просили поднять им стоимость проезда в два раза, чтобы транспорт ходил. Но оккупанты отказали. Ватники записали коллективное видеообращение к Гоблину. Говорят, что город превратился "в захолустье", "с каждым днём всё хуже и хуже". Некоторые обращения записаны на фоне портретов путина https://www.youtube.com/watch?v=qmu35f7EILM (видео).
20. Они реально тупые, РЕАЛЬНО: "Ребята, есть ли в Феодосии Сбербанк? Я знаю, что не было, но, может, открыли отделение? Мне нужно денег на карту Сбербанка закинуть. Может, нужно кому снять, так поможем друг другу!" https://twitter.com/KrimRt/status/892064443332517888 (скрин).
21. США накладывают санкции на россию, путин накладывает санкции на россию - россии от этого только лучше. Ок)))
22. ВЦИОМ сообщил, что 84% россиян счастливы. Чего им грустить? С колен встали, на бояру денег хватает, пиндосам за санкции напихали! http://www.aif.ru/society/opros_etim_letom_schastlivymi_sebya_chuvstvuyut_84_rossiyan . Тем временем в соцсетях россияне задаются вопросом, почему крымчане во время войны в Чечне отсиживались "в ненавистной Украине", а их "любовь к россии крепла пропорционально росту цен на нефть"? https://twitter.com/KrimRt/status/892403459873550338 (прочтите скрин).
P.S. Новые санкции ещё в силу не вступили, а курс доллара уже 61! Ох, люблю я этот чёрный август! Хотя, если подумать, белая полоса в россии закончилась с момента вторжения в Украину, поэтому чёрный теперь не только август… Но они, как выше замечено, счастливы.
КРЫМ
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БРЕХНЯ! Страна, в которой брехня на брехне достойна только одного - перерождения в новом виде
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Від захерченка зараза перейшла? В малоросію приспічило?
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https://autogidas.lt/paieska/automobiliai/
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сказки деда панаса
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Для любопытных могу сообщить что в Канаде производится значительное количество моделей, называемых "американскими машинами", все в "большой тройке" (ГМ. Форд и Крайслер) производят машины в Канаде. Плюс почти все японцы.
Если вам этого мало - покупайте Жигули у кассавов.
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Я вообще про БУ не нашел,новая машина из Канады,там же произведенная,это либо что-то огромное и дорогое,либо заводы того же форда или кто там еще делает.В общем нихрена непонятно.
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