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 Общество
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 На бюджетные места в украинских вузах принято 60 тысяч первокурсников, - Минобразования

минобразования

По итогам вступительной кампании-2017 к зачислению на бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения Украины рекомендованы 60,9 тыс. абитуриентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Минобразования.

В сообщении отмечается: "60 тыс 925 поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджетные места в украинских вузах - обнародованы списки. В электронных кабинетах поступающих появилась информация о рекомендации к зачислению на места государственного заказа. Вскоре она будет обнародована также на сайте vstup.info и на информационных ресурсах высших учебных заведений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Время обнародования списков поступивших перенесено на 18:00, - Минобразования

Получили соответствующие рекомендации 60 тыс 925 абитуриентов, которые должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 12:00 дня 5 августа. Их зачисление проводится не позднее 12:00 дня 7 августа. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в соответствующие приемные комиссии.

Неиспользованные места будут предоставлены льготным категориям поступающих - дети погибших воинов АТО и дети Героев Небесной Сотни, дети воинов АТО, участники боевых действий АТО. Абитуриенты, поступали на естественные и технические специальности, но не прошли на бюджет, также смогут получить место, если абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, откажутся от бюджета или не принесут вовремя оригиналы необходимых документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вузам дали больше времени на прием электронных заявлений, - Минобразования

Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет происходить до 18 августа.

Если после распределения бюджетных мест в поступающих возникнут вопросы относительно его справедливости, они могут обратиться в первую очередь в приемные комиссии или в ГП "ИнфоРесурс" и МОН.

Также напоминаем, что образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" работают до 30 сентября".

Также читайте: Вступительная кампания 2017 началась с проблем - Минюст тормозит утверждение объемов госзаказа студентов, - Минобразования
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Выучатся,поедут в Польшу картоху собирать ....
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та я в курсе...твоя истерическая никого не прельщает .ну,кроме донбасюр-рабов.крысчане-и те не жылают
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Это,как же так соя,петя говорил,что там наши люди а ты идёшь против генерального курса партии офшорных барыг непорядок, лишат тебя гражданства или ещё и того хуже, придётся тебе работать идти...
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тебе не пофиг,кудв я иду? смотри сам лоба не набей...а то ж как в крыму-эвакуация,последний пароход не резиновый...готовься к трудностям,закаляйся...николаев не такой уж пророссийский,как тебе возомнилось
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КУДВ?Кудахчешь ? Это зря,тебе самое время кукарекать ...
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Ну и кто тебе виноват ,что ты дебил,надо было хорошо учиться...
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Что ты сделал ??? Подумал??? Все нормальные люди попой какают а ты ей думаешь??? Дааа,ну рассмешил ....
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"Нормальный"- это не о тебе. И "какаешь" ты исключительно ртом клоакой. Подтверждение- твой первый сыр@р в этой ветке. В спам, рыго-рашистский бот Харин.

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Много лишнего текста,мог бы в двух словах рассказать,что ты идиот ,этого было бы вполне достаточно...
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Много тебе текста, говоришь? Не осилил? Ты понимаешь только "язык" смайлов (наверное, поэтому их ставишь в тему и без)? Ну, так лови "смайлик" от меня.
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Кстати ,я ничего не говорил ,у тебя либо глюки либо ты настолько тупой,что не понимаешь разницы между действиями писать и говорить А говоришь смайлики,купи азбуку и потихоньку занимайся самообразованием ...
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Ладно иди,не буду мешать но после того,как сходишь туда,сразу иди в библиотеку ...
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Я вот не понимаю , зачем мы их кормим , если они потом уезжают. Особенно технари .
И ещё наши министерские дураки бахвалятся этим : как много наших молодых спецов работает заграницей . капец
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Не все уезжают, а уехавшие помогают родственникам.
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Ну, так и создавайте им, нашей молодёжи, достойные условия для работы/самореализации ЗДЕСЬ. И тогда на достойную жизнь они себе заработают сами. А не так: ездите на "каруселях" по избирательным участкам, нафталиновое, старое, совковое отребье, за рыго-рашистов голосовать за пакетик крупы, потому что вам "настольгийно" за совком. А потом скулите- что "уезжают", что "пенсии вам выплачивать не за счет кого".... Или вы хотели, чтобы они вместе с вами петухов из говна лепили? Все вопросы к себе.
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Если поступило 60 тысяч, то я надеюсь где то, хотя бы 20 тысяч "кресел" уже освободилось. Или я - наивный?
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Ну да. 90% там уже дети "папанов и маманов". Но это не выход. Такие преференции не порождают лидеров в отраслях и мыслящих выпускников. Мир и технологии даже и уже не "семимильными шагами" - двигаются вперед. Порождать торговцев после окончания политехов и других заведений? Преступно. Страна нуждается в настоящих умницах и коэфициентах IQ, а не жопопротирателях-чинушах и бездарных "спецах" с корочками для Буркина-Фасо.
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а чо так пессимистично?дети не поступали?или внуки?
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Нет. Не поступило будущее. Страны. Ее гордость и слава. Пессиместично или нет? Вот так то.
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не пишите бред, никаких "папанов и маманов", у нас все получилось
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вы реально верите, что даже те, кто поступил, прошли по знаниям?...тогда мы - реально страна дураков
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зачем херню писать. я три часа пытаюсь зайти на сайт. Висит мертво! "Це срань господня!"
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а чего ты хотел?помочь положить сайт?там выпускников только 60 000.а еще любопытствующие типа тебя
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Ali Hasan
Не все уезжают, а уехавшие помогают родственникам
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Востребованные уезжают. Остаются неучи . Я когда с молодыми здесь общаюсь такое впечатление , что идиоты с корочкой.
А на гастарбайтерах у нас вся экономика страны держится. Зашибись, достижение
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Я вот в Голландию еду в аспирантуру, а то никакого желания работать за 3200 грн аспирантом в Киеве.
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в дохлом СССре набирали миллионы гоффна,дабы победить студентов Америки...........
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Проблема нашей страны в тотальной коррупции, в том числе в кадровой политике. Везде сидят "свои люди " , а не умные добросовестные специалисты .
Спецы здесь никому не нужны
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UA morbius2014
Я вот в Голландию еду в аспирантуру, а то никакого желания работать за 3200 грн аспирантом в Киеве
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Никто вас не осуждает , молодец.
Но стране то что с этого ?! Налогоплательщики оплатили Ваше образование. А Вы будете улучшать жизнь голлашки.
Система подготовки спецов у нас дебильная и коррупция
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Ну так предложений то нет со стороны государства. Я бы остался если бы здесь были нормальные условия.
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Так и я об этом же 😉 тратим миллиарды на спецов, но они здесь не востребованы
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Радію що один з них мій син. Сайт "лежав" цілий день. Тільки ввечері вдалося пробитися..
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UA vivv555777
Ну, так и создавайте им, нашей молодёжи, достойные условия для работы/самореализации ЗДЕСЬ. И тогда на достойную жизнь они себе заработают сами. А не так: ездите на "каруселях" по избирательным участкам, нафталиновое, старое, совковое отребье, за рыго-рашистов голосовать за пакетик крупы, потому что вам "настольгийно" за совком. А потом скулите- что "уезжают", что "пенсии вам выплачивать не за счет кого".... Или вы хотели, чтобы они вместе с вами петухов из говна лепили? Все вопросы к себе
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А без хамства , отвечать не умение. Хамство -признак скудоумия, если что 😕
Я - молодая ещё женщина, совок и рыгов ненавижу .
Поэтому свои оскорбления засуньте себе... Scheisse
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Ну, возможно, мой пост адресован и не тебе лично, "молодая ещё женщина". Хотя исходя из сути твоего поста ("нафига "кормить" своих детей (!!!), если они потом "имеют наглость" искать достойную жизнь заграницей!") - ты от тех, о ком я писал, не далеко ушла. Совковое мышление- не зависимо от возраста. Жители казлостана- тому подтверждение.
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В Украине есть программа развития? Нет!
А это значит, что эти все специалисты никому не нужны после окончания вузов!
Кто виноват?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа бюджетные места в украинских вузах принято 60 тысяч первокурсников, - Минобразования
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