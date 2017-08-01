 На бюджетные места в украинских вузах принято 60 тысяч первокурсников, - Минобразования

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Минобразования.
В сообщении отмечается: "60 тыс 925 поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджетные места в украинских вузах - обнародованы списки. В электронных кабинетах поступающих появилась информация о рекомендации к зачислению на места государственного заказа. Вскоре она будет обнародована также на сайте vstup.info и на информационных ресурсах высших учебных заведений.
Получили соответствующие рекомендации 60 тыс 925 абитуриентов, которые должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 12:00 дня 5 августа. Их зачисление проводится не позднее 12:00 дня 7 августа. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в соответствующие приемные комиссии.
Неиспользованные места будут предоставлены льготным категориям поступающих - дети погибших воинов АТО и дети Героев Небесной Сотни, дети воинов АТО, участники боевых действий АТО. Абитуриенты, поступали на естественные и технические специальности, но не прошли на бюджет, также смогут получить место, если абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, откажутся от бюджета или не принесут вовремя оригиналы необходимых документов.
Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет происходить до 18 августа.
Если после распределения бюджетных мест в поступающих возникнут вопросы относительно его справедливости, они могут обратиться в первую очередь в приемные комиссии или в ГП "ИнфоРесурс" и МОН.
Также напоминаем, что образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" работают до 30 сентября".
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ртомклоакой. Подтверждение- твой первый сыр@р в этой ветке. В спам, рыго-рашистский бот Харин.
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И ещё наши министерские дураки бахвалятся этим : как много наших молодых спецов работает заграницей . капец
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Не все уезжают, а уехавшие помогают родственникам
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Востребованные уезжают. Остаются неучи . Я когда с молодыми здесь общаюсь такое впечатление , что идиоты с корочкой.
А на гастарбайтерах у нас вся экономика страны держится. Зашибись, достижение
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Спецы здесь никому не нужны
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Я вот в Голландию еду в аспирантуру, а то никакого желания работать за 3200 грн аспирантом в Киеве
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Никто вас не осуждает , молодец.
Но стране то что с этого ?! Налогоплательщики оплатили Ваше образование. А Вы будете улучшать жизнь голлашки.
Система подготовки спецов у нас дебильная и коррупция
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Ну, так и создавайте им, нашей молодёжи, достойные условия для работы/самореализации ЗДЕСЬ. И тогда на достойную жизнь они себе заработают сами. А не так: ездите на "каруселях" по избирательным участкам, нафталиновое, старое, совковое отребье, за рыго-рашистов голосовать за пакетик крупы, потому что вам "настольгийно" за совком. А потом скулите- что "уезжают", что "пенсии вам выплачивать не за счет кого".... Или вы хотели, чтобы они вместе с вами петухов из говна лепили? Все вопросы к себе
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А без хамства , отвечать не умение. Хамство -признак скудоумия, если что 😕
Я - молодая ещё женщина, совок и рыгов ненавижу .
Поэтому свои оскорбления засуньте себе... Scheisse
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А это значит, что эти все специалисты никому не нужны после окончания вузов!
Кто виноват?
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